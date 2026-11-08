A Cha-cha-cha rendezője kapta az első Gábor Pál-díjat: több évtizedes alkotói és pedagógiai munkásságát ismerték el

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Máthé Tibor kapta a legjobb játékfilm-operatőri munkáért járó díjat a Romzsa Tódor fényképezéséért, az első Gábor Pál-díjat pedig Kovácsi János vehette át. A IX. Kovács László–Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjak átadóján a Magyar Filmakadémia négy szakembert Aranyéremmel tüntetett ki, és további hat kategóriában is gazdára talált az elismerés.

Ménes Márta
2026. 11. 08. 10:00
A Cha-cha-cha rendezője kapta az első Gábor Pál-díjat: több évtizedes alkotói és pedagógiai munkásságát ismerték el
A Magyar Filmakadémia aranyérme Forrás: Magyar Filmakadémia

Kovácsi János kapta az első Gábor Pál-díjat

Az első alkalommal odaítélt Gábor Pál-díjat Kovácsi János filmrendező, forgatókönyvíró és filmes oktató vehette át.

Kovácsi János 1949-ben született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán Fábri Zoltán és Illés György tanítványaként tanult, 1979-ben végzett rendezőként. Már főiskolásként készített rövidfilmjeivel is felhívta magára a figyelmet, első nagyjátékfilmje, az 1982-ben bemutatott Cha-Cha-Cha pedig a magyar filmtörténet emlékezetes alkotásává vált. A hatvanas évek elejének világát megidéző film főszerepét Rudolf Péter alakította. Kovácsi később a Megfelelő ember kényes feladatra című filmet is megrendezte, emellett a színházi életben, többek között a Rock Színház munkájában is részt vett. Pályája során az Egyesült Államokban is dolgozott, filmes oktatóként pedig a következő alkotógenerációk képzésében vállalt szerepet. Az első Gábor Pál-díjjal több évtizedes rendezői és pedagógiai munkásságát ismerték el.

Kovács László és Zsigmond Vilmos öröksége

A rendezvényen levetítették a Laci és Vili – Történetek a magyar operatőriskoláról című filmet is. A 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékező alkotás a magyar filmkultúra két világhírű operatőre, Kovács László és Zsigmond Vilmos életútját, valamint szakmai örökségét idézi fel. Mindketten 1956-ban hagyták el Magyarországot, később pedig a nemzetközi filmgyártás meghatározó alkotóivá váltak.

A róluk elnevezett verseny előzménye a Novák Emil által 2004-ben alapított Aranyszem Fesztivál. A rendezvény 2018-ban vette fel Kovács László és Zsigmond Vilmos nevét. Az elismerésekkel az év kiemelkedő operatőri teljesítményeit jutalmazzák, és a filmek képi világának megteremtésében végzett alkotói munkára irányítják a figyelmet

 

Zsigmond VilmosdíjurániaoperatőrSzóljon hozzá!

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