Elhunyt a híres magyar rockzenekar oszlopos tagja

A Kalapács zenekar kötelékében

Amikor az Omen 2000-ben, Kalapács József énekes távozásával ideiglenesen felfüggesztette működését, Sárközi Lajos az énekessel közösen hívta életre a Kalapács zenekart. Az új formációnak a kezdetektől fogva oszlopos tagja, első számú dalszerzője és zenei támasza lett. Az elmúlt negyedszázad során tíz stúdióalbumot – köztük a Ösztön, a Totem, a Keresztes háború, az Apokalipszis és az Örökfekete című lemezeket – rögzített a zenekarral, végigkísérve a formációt a hazai fémzenei színtér legfelsőbb ligájába.

Pályafutását az utóbbi években egészségügyi kihívások nehezítették.

2023-ban betegsége miatt átmenetileg pihenőre kényszerült, ám kitartását mutatta, hogy 2024 júniusában visszatért a színpadra, így a Kalapács zenekar ezt követően háromgitáros felállásban koncertezett tovább.

Sárközi Lajos karakteres riffjeivel, dallamos szólóival és jellegzetes hangszereivel – a pályafutása során főként Gibson és Edwards Explorer gitárokat használt – a magyar heavy metal elmúlt három évtizedének egyik legstabilabb és legelismertebb egyénisége volt. Emléke, munkásséga kitörölhetetlen.

