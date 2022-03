Egész áprilisban tavaszi fesztivál lesz Békéscsabán

Forczek Győző, az egyik szervező Csabagyöngye Kulturális Központ (CSAKK) igazgatóhelyettese közölte, hogy a CSAKK-ban 13, többségében zenei programot szerveznek, amelyekre ötezer érdeklődőt várnak.A rendezvénysorozat Honeybeast-koncerttel indul, és a Csaba Big Band fellépésével zárul. A programban szerepel könnyűzene, például a The Biebers, az Ismerős Arcok vagy a Carson Coma koncertje, valamint komolyzene is: fellép többek között a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar is.

A legnagyobb attrakció Dés László április 28-ai koncertje lesz, de várhatóan sok érdeklődőt vonz majd Hajtmann Ildikó és Endrész Ferenc április 21-ei előadása is– tette hozzá Forczek Győző.