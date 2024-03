Könnyen lehet, hogy a Kemma bukkant rá a legfogósabb KRESZ-rejtélyre, ami egyébként a valóságban is elég sokszor előfordul, és olykor a legrutinosabb vezetők is eltévesztik a helyes sorrendet. A portál hozzáfűzi, az alábbi képen látható helyzet többször balesethez is vezetett már.