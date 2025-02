Így égett egy BMW egy parkolóban, óriási pusztítást végzett a pálya mellett a sportoló, edzőt is letarolt – ezek a hét videói

Vitályos Eszter: Magyar Péter nem szereti az időseket, csak a „brüsszeli gazdáit”!

Az Orbán-kormány azonban nem enged a 13. havi nyugdíjból! – hangsúlyozta a kormányszóvivő.

Vitályos Eszter értékelése szerint a balliberálisok ugyanazt a balos gazdaságpolitikát veszik elő újra és újra. Magyar Péter emberei is a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélnek, épp, ahogy Brüsszel is. „Micsoda véletlen!”– jegyezte meg.

A kormányszóvivő szerint nagyon úgy tűnik, hogy – ahogy saját tanácsadója elmondta –, Magyar Péter egyszerűen nem szereti az időseket. Jobban szereti „brüsszeli gazdáit”, és „nagyon meg akar nekik felelni”. Vitályos Eszter hangsúlyozta:

„Akkor most még egyszer, nyomatékosan Brüsszel régi és új embereinek is: el a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól!”

A kormányszóvivő azt is mondta: az időseket pedig szeretné megnyugtatni, hogy a kormány teljesíti, amit vállalt: hamarosan érkezik idén is a 13. havi nyugdíj.

Gulyás Gergely Rákosrendezőről: Mostantól minden kötelezettség a fővárost terheli!

Élhet elővásárlási jogával a főváros, ám akkor a kötelezettségek is az önkormányzatot terhelik – jelentette be a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter, íme:

Kiderült, hogy ki veszi meg a Nobel-díjas tudós egykori szegedi villáját

Botkáék a fülük botját sem mozgatták, a szegedi baloldalt nem érdekli a magyar kulturális örökség.

A 117 négyzetméteres, négyszobás, téglaépítésű házat és a hozzá tartozó 34,4 négyzetméteres melléképületet 195 millió forintért kínálták az egyik legnagyobb hazai ingatlankereskedelemmel foglalkozó portálon. A villa főépületében négy szoba, két fürdőszoba, két konyha, háztartási helyiség is helyet kapott.

A melléképületben kialakított egyszobás apartmanban egy konyha-étkező, egy fürdőszoba és egy terasz található. Az előző tulajdonos, Balog János sokáig kínálta megvételre a szegedi önkormányzatnak az egykori Szent-Györgyi-villát, de a balliberális városvezetés azóta sem tartott rá igényt.

Elismerést kapott a hős 17 éves srác, aki egy trolibuszon mentett életet

Azonnal és önzetlenül cselekedett a fiatal, amikor utastársa bajba került. Nagy László a napokban segített egy férfi újraélesztésében Debrecenben.

Csütörtökön Papp László, Debrecen polgármestere a közösségi oldalán osztott meg egy videót arról, ahogy a város nevében felkereste a fiatalt, Nagy Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum diákját, aki a bátor tettével életet mentett.

A polgármester gratulált a hősies tetthez. Nagy László példamutató cselekedete elismeréseként emléklapot és ajándékot is kapott.

Teljesen kiégett egy BMW egy áruház parkolójában

Egy miskolci áruház mögötti parkolóban kigyulladt autó lángjait a tűzoltók eloltották – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, aki megerősítette, hogy más járműben nem esett kár.

Óriási pusztítást végzett a pálya mellett a sportoló, edzőt is letarolt:

Kedden a vegyes csapatversennyel kezdődött az ausztriai Saalbachban az alpesisí-világbajnokság. A brit Calum Langmuir látványos, de szerencsés kimenetelű bukása színesítette a versenyt, íme:

Szerencsére csak látványos volt a bukás, sérüléshez nem vezetett. A párharcot a papírformának megfelelően, s a fenti videó alapján sem meglepő módon a franciák nyerték a britekkel szemben.

Marozsán elképesztő nyerőjére Rubljov hitetlenkedő mosollyal felelt, íme Marozsán Fábián szenzációs megoldása Andrej Rubljov ellen:

Marozsán és Rubljov idei második összecsapásának helyszíne Rotterdam volt, a holland városban fedett kemény pályás, ATP 500-as tornát rendeznek.

Az első játszma egyetlen bréklabdát sem hozott, a rövidítés végén viszont Rubljov magabiztosan (7-2) került szettelőnybe.

Akadt Marozsánnak olyan nyerője, amire Rubljov csak az arckifejezésével tudott válaszolni, íme:

A megátkozott magyar gitáros meghódította Brazíliát

Két díjat is elhozott az All that Moves International Film Festivalról Klacsán Gábor Radics Béla, a megátkozott gitáros című filmje, amelyet 2023-ban mutattak be idehaza. Az alkotás a Sao Paoló-i független filmszemlén a dokumentum-játék kategóriában a legjobb forgatókönyv és a legjobb rendezés díját kapta meg.

Muráti Lilit egy elhagyatott villa udvarán akarta kivégezni a kommunista rendőr

Lehetséges-e, hogy egyszer elfeledjük Dajka Margitot, Muráti Lilit, Jávor Pált, Blaha Lujzát vagy Fedák Sárit? Színészóriások voltak ők, és emberek, akik sok örömöt, de sajnos rengeteg megtorlást is megéltek hazánk hányattatott éveiben. Szigethy Gábor Kossuth-díjas színháztörténész legújabb, Régi mosolyok, régi könnyek című kötetében arra vállalkozik, hogy éket verjen a feledés kerekébe, megállítsa a megállíthatatlant, hiszen emlékein és a birtokába került eredeti fényképeken keresztül elkalauzolja az olvasót a XX. századi magyar színészek életének különleges pillanataihoz.

Vajon tényleg a kockahas a legfontosabb egy negyvenes musicalszínész életében?

Igazi tavaszi hangulatban, a pilisi hegyek ölelésében, a Kada-csúcson található hangulatos faház kertjében tartott sajtótájékoztatót a Játékszín a hamarosan színpadra kerülő Kockahas című musicaljükről. Nem véletlen a helyszín, hiszen a Szente Vajk rendezésében március 8-án, nőnapon színpadra kerülő darabban a főszereplő, Feke Pál egy hótól elzárt hegyi házban reked. A Magyarországon és a világon is egyedülálló musicalkomédia, a Kockahas kizárólag Feke Pál színpadi részvételére épül, a műfajtól már megszokott látvány- és hangzásvilággal. A darabban fülbemászó magyar slágerek hangzanak el Máté Pétertől Demjén Ferencen át Zoránig, valamint felvételről neves színészek tűnnek fel különféle szerepekben.