Rejtélyes üregeket ásott ez az emlős a dinoszauruszok hajnalán

A kutatók arról számoltak be, hogy megtalálhatták a valaha felfedezett legrégebbi emlőst. Ahogy arra rámutattak, bárhová is sodorjon minket az élet, fontos emlékeznünk arra, honnan jöttünk. És ahonnan mi jöttünk, az új kutatások szerint onnan érkezhetett a cickányszerű Brasilodon quadrangularis is – olvasható az Origo cikkében.