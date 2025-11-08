palacsintadesszertünktöltelékkeltészta

Ha így készíti a palacsintát mennyei ízű lesz

A palacsinta az egyik legkedveltebb desszertünk, amit önálló fogásként, édes és sós töltelékkel is szívesen fogyasztunk.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 11. 08. 18:14
A palacsinta az egyik legkedveltebb desszertünk, amit önálló fogásként, édes és sós töltelékkel is szívesen fogyasztunk – olvasható a Mindmegette cikkében. Mi lenne, ha az mondanánk, a palacsinta egyetlen összetevőjének kicserélésével még finomabb lehet a végeredmény? 

palacsinta, író
A tökéletes palacsinta titka az író. Fotó: Shutterstock 

Lehet lekváros vagy túrós, csúsztatott vagy sós, a palacsintát mindenki imádja. Kétségkívül a világ legegyszerűbb és legkedveltebb ételeinek egyike: szinte minden kultúrában megtalálható valamilyen formában. Legyen szó vasárnapi reggeliről, gyerekzsúrról vagy egy gyors vacsoráról, édes vagy sós változatról – a palacsintának mindig van helye az asztalon. 

A legtöbben tejjel dúsítják a tésztáját, sokan szénsavas ásványvízzel vagy szódavízzel is megspékelik még. Ám van egy titkos hozzávaló, ami még bársonyosabbá és ízletesebbé teszi a palacsintát, ez pedig nem más, mint az író. Az írós palacsinta nemcsak könnyedebb textúrájú, de ízében is különlegesebb.

Mi az író, és miért érdemes a palacsintába tenni?

Az író (buttermilk) eredetileg a vajkészítés mellékterméke volt, de ma már savanyított tejtermékként is kapható. Jellegzetesen enyhén savanykás, krémes ital, amelyet gyakran használnak sütéshez – különösen az amerikai konyhában.

Miért működik jól az író a palacsintában?

Az enyhén savas kémhatása segít lebontani a lisztben található glutént, amitől a palacsinta puhább, rugalmasabb lesz. Az író természetes térfogatnövelőként is működik, ha szódabikarbónával vagy sütőporral társítják. A palacsinta íze lágyabb, krémesebb lesz – kevésbé „tojásos” vagy „lisztes”.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexesls.com)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

