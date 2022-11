Pesti István a Michelin-csillagok rangjáról és a magyar konyha lehetőségeiről

– Be akarta bizonyítani, hogy van lehetőség a vidéki vendéglátásban. Gondolta volna, hogy ilyen látványosan sikerül, és egyre többen követik majd a példáját?

– A második részében bíztam, hogy az elért eredményeink másoknak is adnak majd inspirációt és bátorságot. Hittem a koncepcióban és az energiánkban, kiváló minőséget akartam létrehozni. Ám azt nagyon jól tudtam, hogy ez nem rövid pályás futás, hanem maraton, így a két csillagra nem számítottam.

– Budapesten kevésbé hiteles helyi alapanyagokról beszélni, ám ön a „farm to table” elvében hisz, azaz, hogy a felhasznált alapanyagok egy részét az étterem saját kertjében termeljék meg. A lokális, szezonális elv pozitív környezetvédelmi szempontjai mellett milyen előnyei vannak ennek a felfogásnak?

– Sok dolgot tudunk felhasználni a kertészetből, ám egyelőre nem fedi le teljes mértékben a lehetőségeinket, így számos környékbeli termelőt is bevontunk a rendszerbe. Másképp kell gondolkodni a főzésnél, hiszen vidéken a kertészetben is keletkeznek alapanyagok, szóval mondhatjuk, a kert is irányít minket. Tudatosan tervezünk, így a felhasználás folyamatos, de vannak időszakok, amikor egy-egy alapanyag „túlteng”, ezt pedig tudnunk kell kezelni, hiszen nem lehet mindenbe például sütőtököt tenni, mert unalmassá válik. A nehézségében rejlik a szépsége is: előre kell gondolkodni, és felhasználni azokat a régi módszereket, amelyek segítségével tartósítani tudjuk a termést, hogy egész évben használható legyen.

– Kell egyáltalán különböznie a vidéki gasztronómiának a fővárositól? Mi az, amit képviselnie kell?

– Nem szabad megalkudni minőségben csak azért, mert vidéken vagyunk. Egy vidéki étterem abban tud különlegessé válni, hogy kiaknázza a környezete gasztrokultúrájából adódó lehetőségeket, amely megkülönbözteti másoktól.