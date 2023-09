Szaporodnak a banánfák Győr-Moson-Sopron vármegyében

Az ősszel kiszedett sarjakat cserépbe kell tenni, és a házban tartani, tanácsolta. Megmaradásukra nagyobb az esély, ha tavasszal ültetik el őket a szabadban. Az écsi házaspár az első évben negyven centiméteres magasságban, a másodikban nyolcvan centiméternél vágta le a növényt a tél közeledtével, két szalmabála közé berakták, betakarták. A harmadik évben 120 centiméternél, körbetekerték, de akkor már kilógott a teteje.

– Jól néz ki, de ebből még nem lehet jót enni – tette hozzá Tálos Miklós. – Tavaly október végén volt rajta vagy száz aprócska terméskezdemény, de nem volt ideje beérni. Üvegházban persze más lenne a helyzet. Július elejére szedi össze magát tél után. A szép levelei miatt mindenkinek tetszik. Állítólag kínai banán, azért télálló, de vannak olyan fajták is, amelyek kevésbé bírják, és olyan is, amely mínusz 15 fokot is elvisel. Most kísérletképpen télire az egyik fánkat nem takarjuk le – közölte a helyi hírportálnak.

