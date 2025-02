Itt vannak a kormány legfrissebb bejelentései, kövesse nálunk élőben! + videó

– A tegnapi kormányülésen több javaslatot is megtárgyaltunk, az egyik legfontosabb a nyugdíjasokkal kapcsolatos előterjesztés volt – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: a kormány továbbra is eltökélt a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett.

Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszter felidézte, az elmúlt 15 évnek vannak komoly eredményei:

2010-ben 100 ezer forint alatt volt volt az átlagnyugdíj, ma már pedig 242 300 forint, aminek fontos része a 13. havi nyugdíj.

Ezt idén február 12-én folyósítják banki átutalás esetén, és a rá következő napokban viszik ki a postások azoknak, akik így kérték. Ez a juttatás a költségvetésben 550 milliárd forintos tétel.

Kitért arra is, hogy folyamatos támadások érik a 13. havi nyugdíjat: Brüsszel és a Tisza Párt változtatna rajta, a Gyurcsány-kormány pedig korábban el is törölte. Felhívta a figyelmet arra, hogy az európai OECD szervezet is javasolja, hogy a 13. havi nyugdíjat korlátozza és alakítsa át a kormány, de ezt nem teszik meg.

Bővül a vidéki otthonfelújítási program

A rezsicsökkentés talán a nyugdíjasoknak a legnagyobb segítség, de a kistelepüléseken, különösen a Kádár-kockákban élőknek nehézség az épületek rossz állapota, szigetelése

– emelte ki.

Hangsúlyozta: a kormány ezért kibővíti a vidéki otthonfelújítási programot, megnyitják azt a nyugdíjasok számára is.

– Hatmillió forintos felső határig a felújítás összegének felét az állam kifizeti, a fennmaradó részre pedig kedvezményes, állam által támogatott, 3 százalékos kamatozású hitelt lehet felvenni. A felújítási cél nincs meghatározva, lehet energetikai vagy más munkálat is – mondta.

Demján Sándor program: Már látszanak az eredmények

A tárcavezető a Demján Sándor programról szólva azt mondta, látják már az első eredményeket.

A munkáshitelnél kilencezer kérelem van már a magyar államnál, az átlagos hitelösszeg 3,9 millió forint, tehát majdnem mindenki felveszi a 4 millió forintot.

A miniszter emlékeztetett, a Széchenyi-pihenőkártyára (SZÉP-kártya) érkező juttatásokat az idei évben fel lehet használni lakásfelújításra is.

Gulyás Gergely tájékoztatott: elindult a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű, 9 milliárd forint keretösszegű program, amelynek célja, hogy a vállalkozások rendelkezzenek digitális megjelenéssel, és ezen keresztül nyissanak új értékesítési csatornákat új vevőikhez.

Rákosrendező: minden kötelezettséget vállalt a főváros cége

A tárcavezető elárulta, ma megjelenik egy kormányhatározat, Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re vonatkozik a rákosrendezői elővásárlással kapcsolatban.

A miniszter kifejtette: a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság bejelentette elővásárlási szándékát a rákosrendezői területre vonatkozóan. A kormány ezt tanulmányozta, jogi kérdést kellett tisztázni. A cég nyilatkozata ebben segítséget nyújtott, minden kötelezettséget vállaltak.

Gulyás Gergely közölte:

a kormány az elővásárlási jog gyakorlását tudomásul veszi, a vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint köteles a főváros. A területet meg is kell tisztítani, mostantól ezek a kötelezettségek a fővárost terhelik, ahogy a fejlesztési lehetőség is a fővárost illeti meg.

Érkeznek az emelt bérek

Vitályos Eszter emlékeztetett arra, hogy a napokban érkezik az emelt minimálbér és a szakmunkás minimálbér is. A most januári emeléssel szintén a napokban érkezik meg a pedagógusok béremelése, ami 143 ezer dolgozót érint, idén 22,1 százalékkal emeli bérüket a kormány.

Fotó: Ladóczki Balázs

Megkapták az első megemelt fizetésüket a vízügyes dolgozók is, bérük 30 százalékkal nőtt átlagosan. Felhívta a figyelmet arra is, hogy elmúlt időszakban 3 milliárd forintos értékben több bölcsőde és óvoda, az iskolák terén pedig több mint 8 milliárd forintból – többek között – elkészült a Dunaújvárosi Egyetem főépületének felújítása is.

– A településfejlesztés területén is jelentős előrelépés történt, több mint 6,8 milliárd forint értékben – tette hozzá.

Aggasztó a lengyel helyzet

Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta, a lengyel jogállamisági kérdés aggasztó. Hozzátette: ha valaki tényszerűen megnézi mi történt Lengyelországban, és átvetíti ezt másik országra, akkor rájön, hogy ezek eddig elfogadhatatlanok voltak. Miután felsorolta a lengyel kormány jogállamisággal szembeni intézkedéseit, emlékeztetett, hogy a jogállamiság miatt visszatartott forrásokat Lengyelország ezek után megkapta.

Az európai unióban az írott jog sokkal kevesebbet jelent, mint a Szovjetunióban jelentett

– fogalmazott.

Sajnálatos az ukrán titkosszolgálati akció

Gulyás Gergely az ukrán titkosszolgálatának akciójáról elmondta, hogy nagyon sajnálatosnak tartják, hogy akivel szövetségbe akarnak lépni, egy ilyen akciót megengedhet magának.

A két ország kapcsolataira egy ilyen akció jelentősen negatív hatással van

– tette hozzá.

