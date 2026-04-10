Hat mindennapi hiba, ami tönkreteheti egészségünket

Mindenkinek vannak apró, hétköznapi szokásai, amik természetesek. Némelyikük viszont néha sok kárt okozhat. Lehet ez mozgás- vagy szépségápolási rutin, de akár alvás közben is árthatunk magunknak – írja a brightside.me.

1. Az alvás hossza sokat elárulhat az egészségi állapotunkról

Mindannyian tudjuk, hogy az alvás létfontosságú mind a fizikai, mind a mentális egészségünk szempontjából. De vajon lehet túl sokat aludni? A válasz: igen. Az is problémát jelenthet. Az alvásigény személyenként változó, de általánosságban a szakértők azt javasolják, hogy az egészséges felnőttek átlagosan 7–9 órát aludjanak éjszakánként. De ha rendszeresen több mint 8 vagy 9 óra alvásra van szüksége valakinek ahhoz, hogy kipihentnek érezze magát, az alvási vagy egészségügyi probléma jele is lehet. A rendszeres, több mint 9 óra alvás összefüggésbe hozható többek közt a súlyproblémákkal, a 2-es típusú cukorbetegséggel, de akár a depresszióval és a krónikus fejfájással is. A túlzásba vitt alvás tehát nemcsak okozhatja az egészségügyi problémákat, hanem egyben azoknak a jele is lehet.

2. Ne hagyjuk éjszakára lófarokban a hajunkat!

Bár lehet, hogy nagyon kényelmes a hétköznapi rohanásban a sima copf a hölgyeknek, de a fejbőrnek egyáltalán nem komfortos, ha egész nap szorosan gúzsba van kötve a haj. A feszes frizurák megviselhetik az érzékeny fejbőr idegeit, ami akár kínzó fejfájást is okozhat. Érdemes meglazítani a frizurát, és selyem vagy szatén hajgumit használni, így kevésbé törik meg a haj, és a fejfájásra is csökken az esély.

3. A bőr egyik legnagyobb ellensége a köröm alatt rejtőzik

Ha azt hisszük, hogy a körömrágás csak egy rossz szokás, tévedünk, ugyanis alattomosan fertőzésekhez, letört fogakhoz és akár emésztési problémákhoz is vezethet. A körömrágás viszonylag gyakori – a lakosság akár 30%-a is csinálja. Abba már kevéssé gondolunk bele, hogy ezzel a rossz szokással vírusokat és baktériumokat vihetünk át a kezünkről az arcunkra és a szánkba, ami bőrfertőzésekhez és akár szemölcsökhöz is vezethet. Persze a cél az, hogy mindig tiszta legyen a kezünk, de ez nem mindig lehetséges. A körömrágásról sajnos nehéz leszokni, sok időt vehet igénybe, de egyszerű trükkök, mint például a körmök rövidre vágása vagy valamilyen keserű ízű körömlakk használata segíthet a mielőbbi leszokásban.