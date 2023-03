Valaki őssé vált

Az őrangyal, aki áthatja az embert, és vele szenved, vele örül, vele szomorkodik, vele bűnözik és vele dicsőül meg: össze is van kötve vele. Ő nem egy világoskék lenge ruhában mosolygó leányarcú ifjú, akit kifordult szemmel imádni lehet. Nem Ő egészen más. Velünk van a sötétséggel kegyetlen háborúnkban, például abban, ami most Magyarországon folyik. Ahogyan maga a népszellem is velünk kínlódik, bár szétszakítva, a szomszédos országokba száműzve…