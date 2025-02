Gulyás Gergely: A főváros él Rákosrendező kapcsán az elővásárlási jogával

A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. minden minden kötelezettséget vállalt, amelyeket a vevő is vállalt volna, így az adásvételt követően a főváros feladata lesz a terület kitakarítása is. A miniszter a Kormányinfón kifejtette: a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság bejelentette elővásárlási szándékát a rákosrendezői területre vonatkozóan. A kormány ezt tanulmányozta, jogi kérdést kellett tisztázni. A cég nyilatkozata ebben segítséget nyújtott, minden kötelezettséget vállaltak.

Gulyás Gergely közölte:

a kormány az elővásárlási jog gyakorlását tudomásul veszi, a vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint köteles a főváros. A területet meg is kell tisztítani, mostantól ezek a kötelezettségek a fővárost terhelik, ahogy a fejlesztési lehetőség is a fővárost illeti meg.

Az ATV kérdésére válaszolva Gulyás Gergely kijelentette, Rákosrendező kapcsán a fővárosnak Lázár János építési és közlekedési miniszterrel kell egyeztetnie.

Gulyás Gergely a Kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva később ismét kitért Rákosrendező helyzetére is. Mint mondta, az elővásárlási jog gyakorlásával a vevő helyébe a főváros lépett, terhelik a szerződésen alapuló kötelezettségek, és élhet a lehetőségekkel is. A felhőkarcolók kapcsán emlékeztetett arra, hogy Lázár János múlt héten leszögezte: Budapesten nem fognak épülni. Emlékeztetett: A Mol-torony akkor épült, amikor a kilencvenméteres korlátozás még nem volt hatályban. Beszélt arról is, hogy a dubaji vevő vállalta, hogy 25 milliárd forintból megtisztítja a Rákosrendező területét. Szerinte ezt kell majd a BKM-nek is teljesítenie, de lehet, hogy 15-20 milliárd forintból is megoldható ez a feladat. A szerződéses feltételek teljesítésén túl Gulyás szerint a főváros azt csinál a területtel, amit akar. (Gulyás Gergely szerint a másik elővásárlási joggal rendelkező Stockton Kft. még nem nyilatkozott arról, hogy megvenné-e a területet. Mint mondta, nem valószínű, hogy ők élnének vele, „ez egy elméleti lehetőség”.)

Az ügyben megszólalt Szentkirályi Alexandra is, aki egy, a közösségi média oldalán közzétett posztjában elmondta, megpecsételődött Rákosrendező sorsa.

Ha ötvenmilliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz. Pénz a szemét eltakarítására, pénz a fejlesztésre. Pénz a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötöttpályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése

– emelte ki a fővárosi Fidesz frakcióvezetője, majd kiemelte, véleménye szerint a döntéssel Budapest egy óriási veszteséget szenvedett el.

A kárt pedig választott vezetői okozták. Ötezer milliárdos beruházás, sok ezer munkahely, milliárdos bevételek a városnak – erre mondtak nemet. Karácsony Gergely és szövetségesei döntöttek, innentől az ő felelősségük, mi lesz Rákosrendezővel. Mi pontosan tudjuk, mi történik majd: semmi. Mint a zsebkendőnyi, soha el nem készült Városháza parkkal – színes képek és mese. Budapest akkor fejlődik, ha a kormány fejleszti

– jegyezte meg a politikus, aki szerint most itt az alkalom, hogy Karácsonyék is bizonyítsanak, hogy van tervük és meg is tudják valósítani. De mindenki tudja, mire számíthatunk – azok is, akik határozott nemet mondtak a Grand Budapestre.