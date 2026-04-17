Út a semmi felé

Lassan már egy hete, hogy a legutóbbi amerikai–iráni tűzszüneti kísérlet zátonyra futott, így továbbra sem látszik, mikor térhet vissza az élet a megszokott mederbe, a 33 kilométer széles átjáró térségébe. Mint arra elemzők és hírmagyarázók az utóbbi hetekben számtalanszor felhívták a figyelmet, békeidőben itt halad át a világ kőolajforgalmának húsz–harminc százaléka, illetve földgázforgalmának mintegy egynegyede.

Ez már önmagában alátámasztja a közel-keleti régió globális gazdaságban betöltött kulcsszerepét, ám ezt, ha lehet, még tovább erősíti az a tény, hogy a tíz legnagyobb olajtartalékkal rendelkező állam közül öt itt található. Egyelőre azonban a szorosban közlekedő napi több száz tanker helyét ismét a hadihajók vették át, a sivatagok egyhangúságát pedig lerombolt finomítók és lángoló olajkutak látványa töri meg. Mindezek nyomában szinte azonnal megjelent a globális ellátási bizonytalanság és a meredeken emelkedő ár a két legfontosabb energiahordozó piacán.

A történelem ismétli önmagát, tárgyalt esetünkben egész rövid időtávon, hiszen nem most fordul először elő, hogy egy szűk hajózási útvonal zárlata bénítja meg a térség kereskedelmi forgalmát. Nem egészen hat évtizeddel ezelőtt, 1967-ben Gamal Abdel Nasszer, miután a hatnapos háború nem éppen pozitív eredménnyel zárult Egyiptomra nézve, lezárta a Szuezi-csatornát, ami csak 1975-ben nyílt meg ismét a Nyugat előtt.

Az első kereskedelmi hajó halad át az újranyitott Szuezi-csatornán 1975-ben. Fotó: Getty Images/Bettmann



A blokád első számú és legsúlyosabb kárvallottja, Izrael az Askelón–Eilat vezeték megépítéséről döntött, hogy stratégiai szempontból rendkívül kiszolgáltatott helyzetén mihamarabb változtasson, hiszen a Szuezi-csatornát kiváltó alternatív útvonal kialakítása a zsidó állam szempontjából nem lehetőség, hanem kényszer volt. A válasz ennek megfelelően gyors és határozott volt: 1968-ban megindult a 254 kilométer hosszú vezeték építése, amelyet mindössze 18 hónap alatt be is fejeztek. Az elkészült vezetékrendszer észak–déli irányban az Akabai-öblön keresztül biztosított kapcsolatot a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között, kikerülve Egyiptomot. Mindemellett közvetlen összeköttetést teremtett az askelni, asdódi és haifai finomítók, illetve Haifa kikötője felé is.



A sors furcsa fintora, hogy az akkori olajblokád megtörésében Irán nyújtott segítő kezet Izraelnek.

Az első ránézésre egzotikusnak tűnő együttműködésen kevésbé ütközünk meg, ha számba vesszük, hogy a Mohammad Reza Pahlavi nevével fémjelzett, világi irányultságú iráni rezsim szoros együttműködésre törekedett Izraellel, már csak azért is, mert az iráni sah uralma alatt a két ország a térség két legfontosabb Nyugat-barát állama volt. Emellett pedig Gamal Abdel Nasszer pánarab törekvése tovább erősítette Teherán és Jeruzsálem egymás iránti stratégiai partneri elköteleződését.