Ha így készíti a palacsintát mennyei ízű lesz

A legtöbben tejjel dúsítják a tésztáját, sokan szénsavas ásványvízzel vagy szódavízzel is megspékelik még. Ám van egy titkos hozzávaló, ami még bársonyosabbá és ízletesebbé teszi a palacsintát, ez pedig nem más, mint az író. Az írós palacsinta nemcsak könnyedebb textúrájú, de ízében is különlegesebb.

Mi az író, és miért érdemes a palacsintába tenni?

Az író (buttermilk) eredetileg a vajkészítés mellékterméke volt, de ma már savanyított tejtermékként is kapható. Jellegzetesen enyhén savanykás, krémes ital, amelyet gyakran használnak sütéshez – különösen az amerikai konyhában.

Miért működik jól az író a palacsintában?

Az enyhén savas kémhatása segít lebontani a lisztben található glutént, amitől a palacsinta puhább, rugalmasabb lesz. Az író természetes térfogatnövelőként is működik, ha szódabikarbónával vagy sütőporral társítják. A palacsinta íze lágyabb, krémesebb lesz – kevésbé „tojásos” vagy „lisztes”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexesls.com)