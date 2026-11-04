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Az Aranycsapat berni tragédiája ihlette az új magyar filmdrámát, amely most nívós filmmustrán versenyez

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A kommunista hatalom már a mérkőzés előtt elrendelte a magyar válogatott világbajnoki diadalát ünneplő bélyegek nyomtatását. Csakhogy 1954. július 4-én az Aranycsapat 3–2-es vereséget szenvedett az NSZK-tól. Ezt a történelmi és politikai szempontból is különös helyzetet dolgozza fel Pajer Róbert Bélyeg című filmje, amely Danny Boyle új alkotásával együtt szerepel a rangos argentin Mar del Plata-i Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában.

2026. 11. 04. 10:30
Az Aranycsapat berni tragédiája ihlette az új magyar filmdrámát, amely most nívós filmmustrán versenyez
Fritz Walter és Puskás Ferenc kézfogása a kezdés előtt Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Bélyeg a Nemzeti Filmintézet első olyan produkciója, amely a fenntartható filmgyártási elvek figyelembevételével készült. 


 


 

AranycsapatPuskás FerencfilmSzóljon hozzá!

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