Kecskeméten látták a fekete párducot + videó

A szemtanú azonnal értesítette a rendőrséget, gyorsan ki is érkeztek a helyszínre. Horváth Erika rendőrségi sajtóreferens közölte, hogy több egységük is a homokbányában van, alaposan átvizsgálják a környéket. A helyszínen vannak a Kecskeméti Vadaskert szakemberei: Tarjányi Antal állatgondozó és Tokovics Tamás igazgató is. Ők is keresik a nagymacskát– írja a Mandiner.

Beszéltek a szemtanúval, megvizsgálták a fotókat is, ez alapján nem tartják valószínűnek, hogy a Kiskunhalason látott párduc jutott el Kecskemétig, de nem is zárhatják ki teljes bizonyossággal. Azt is elmondták, hogy egy nagy testű kutya lábnyomait találták meg a helyszínen.

Továbbra is készenlétben állunk, ha riasztás van, a rendőrséggel együttműködve ellenőrizzük a jelzést

– nyilatkozta a lapnak Tokovics Tamás.

A kecskeméti polgármester közleménye az ügyben: „Jelzést kaptam arról, hogy elképzelhető, hogy a Kiskunhalason elszabadult fekete párduc Kecskemétig jutott. A vadaskert munkatársai a rendőrséggel és állatorvossal együttműködve minden olyan helyszínt megkeresnek, ahonnan eddig jelzés érkezett, hogy látták a fekete párducot. Így arra kérem a lakosságot, hogy bármilyen információval rendelkeznek, azt a vadaskert igazgatója, Tokovics Tamás számára jelezzék a +36-30/699-2136-os telefonszámon.”

Borítókép: A párduc (Fotó: hiros.hu)