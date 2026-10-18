Elszalasztott szerelem Hollywoodban – évtizedek után vallott érzéseiről Ethan Hawke

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Hollywoodban olykor a legígéretesebb szerelmi történetek sem jutnak tovább a képzeletnél. Ethan Hawke most elárulta, fiatalon szívesen randizott volna Drew Barrymore-ral, sőt a kilencvenes években gyakran abban reménykedett, hogy valamelyik partin összefutnak. A két színész pályája évtizedeken át párhuzamosan haladt, ám a várva várt találkozásra végül több mint harminc évet kellett várniuk.

Viland Gabriella
2026. 10. 18. 19:00
Ethan Hawke négy Oscar-díjra és egy Tony-díjra jelölt amerikai színész, rendező és forgatókönyvíró Fotó: Facebook/Ethan Hawke Forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438427797654346&set=pb.100044614171388.-2207520000&type=3

Ethan Hawke számára az 1989-es Holt költők társasága hozta meg az áttörést, amelyben Robin Williams oldalán játszott. Néhány évvel később a Nyakunkon az élet és a Mielőtt felkel a nap című filmekkel vált a kilencvenes évek egyik meghatározó fiatal színészévé. Utóbbiban Julie Delpyvel alakítottak egy fiatal párt, akik egy véletlen találkozás után egyetlen éjszakát töltenek együtt Bécsben. 

A történet különös párhuzamot mutat Hawke mostani vallomásával: míg a filmben a véletlen összehoz két idegent, a valóságban ő maga hiába várt egy hasonló találkozásra.

A két színész magánélete időközben másként alakult. Hawke 1998-ban feleségül vette Uma Thurmant, akivel két gyermekük született, házasságuk azonban 2005-ben véget ért. A színész 2008 óta Ryan Hawke férje, akivel szintén két közös gyermekük van. Barrymore háromszor volt házas, legutóbb Will Kopelmannel, akitől két lánya született.

A pénteki beszélgetés végül ország-világ előtt tréfás szurkálódássá alakult. Hawke és Barrymore együtt nevettek azon, hogy a kilencvenes években akár egészen másként is alakulhatott volna a történetük. Azt, hogy kialakulhatott volna köztük a szerelem, már nem tudhatjuk meg. 

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