Ha így készíti a palacsintát mennyei ízű lesz

A palacsinta az egyik legkedveltebb desszertünk, amit önálló fogásként, édes és sós töltelékkel is szívesen fogyasztunk – olvasható a Mindmegette cikkében. Mi lenne, ha az mondanánk, a palacsinta egyetlen összetevőjének kicserélésével még finomabb lehet a végeredmény?
Lehet lekváros vagy túrós, csúsztatott vagy sós, a palacsintát mindenki imádja. Kétségkívül a világ legegyszerűbb és legkedveltebb ételeinek egyike: szinte minden kultúrában megtalálható valamilyen formában. Legyen szó vasárnapi reggeliről, gyerekzsúrról vagy egy gyors vacsoráról, édes vagy sós változatról – a palacsintának mindig van helye az asztalon.