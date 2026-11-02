Fischer Annie nyomdokain – a magyar komolyzene fiatal tehetségei lépnek színpadra

A közönség is megismerheti az új generációt

A november harmadikai gálakoncert a Filharmónia Magyarország 2026/2027-es békéscsabai Összhang bérletsorozatának nyitóhangversenye. A szervezők ezúttal a már ismert, nemzetközi hírű előadók helyett a fiatal magyar tehetségekre irányítják a figyelmet. A hangverseny lehetőséget teremt arra, hogy a közönség közelebbről megismerje azokat a muzsikusokat, akik a következő években a magyar komolyzenei élet meghatározó szereplőivé válhatnak.

Az Új generáció – Győztesek gálakoncertje november harmadikán 19 órakor kezdődik a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban. Jegyek a Filharmónia Magyarország helyi irodájában, a Tourinform-irodában, valamint online, a Jegymester oldalán válthatók.