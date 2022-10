Köszönhetően a kevés karbantartást igénylő, alkalmazkodó természetüknek, a szobanövények rengeteg háztartás alapelemeinek számítanak – olvasható a BackyardBoss cikkében. Ennek több előnye is van, például tisztítják a levegőt és szépítik a lakást is. Viszont amíg egyes növényeket viszonylag biztonságosan lehet csapvízzel is locsolni, addig számos olyan is akad, amely kényes rá.

Miért nem jó egyes növényeknek a csapvíz? Mi található a csapvízben, ami káros a növényeknek?

Ha vannak szobanövényeink, akkor tudhatjuk, hogy muszáj őket megöntözni túlélésük érdekében. Azonban néhány növény esetében igencsak veszélyes lehet, ha ehhez csapvizet használunk.

Pár növény esetében egyenesen káros, hogyha a csapunkból származó vizet kapják a földjükbe.

A legtöbb kommunális víz ugyanis klórt tartalmaz, pontosabban klóramint, amely a klór vegyület összetevője. A klóramint baktériumölő hatása miatt adják a csapvízhez. Ez a vegyület pedig károsítja a növények gyökereit és leveleit is, miközben kiszárítja a földet és barnára színezi a leveleket.

A csapvíz tisztításához használják a fluoridot és a klóramint (Fotó: Pexels)

Elterjedt tévhit, hogyha állni hagyjuk a csapvizet 24 órán át, akkor a klóramin elpárolog belőle. Ez pedig nem így működik. Ebben nem hasonlít a klórhoz a klóramin viselkedése. Gyakorlatilag visszafelé sülhet el a terv, hiszen így a víz párolog majd el, a klóramin pedig sokkal koncentráltabb lesz ettől.