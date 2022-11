Michelin tányér Tiszalökön – a Horgonyzó kisvendéglő

Tiszalökön, Pataky Péter szülővárosában nemcsak az ínyenc körökben számon tartott sous vide húsüzeme működik, hanem a Horgonyzó kisvendéglő is, ahol szintén ő a kreatív séf. A hely bekerült a Dining Guide kalauzba, a minap pedig a Michelin étteremkalauz is tányérral jutalmazta igyekezetüket. Szeptember végén egy debreceni meghívásomat arra használtam ki, hogy kiruccanjak hozzájuk, nagyon kíváncsi voltam a helyre, nemcsak a híre, hanem az étlapja miatt is, amit áttanulmányoztam már elindulás előtt.