Elszalasztott szerelem Hollywoodban – évtizedek után vallott érzéseiről Ethan Hawke

Ethan Hawke számára az 1989-es Holt költők társasága hozta meg az áttörést, amelyben Robin Williams oldalán játszott. Néhány évvel később a Nyakunkon az élet és a Mielőtt felkel a nap című filmekkel vált a kilencvenes évek egyik meghatározó fiatal színészévé. Utóbbiban Julie Delpyvel alakítottak egy fiatal párt, akik egy véletlen találkozás után egyetlen éjszakát töltenek együtt Bécsben.

A történet különös párhuzamot mutat Hawke mostani vallomásával: míg a filmben a véletlen összehoz két idegent, a valóságban ő maga hiába várt egy hasonló találkozásra.

A két színész magánélete időközben másként alakult. Hawke 1998-ban feleségül vette Uma Thurmant, akivel két gyermekük született, házasságuk azonban 2005-ben véget ért. A színész 2008 óta Ryan Hawke férje, akivel szintén két közös gyermekük van. Barrymore háromszor volt házas, legutóbb Will Kopelmannel, akitől két lánya született.

A pénteki beszélgetés végül ország-világ előtt tréfás szurkálódássá alakult. Hawke és Barrymore együtt nevettek azon, hogy a kilencvenes években akár egészen másként is alakulhatott volna a történetük. Azt, hogy kialakulhatott volna köztük a szerelem, már nem tudhatjuk meg.