Nem lesz felhőkarcoló Budapesten

Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva ismét kitért Rákosrendező helyzetére is. Mint mondta, az elővásárlási jog gyakorlásával a vevő helyébe a főváros lépett, terhelik a szerződésen alapuló kötelezettségek és élhet a lehetőségekkel is.

A felhőkarcolók kapcsán emlékeztetett arra, hogy Lázár János múlt héten leszögezte: Budapesten nem fognak épülni. Emlékeztetett: A Mol-torony akkor épült, amikor a 90 méteres korlátozás még nem volt hatályban.

Egy újságíór a miniszternek felidézte, hogy egy felmérés szerint a magyarok 65-70 százaléka kormányváltó hangulatban van, viszont a Google szerint csökken az érdeklődés Magyar Péter pártja iránt. Gulyás Gergely leszögezte:

a magyar választók értékelik a kormány munkáját a leadott szavazatukkal, és ezt szerinte az időközi választás eredménye is bizonyítja.

Még egyszer a 13. havi nyugdíjról

Gulyás Gergely leszögezte, a legfontosabb, hogy egyértelművé kell tenni: a 13. havi nyugdíj része a magyar nyugdíjrendszernek, az is marad, a kormány ezen semmilyen körülmények között nem változtat, még akkor sem, ha itt is van egy érdekes együttműködés a nemzetközi szervezetek és a magyar ellenzék között. Gulyás Gergely a rákosrendezői területről kifejtette, új helyzet van, a fővárosnak ki kell fizetnie a vételárat, kitakarítani a területet, sok sikert kíván ahhoz, hogy bizonyítsák, az ő kezükben jó helyen van a terület, és úgy tudják hasznosítani, hogy az közmegelégedésre tartson számot.

Brüsszeli pénzek az NGO-knak

A Magyar Nemzet kérdése elmondta, az elmúlt években számos olyan eset volt, hogy összeesküvés elméletnek neveztek valami, aztán kiderült, hogy van igazságalapja. Mint mondta, az Európai Bizottság adott pénzt olyan NGO-szervezeteknek, amelyek vállalták, hogy akár tüntetnek is az Európai Parlament ellen, illetve fellépnek egyes döntések ügyében. Ezek jelen van Szerbiában és Szlovákiában is. Hangsúlyozta: Magyarországnak az az érdeke, hogy a térségben stabil, és megbízható kormányok legyenek.

– Mindig, amikor Washingtonban a Soros-hálózat által támogatott demokrata kormányzat veszít, sokan átteszik székhelyüket Brüsszelbe. Most, hogy Amerikában leállították a támogatási programokat, még többen fognak kuncsorogni Brüsszelben pénzért – emelte ki.

Kérdésünkre kitért a tárcavezető az Európai Parlamentben létrejött a Demokráciapajzs különbizottságra is, amelynek a DK-s Molnár Csaba az alelnöke. Közben a Patrióták képviselőjét akkor sem választják meg, amikor a szabályok szerint kellene. Gulyás Gergely az ügy kapcsán rámutatott:

a demokráciának az ügyben csak annyi lényege van, hogy a képviselőket a hazájukban legalább megválasztják. Ez a bizottság nem hasznos és drága.

Gulyás Gergely leszögezte, a legfontosabb, hogy egyértelművé kell tenni: a 13. havi nyugdíj része a magyar nyugdíjrendszernek, az is marad, a kormány ezen semmilyen körülmények között nem változtat, még akkor sem, ha itt is van egy érdekes együttműködés a nemzetközi szervezetek és a magyar ellenzék között.

A miniszter tájékoztatott: a dubaji vevő vállalta, hogy 25 milliárd forintból megtisztítja a Rákosrendező területét. Szerinte ezt kell majd a BKM-nek is teljesítenie, de lehet, hogy 15-20 milliárd forintból is megoldható ez a feladat. A szerződéses feltételek teljesítésén túl Gulyás szerint a főváros azt csinál a területtel, amit akar. Gulyás Gergely szerint a másik elővásárlási joggal rendelkező Stockton Kft. még nem nyilatkozott arról, hogy megvenné-e a területet. Mint mondta, nem valószínű, hogy ők élnének vele, „ez egy elméleti lehetőség”.

A Miniszterelnökséget vezető minisztert megkérdezték, hogy mit szólnak Donald Trump a Gázai övezetről szóló tervéhez. A tárcavezető hangsúlyozta, a magyar kormány tisztában van a saját diplomáciai súlyával, és nem kíván a Közel-Kelet átszervezésében részt venni.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatót, közismertebb nevén Kormányinfót tart február 6-án, csütörtökön 10 órától a Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtótermében. Az erről szóló tájékoztatást szerdán kora délután jelentette be a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Orbán Viktor miniszterelnök posztolt is Facebook-oldalán a tegnapi kormányülésről, azt írta: a jó hírekhez sok meló kell! Egy másik bejegyzésben pedig a kormányfő közölte, hogy fontos témák vannak az asztalon: hárommillió forintos vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás kistelepülésen élő nyugdíjasoknak.

A miniszterelnök tegnap ismertette, hogy a vidéki otthonfelújítási programot a kormány ki fogja bővíteni úgy, hogy a nyugdíjasok is felvehessék.

Öregségi nyugdíjban vagy korhatár előtti ellátásban részesülőknek is lesz vidéki otthonfelújítási program és azon belül támogatás

– magyarázta. Két év alatt kilencvenmilliárd forintot kapnak a vidéki nyugdíjasok, akik ötezer lakosúnál kisebb településeken élnek.

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)