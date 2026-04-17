iráni olajexportizraeliszuezi válság

Út a semmi felé

Köd borítja a Hormuzi-szorost – a háború köde. A sűrű, tejszerű jelenséghez hasonlatos bizonytalanság egyelőre nemcsak a tengeri útvonalakat, de a globális energiapiac jövőjét is eltakarja.

Lehoczky Milán
2026. 04. 17. 5:47
Fotó: AFP/MENAHEM KAHANA
Lassan már egy hete, hogy a legutóbbi amerikai–iráni tűzszüneti kísérlet zátonyra futott, így továbbra sem látszik, mikor térhet vissza az élet a megszokott mederbe, a 33 kilométer széles átjáró térségébe. Mint arra elemzők és hírmagyarázók az utóbbi hetekben számtalanszor felhívták a figyelmet, békeidőben itt halad át a világ kőolajforgalmának húsz–harminc százaléka, illetve földgázforgalmának mintegy egynegyede.
Ez már önmagában alátámasztja a közel-keleti régió globális gazdaságban betöltött kulcsszerepét, ám ezt, ha lehet, még tovább erősíti az a tény, hogy a tíz legnagyobb olajtartalékkal rendelkező állam közül öt itt található. Egyelőre azonban a szorosban közlekedő napi több száz tanker helyét ismét a hadihajók vették át, a sivatagok egyhangúságát pedig lerombolt finomítók és lángoló olajkutak látványa töri meg. Mindezek nyomában szinte azonnal megjelent a globális ellátási bizonytalanság és a meredeken emelkedő ár a két legfontosabb energiahordozó piacán.
A történelem ismétli önmagát, tárgyalt esetünkben egész rövid időtávon, hiszen nem most fordul először elő, hogy egy szűk hajózási útvonal zárlata bénítja meg a térség kereskedelmi forgalmát. Nem egészen hat évtizeddel ezelőtt, 1967-ben Gamal Abdel Nasszer, miután a hatnapos háború nem éppen pozitív eredménnyel zárult Egyiptomra nézve, lezárta a Szuezi-csatornát, ami csak 1975-ben nyílt meg ismét a Nyugat előtt.

Lugas A freighter makes its way northward along the Suez Canal in Egypt on June 6th, 1975. The ship is part of the first commercial convoy to use the canal following its reopening after the Arab-Israeli war. (Photo by UPI/Bettmann Archive/Getty Images)
Az első kereskedelmi hajó halad át az újranyitott Szuezi-csatornán 1975-ben. Fotó: Getty Images/Bettmann


A blokád első számú és legsúlyosabb kárvallottja, Izrael az Askelón–Eilat vezeték megépítéséről döntött, hogy stratégiai szempontból rendkívül kiszolgáltatott helyzetén mihamarabb változtasson, hiszen a Szuezi-csatornát kiváltó alternatív útvonal kialakítása a zsidó állam szempontjából nem lehetőség, hanem kényszer volt. A válasz ennek megfelelően gyors és határozott volt: 1968-ban megindult a 254 kilométer hosszú vezeték építése, amelyet mindössze 18 hónap alatt be is fejeztek. Az elkészült vezetékrendszer észak–déli irányban az Akabai-öblön keresztül biztosított kapcsolatot a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között, kikerülve Egyiptomot. Mindemellett közvetlen összeköttetést teremtett az askelni, asdódi és haifai finomítók, illetve Haifa kikötője felé is.
 

A sors furcsa fintora, hogy az akkori olajblokád megtörésében Irán nyújtott segítő kezet Izraelnek.

 Az első ránézésre egzotikusnak tűnő együttműködésen kevésbé ütközünk meg, ha számba vesszük, hogy a Mohammad Reza Pahlavi nevével fémjelzett, világi irányultságú iráni rezsim szoros együttműködésre törekedett Izraellel, már csak azért is, mert az iráni sah uralma alatt a két ország a térség két legfontosabb Nyugat-barát állama volt. Emellett pedig Gamal Abdel Nasszer pánarab törekvése tovább erősítette Teherán és Jeruzsálem egymás iránti stratégiai partneri elköteleződését.


Ennek megfelelően a vezetéket a két ország ötven–ötven százalékos finanszírozással építette meg, ezzel együtt pedig Irán lett Izrael egyik fő kőolajszállítója. A Szuezi-csatorna lezárása után ez mindkét félnek kulcsfontosságú volt, hiszen Irán így európai piacokhoz jutott, Izrael biztosította a saját ellátását, az olajtranzit pedig anyagi előnyt is jelentett.
A titkos, de gyümölcsöző együttműködés egészen az 1979-es iráni forradalom kitöréséig zavartalanul fennállt, ám ezt követően kezdetét vette a modern energiapiac egyik legelhúzódóbb és legkevésbé átlátható, államok közti jogi konfliktusa. Ugyanis az iszlám forradalom után a perzsa állam azonnal követelte, hogy Izrael fizesse ki a közös vállalatban meglévő részesedését, illetve az elmaradt bevételekre is jogot formált. Izrael pedig befagyasztotta a közös cég iráni tulajdonrészét, mivel a zsidó állam nem ismerte el az Iráni Iszlám Köztársaságot, így egyszersmind az ügyletet is semmisnek tekintette, ezzel pedig hosszú évekre jogi patthelyzet alakult ki a felek között.
E dermedt állapot tört meg egy svájci nemzetközi választott bíróság bevonásával, mely előtt Irán kártérítést követelt az elmaradt haszon, a lefoglalt eszközök és a szerződésszegés miatt. Az eljárás évtizedeken át zajlott, részben titkosított dokumentumokkal és zárt tárgyalásokkal, melyek jelentősen korlátozzák a külső szemlélő rálátását az ügyre.
 

