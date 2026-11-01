Elhunyt a híres magyar rockzenekar oszlopos tagja

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Hosszan tartó, súlyos betegség után, 59 éves korában elhunyt Sárközi Lajos, a hazai heavy metal színtér meghatározó zeneszerzője és gitárosa. A magyar rockzenei élet ikonikus alakjának halálhírét zenekara, a Kalapács adta hírül a hivatalos közösségi oldalán.

Balázs D. Attila
2026. 11. 01. 19:11
Sárközi Lajos, a Kalapács gitárosa (1967-2026)
Sárközi Lajos, a Kalapács gitárosa (1967-2026) Forrás: Kalapács zenekar, Facebook

A Kalapács zenekar kötelékében

Amikor az Omen 2000-ben, Kalapács József énekes távozásával ideiglenesen felfüggesztette működését, Sárközi Lajos az énekessel közösen hívta életre a Kalapács zenekart. Az új formációnak a kezdetektől fogva oszlopos tagja, első számú dalszerzője és zenei támasza lett. Az elmúlt negyedszázad során tíz stúdióalbumot – köztük a Ösztön, a Totem, a Keresztes háború, az Apokalipszis és az Örökfekete című lemezeket – rögzített a zenekarral, végigkísérve a formációt a hazai fémzenei színtér legfelsőbb ligájába.

Pályafutását az utóbbi években egészségügyi kihívások nehezítették.

2023-ban betegsége miatt átmenetileg pihenőre kényszerült, ám kitartását mutatta, hogy 2024 júniusában visszatért a színpadra, így a Kalapács zenekar ezt követően háromgitáros felállásban koncertezett tovább.

Sárközi Lajos karakteres riffjeivel, dallamos szólóival és jellegzetes hangszereivel – a pályafutása során főként Gibson és Edwards Explorer gitárokat használt – a magyar heavy metal elmúlt három évtizedének egyik legstabilabb és legelismertebb egyénisége volt. Emléke, munkásséga kitörölhetetlen.
 

 

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