Egy természeti csapás miatt drágulhatnak a ruhák világszerte

A világ számos pontjához hasonlóan Kínát sem kíméli a nyári meleg, idén azonban a szokásosnál is jóval nagyobb a hőség. Hszincsiang tartomány legutóbbi hőhullámai különösen nagyok és hosszúak: a régió déli és keleti részén, Franciaországnál kétszer nagyobb területen tart már tíz napja a szélsőséges időjárás, pénteken már 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet – írja a CNBC cikke alapján a VG.

Mindez azért jelent problémát, mert a hosszan tartó magas hőmérséklet miatt gyorsabban olvasnak a gleccserek a hegyvidékes területeken, amely villámárvizeket, földcsuszamlásokat okoz már most is a tartományban, és ezek a gyors árvizek a gátakat is fenyegetik.

Ezek a nagy hőhullámok a mezőgazdaságra is jelentősen hatnak, például a gyapotra. Tekintve, hogy a világ gyapottermésének az ötöde ebből a tartományból származik, így a lokális problémát már nem lehet globális hatások nélkül vizsgálni. A gyapot ráadásul rendkívül vízigényes növény – egyes becslések szerint húszezer liter vízre van szükség egy kiló gyapot előállításához – így különösen nagy probléma a hőség és a szárazság.

Az eredeti cikk ITT érhető el.