A Cha-cha-cha rendezője kapta az első Gábor Pál-díjat: több évtizedes alkotói és pedagógiai munkásságát ismerték el

Kovácsi János kapta az első Gábor Pál-díjat

Az első alkalommal odaítélt Gábor Pál-díjat Kovácsi János filmrendező, forgatókönyvíró és filmes oktató vehette át.

Kovácsi János 1949-ben született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán Fábri Zoltán és Illés György tanítványaként tanult, 1979-ben végzett rendezőként. Már főiskolásként készített rövidfilmjeivel is felhívta magára a figyelmet, első nagyjátékfilmje, az 1982-ben bemutatott Cha-Cha-Cha pedig a magyar filmtörténet emlékezetes alkotásává vált. A hatvanas évek elejének világát megidéző film főszerepét Rudolf Péter alakította. Kovácsi később a Megfelelő ember kényes feladatra című filmet is megrendezte, emellett a színházi életben, többek között a Rock Színház munkájában is részt vett. Pályája során az Egyesült Államokban is dolgozott, filmes oktatóként pedig a következő alkotógenerációk képzésében vállalt szerepet. Az első Gábor Pál-díjjal több évtizedes rendezői és pedagógiai munkásságát ismerték el.

Kovács László és Zsigmond Vilmos öröksége

A rendezvényen levetítették a Laci és Vili – Történetek a magyar operatőriskoláról című filmet is. A 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékező alkotás a magyar filmkultúra két világhírű operatőre, Kovács László és Zsigmond Vilmos életútját, valamint szakmai örökségét idézi fel. Mindketten 1956-ban hagyták el Magyarországot, később pedig a nemzetközi filmgyártás meghatározó alkotóivá váltak.