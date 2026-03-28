Bőrrák nem csak a melanóma lehet

A bőrrák a rák olyan csoportja, amely a bőrben keletkezik. Emellett a bőrrák a szervezet többi részeire is átterjedhet, mivel ezek a rákos sejtek képesek megtámadni más sejteket. A bőrráknak három fő csoportját különböztethetjük meg:

bazális sejtrák, pikkelysejtes bőrrák, illetve a melanóma.

A napsugárzás káros hatásai

A bőr rákos megbetegedéseinek több mint kilencven százalékáért a Napból érkező ultraibolya sugárzás a felelős – derül ki a Krónikus Betegségek Kanadában című tanulmány „Ultraibolya-sugárzás” című fejezetéből. A napfénynek való kitettség mindhárom bőrráktípusnál megnöveli a kialakulás veszélyét. A bőrrák kialakulásának esélyeit az elvékonyodó ózonréteg is megnöveli, írják az Autoimmunitás folyóirat Fény, beleértve az ultraibolya-sugárzást is című fejezetében. A melanóma és a bazális sejtrák kialakulásánál a gyermekkorban a bőrfelszínt érő ibolyántúli sugárzás különösen károsan hat.

Az anyajegyek mintegy 20-30 százaléka a napsugárzás hatására melanómává képes változni. Azok az emberek, akik világosabb bőrűek, vagy esetleg valamilyen immunrendszert gyengítő betegségben szenvednek, fokozottan veszélyeztetettek

– fejtik ki A napfény szerepe – melanóma és a nem melanóma típusú bőrrák epidemiológiája című 2008-ban készült tanulmányban.

A legtöbb bőrrák a test olyan részein alakul ki, amelyek sok napsugárzásnak vannak kitéve. Ide tartozik a fejbőr, az arc, az ajkak és a fülek. A test egyéb, napsugárzásnak kitett részei közé tartoznak a karok, a kézfejek hátsó része, a hát és a lábak – írja a Mayoclinic.org. A bőrrák olyan bőrfelületen is kialakulhat, amely jellemzően nem kap napfényt. Ide tartoznak a tenyerek, a nemi szervek, valamint a körmök és lábkörmök alatti területek.

A leégés fokozza a melanóma kockázatát

A melanóma a bőrrák legagresszívebb fajtája. Külsőleg úgy néz ki, mint egy anyajegy, ám a mérete annak többszöröse is lehet, megváltozhat az alakja, a színe és szélei elmosódottá válhatnak, többféle színben is előfordulhat. Viszkethet, illetve vérezhet is – tudatta az amerikai rákkutató központ, a National Cancer Institute.