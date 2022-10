A mesterséges édesítőszeres diéta is elhízáshoz vezethet?

Legyünk óvatosak, amikor diétás ételeket és italokat fogyasztunk, mert ezek valójában hízlalnak – figyelmezetetett egy brit egészségügyi szakértő. Tim Spector professzor szerint az „egészséges” alternatívák, mint a mesterséges édesítő valójában többet ártanak, mint használnak. Sok sajnálatos és elavult mítosszal rukkoltak elő az elmúlt évtizedekben, amelyekből csak az élelmiszeripari cégek húztak hasznot, rekordszintű elhízáshoz vezetve az Egyesült Királyság lakosságát.

Milyen következményei vannak az édesítőszeres diétának?

„Meggyőződésem, hogy a diétás italok sem jelentenek megoldást” – írta a Daily Mailben. Azt állítja, hogy a diétás italokban használt mesterséges édesítőszerek sokkal kevésbé egészségesek, mint azt hisszük.

„Bár az élelmiszeripari cégek egészséges alternatívának tüntetik fel őket, távol állnak attól. Olyan mítoszokat is cáfolt, mint hogy minden kalória egyenlő, az alacsony kalóriatartalmú élelmiszerek jók, a mesterséges édesítőszerek egészségesek és a magas szintű feldolgozás ártalmatlan.”

A mesterséges édesítőszeres diéták pont a kalóriamegvonás miatt vezetnek elhízáshoz (fotó: Pexels)

Tim Spector, aki azon dolgozik, hogy feltárja anyagcserénk titkait, figyelmeztetett, hogy a bizonyítékok már nem az alacsony cukortartalmú italok előnyei mellett állnak.

Ugyanis a tanulmányok azt mutatják, hogy a diétás italokban használt mesterséges édesítőszerek sokkal kevésbé egészségesek, mint azt valaha hittük.

Bár az alacsony kalóriatartalmú ételek és italok nem feltétlenül növelik a napi kalóriákat, de ennek ellenére pont az általuk biztosított energia hiánya az, amely elhízáshoz vezethet. Az italok édessége azt üzeni az agynak, hogy az energia úton van, és arra készteti a szervezetünket, hogy egyen többet és próbálja meg visszanyerni a várt energiát.



Nem csak a mesterséges édesítőszer káros

A Német Nemzeti Rákkutató Központ egy korábbi tanulmánya szerint az édesítőszert szedő felnőttekben „nagyon határozottan megváltoztak a bélmikrobák összetétele és működése”, valamint az italok cukorbetegséghez is vezethetnek.

Ez a mikrobiális egyensúlyhiány egy másik magyarázata lehet az ital elhízáshoz vezető hatásának, mivel a bélrendszer egészsége döntő szerepet játszik az anyagcserénkben.

A londoni King's College professzora a diétás étkezéseket is célpontba vette, és elmagyarázta, hogy ezek is ellentétes hatást fejtenek ki azáltal, hogy még éhesebbé tesznek.

Régebben azt hittük, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszerekben, például az édesített reggeli gabonapelyhekben, fagylaltokban, csomagolt levesekben, szószokban és tortilla chipsben az egyetlen rossz dolog az, hogy túl sok zsírt, cukrot és sót tartalmaznak.

De túl sokáig figyelmen kívül hagytuk azt a tényt, hogy ezeknek az élelmiszereknek teljesen hiányzik a természetes szerkezete, más néven élelmiszermátrix, és sok vegyi anyagból állnak, amelyek éhségérzetet okoznak, és betegségek fokozott kockázatával járnak együtt. Továbbá le is rövidítik az élettartamot, amint azt számos publikált tanulmány mutatja

– fejtette ki.

A professzor azt is elmondta, hogy a diétásként megjelölt feldolgozott élelmiszerek túlevést válthatnak ki. Az anyagcsere-szakértő hozzátette, hogy az ulta-feldolgozott élelmiszereket (UPF-eket) alkotó cukrok is túlevést válthatnak ki, még akkor is, ha diétás élelmiszerként hirdetik őket.

„A másik probléma az UPF-ekkel, hogy a bennük lévő cukrok könnyen hozzáférhetők, mivel "kivonták" őket természetes táplálékmátrixukból, és több cukorcsúcsot és -zuhanást okoznak, ami éhségérzethez, majd túlevéshez vezet” – mondta.

A vegetáriánus diéta sem véd meg az elhízástól (Fotó: Pexels)

Sajnos a vegetáriánus britek számára , akik azt hiszik, hogy húsmentes étrendjük segít elkerülni ezeket a kockázatokat, az erősen feldolgozott hamis húsokra támaszkodók ugyanilyen veszélyben vannak.

A The American Journal of Clinical Nutrition tanulmánya kimutatta, hogy a húsmentes UPF-et fogyasztó vegetáriánusok ugyanolyan kockázatnak vannak kitéve a korai halálozásnak, mint azok, akik vörös húst esznek.