Annyit azonban mindenképp rögzíthetünk, hogy a 2010-es évek közepén a svájci választott bíróság az ítéletében több mint egymilliárd dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte Izraelt. Ám az iráni állam ellenséges entitására hivatkozva Tel-Aviv megtagadta a kifizetést, hiszen álláspontja szerint az sértené nemzetbiztonsági és szankciós szabályait.

 Így nem meglepő, hogy a jogi huzavona ezzel nem ért véget, ugyanis Irán ezt követően több euró­pai országban próbálta végrehajtatni az ítéletet izraeli állami vagy állami kötődésű vagyon lefoglalásával. E kísérletek az évek során azonban rendre jogi és politikai akadályokba ütköztek. Mind­eközben Izrael saját jogi keretrendszerében különleges státus alá vonta a vezetéket üzemeltető céget, így az egykoron közös vállalat működésének részletei, bevételei és szerződései máig nagyrészt államtitoknak minősülnek.
Tovább tarkítja a kusza képletet, hogy Irán két külön eljárásban összesen mintegy hétmilliárd dollár értékű követelést támasztott Izraellel szemben. Az egyik ügy 1978-as, mintegy ötven olajszállítmány ellenértékére vonatkozik, amelyekért Teherán az állítása szerint azóta sem kapott ellentételezést. Mindezek eredményeként a konfliktus sajátos „jogi árnyékháborúvá” vált, hiszen a két ország között nincs diplomáciai kapcsolat, nincs közvetlen tárgyalás sem. Az egykoron volt vegyesvállalattal kapcsolatban csak a pénzügyi és jogi küzdelem maradt, ami továbbra is folyamatosan zajlik különböző joghatóságok előtt, eltérő szabályrendszerek mentén.


Mindez azonban nem akadályozta meg, hogy a gazdasági racionalitás időnként felülírja a politikát. Az Irán és Irak közt 1980-ban kitört háború idején például titkos csatornákon keresztül továbbra is zajlott az olaj- és fegyverkereskedelem a két ország között, egészen 1988-ig, amikor végül lezárult a két állam konfliktusa.
A háború után azonban a vezeték jelentősége drasztikusan csökkenni kezdett, aminek egyik legfőbb oka a Sumed vezeték megjelenése volt, amely Egyiptomon keresztül biztosított alternatív útvonalat a közel-keleti olajnak a nyugati piacok felé. A másik, még fontosabb tényező a kínálat hiánya, ugyanis a fent vázolt okok miatt Irán kiesett, az Öböl-menti országokkal pedig Tel-Avivnak nem volt számottevő kapcsolata, de ha mégis, az inkább informális volt. A vezeték így az 1980-as évek végétől egészen a 2000-es évekig nagyrészt kihasználatlan maradt.
A 2000-es évektől azonban a globális olajpiac átrendeződésével a vezeték új szerepet kapott. A szállítás iránya megfordult: immár északról dél felé haladt az olaj, elsősorban orosz, azeri és kazah forrásokból az ázsiai piacok felé. A vezeték ekkor vált igazán rugalmas, piaci alapú tranzitútvonallá is, különösen akkor, amikor a Szuezi-csatorna túlterheltté vált vagy egyéb fennakadások léptek fel a hajózási útvonalon.


 

A csővezeték szempontjából újabb fordulatot a 2020-as Ábrahám-megállapodások hoztak.

 Az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein normalizálta a kapcsolatait Izraellel, ami lehetővé tette, hogy az Emírségek olajtranzitra használja a vezetéket – ismét délről észak felé. A folyamat azonban törékenynek bizonyult: 2025-ben a jemeni húszi lázadók tengeri akciói miatt a forgalom ideiglenesen megszakadt, rámutatva arra, hogy a térség biztonsági helyzete továbbra is igen sérülékeny.
Jelenleg a vezeték fontos, de korlátozott kapacitású alternatívát jelent a Szuezi-csatorna mellett. Bár elméletileg napi 1–1,2 millió hordó szállítására képes, a valós kapacitást a kikötői infra­struktúra – különösen Eilat szűk öble – jelentősen korlátozza, amely évente mindössze 20-25 millió hordó kezelésére alkalmas. A jövő szempontjából kulcskérdés a regionális politika alakulása. Benjamin Netanjahu felvetette egy új, az Öböl menti országokat Izraellel összekötő vezeték lehetőségét, amely megkerülhetné a Hormuzi-szoros kritikus útvonalát. Egy ilyen projekt alapjaiban értékelné fel az Eilat–Askelón rendszert – ugyanakkor megvalósítása továbbra is bizonytalan és jelentős politikai akadályokba ütközik. Az Eilat–Askelón vezeték így ma is inkább geopolitikai eszköz, mint pusztán energetikai infrastruktúra: jelentősége mindig attól függ, milyen irányba mozdul el a Közel-Kelet politikai egyensúlya.

Borítókép: Gyerekek játszanak egy elhagyatott izraeli olajipari létesítményen Eilatban. (Fotó: AFP/MENAHEM KAHANA)

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártan a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
