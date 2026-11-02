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Fischer Annie nyomdokain – a magyar komolyzene fiatal tehetségei lépnek színpadra

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Három fiatal, máris komoly szakmai elismerésekkel rendelkező zeneművész lép színpadra november harmadikán Békéscsabán. A Fischer Annie-ösztöndíjasok gálakoncertjén a közönség Pellet Sebestyén zongoraművész, Sztathatosz Sebestyén hegedűművész és Forgó Boglárka csellóművész játékát hallhatja. A hangverseny a magyar komolyzenei utánpótlás tehetségeit mutatja be.

Viland Gabriella
2026. 11. 02. 14:07
Fischer Annie nyomdokain – a magyar komolyzene fiatal tehetségei lépnek színpadra
Fischer Annie zongoraművész. Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

A közönség is megismerheti az új generációt

A november harmadikai gálakoncert a Filharmónia Magyarország 2026/2027-es békéscsabai Összhang bérletsorozatának nyitóhangversenye. A szervezők ezúttal a már ismert, nemzetközi hírű előadók helyett a fiatal magyar tehetségekre irányítják a figyelmet. A hangverseny lehetőséget teremt arra, hogy a közönség közelebbről megismerje azokat a muzsikusokat, akik a következő években a magyar komolyzenei élet meghatározó szereplőivé válhatnak.

Az Új generáció – Győztesek gálakoncertje november harmadikán 19 órakor kezdődik a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban. Jegyek a Filharmónia Magyarország helyi irodájában, a Tourinform-irodában, valamint online, a Jegymester oldalán válthatók.

 

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