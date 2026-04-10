Hat mindennapi hiba, ami tönkreteheti egészségünket

Az egészségügyi kockázatok néha a legváratlanabb helyeken is felmerülhetnek. A körömrágástól a rossz fogmosási technikáig több olyan mindennapos, rejtett veszéllyel találkozhatunk, amik ártanak az egészségünknek.

2026. 04. 10. 5:25
Mindenkinek vannak apró, hétköznapi szokásai, amik természetesek. Némelyikük viszont néha sok kárt okozhat. Lehet ez mozgás- vagy szépségápolási rutin, de akár alvás közben is árthatunk magunknak – írja a brightside.me. 

1. Az alvás hossza sokat elárulhat az egészségi állapotunkról

Mindannyian tudjuk, hogy az alvás létfontosságú mind a fizikai, mind a mentális egészségünk szempontjából. De vajon lehet túl sokat aludni? A válasz: igen. Az is problémát jelenthet. Az alvásigény személyenként változó, de általánosságban a szakértők azt javasolják, hogy az egészséges felnőttek átlagosan 7–9 órát aludjanak éjszakánként. De ha rendszeresen több mint 8 vagy 9 óra alvásra van szüksége valakinek ahhoz, hogy kipihentnek érezze magát, az alvási vagy egészségügyi probléma jele is lehet. A rendszeres, több mint 9 óra alvás összefüggésbe hozható többek közt a súlyproblémákkal, a 2-es típusú cukorbetegséggel, de akár a depresszióval és a krónikus fejfájással is. A túlzásba vitt alvás tehát nemcsak okozhatja az egészségügyi problémákat, hanem egyben azoknak a jele is lehet. 

2. Ne hagyjuk éjszakára lófarokban a hajunkat!

Bár lehet, hogy nagyon kényelmes a hétköznapi rohanásban a sima copf a hölgyeknek, de a fejbőrnek egyáltalán nem komfortos, ha egész nap szorosan gúzsba van kötve a haj. A feszes frizurák megviselhetik az érzékeny fejbőr idegeit, ami akár kínzó fejfájást is okozhat. Érdemes meglazítani a frizurát, és selyem vagy szatén hajgumit használni, így kevésbé törik meg a haj, és a fejfájásra is csökken az esély.

3. A bőr egyik legnagyobb ellensége a köröm alatt rejtőzik

Ha azt hisszük, hogy a körömrágás csak egy rossz szokás, tévedünk, ugyanis alattomosan fertőzésekhez, letört fogakhoz és akár emésztési problémákhoz is vezethet. A körömrágás viszonylag gyakori – a lakosság akár 30%-a is csinálja.  Abba már kevéssé gondolunk bele, hogy ezzel a rossz szokással vírusokat és baktériumokat vihetünk át a kezünkről az arcunkra és a szánkba, ami bőrfertőzésekhez és akár szemölcsökhöz is vezethet. Persze a cél az, hogy mindig tiszta legyen a kezünk, de ez nem mindig lehetséges. A körömrágásról sajnos nehéz leszokni, sok időt vehet igénybe, de egyszerű trükkök, mint például a körmök rövidre vágása vagy valamilyen keserű ízű körömlakk használata segíthet a mielőbbi leszokásban.

4. Sokszor kifejezetten jótékony a glutén

Természetesen akinél beigazolódik a gluténérzékenység, annak körültekintőnek kell lennie a táplálkozás kapcsán. De ha valaki csak hiszi, hogy nem tesz jót a liszt, vagy látott valamilyen divatdiétát, esetleg úgy akar gyorsan lefogyni, hogy kiiktatja a glutént, ezekben az esetekben érdemes körültekintőbbnek lenni. A teljes kiőrlésű gabonák esszenciális rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak – olyan tápanyagokat, amelyeket sok gluténmentes diéta nem kínál. Ami még rosszabb, hogy a feldolgozott gluténmentes termékek gyakran extra cukrot, sót és egészségtelen zsírokat tartalmaznak. Így hacsak az orvos nem erősíti meg, hogy a legjobb, ha elhagyjuk vagy csökkentjük a glutént, jobb, ha inkább a kiegyensúlyozott étrendre koncentrálunk, és nem zárjuk ki teljesen az étrendünkből a lisztet. 

5. A felülések tönkretehetik a hátat?

Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az erős törzsizomzat nemcsak az alakot javítja, hanem a jobb testtartást, egyensúlyt és stabilitást is támogatja.  Egykor az erős hasizmokat felülésekkel próbálták elérni, de mára ez némiképp elavultnak számít, ugyanis több kutatás is igazolja, hogy ez a mozgás megterheli a derékrészt. Ez pedig súlyos derékfájdalomhoz vagy izomhúzódáshoz vezethet. Az edzésnek szórakoztatónak kell lennie, és javítania kell az általános egészségi állapotunkat, ezért egyes személyi edzők mára fokozatosan kiiktatták a felüléseket a kliensek edzésprogramjából. Sokkal jobb alternatíva a plank. Ez hatékonyabban erősíti a törzsizmokat, miközben a gerincet semleges helyzetben tartja. Ráadásul utánozza a valós mozgásokat, így nem terheljük feleslegesen a testünket.

6. A rossz fogmosási technika fogvesztéshez is vezethet

Sokan nagyon rányomják a fogukra és az ínyükre a fogkefét, mert azt gondolják, minél erősebben mossák a fogukat, annál hatékonyabban távolítják el a plakkot. De az erősen súroló, dörzsölő technika nem vezet szebb mosolyhoz. A túl sok erőlködés fogmosáskor a fogzománc kopását, az íny irritációját, az idő múlásával a fogak érzékennyé válását okozza, de akár fogvesztést is előidézhet. Érdemes ennek elkerülésére puha vagy közepesen erős sörtéjű fogkefét használni, és gyengéd, körkörös mozdulatokkal finoman dörzsölni vele a fogakat. Onnan tudhatja meg, hogy erősen súrolja-e a fogait, hogy megnézi a fogkeféjét: ha három hónapja vagy kevesebb ideje használja, akkor még viszonylag újnak kell kinéznie, de ha kopott, lapos vagy a szálak szétállnak, az annak a jele, hogy túl erősen mos fogat. 

 


 


 


 


 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu