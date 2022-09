Váratlan fordulatok a királyi családban

Ekkor a már betegeskedő István királyunk elvesztette fiát, Imre herceget, az ország hivatalosan kijelölt trónörökösét. Habár István sikeresnek bizonyult külpolitikájában, vitézségét és bölcsességét a kortársak is tapasztalták és elismerték, mindez kevés volt ahhoz, hogy belföldön összeesküvést ne szőjenek ellene az elégedetlenkedők. A sikertelen merényletkísérlet után Vazul fiainak menekülnie kellett az országból. Nem tudjuk, hogy ekkor hány esztendősek lehettek, – csak születési sorrendjükkel kapcsolatban van konszenzus: Levente, András (Endre), és Béla volt a sorrend, – de vélhetően már nagykorúnak számítottak, így a hatalomátvételi kísérlet megtorlása rájuk is kiterjedt volna. Levente és András a Kijevi Ruszba mentek, míg Béla a lengyel királyi udvarba vándorolt. Béla herceg a pomerániaiak elleni hadjáratban kitűnt hadvezetési tehetségével és rendkívüli testi erejével. Bajnok Bélának és bölény Bélának is hívták kortársai. A korszak kelet-európai hadjárataiban magának hírnevet szerző Béla hercegi rangra emelkedett és a lengyel király (II. Mieszko) hozzáadta lányát. Így jelentős nemzetközi kapcsolati hálója is volt, komoly befolyással bírt és igyekezett aktívan segíteni pártfogóit, rokonait.