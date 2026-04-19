A hús, amitől ma undorodunk – pedig a magyarok egykor sorban álltak érte

Mi lenne, ha ma bemennénk egy henteshez, és lóhúst kérnénk? Valószínűleg zavart csend lenne a válasz. Pedig alig több mint száz éve Budapest lakói nemhogy nem idegenkedtek tőle, hanem szó szerint megrohamozták az üzleteket, amikor végre legálisan is kaphatóvá vált. A lóhús története a magyar konyhában egyszerre bizarr, tanulságos és meglepően logikus: egy étel, amelyet előbb megvetettek, majd ünnepeltek, végül pedig szinte teljesen elfelejtettek.

Bogos Zsuzsanna
2026. 04. 19. 5:55
Forrás: fortepan
Hogyan lett a lóhúsból előbb szégyellt étel, majd keresett portéka? Mi kellett ahhoz, hogy egy lenézett alapanyagból tömegkedvenc legyen?

lóhús, hentes
Lóhús a magyar konyhában: amit ma sokan elutasítanak, azért egykor sorban álltak Budapesten  (kép: fortepan)

„Sebaj, jó lesz virslibe” – a lóhús megítélése régen

A 19–20. század fordulóján még erősen élt az a lenéző szemlélet, hogy a lóhús legfeljebb a szegények étele vagy a konzervgyárak alapanyaga lehet. Nem véletlenül született meg az a keserűen ironikus mondás sem, hogy ha egy lóval baj volt, „sebaj, legfeljebb jó lesz virslibe”. Ehhez képest néhány évtized alatt minden megváltozott.

Csáky Sándor 1929-ben már egészen magabiztosan írta: „a XX. század szakácskönyve nem lenne tökéletes, ha a lóhúst kihagyná belőle”, sőt, kifejezetten gazdaságos és tápláló húsnak nevezte, amely „tápértékben vetekszik bármely állat húsával”. Megtudhatjuk tőle azt is, hogy: 

A fejet, lábat és belső részeket nem szoktuk felhasználni, a lóbélt azonban egyes szalámigyárosok nagy előszeretettel kapkodják el, lévén erősebb ellenállóereje a marhabélnél.

Miért kezdtek el lóhúst enni a magyarok?

A fordulat mögött nagyon is prózai okok álltak. A városokban a ló lassan kiszorult a mindennapi életből: a villamosok, automobilok és gépek átvették a szerepét. A kiöregedett, sérült állatok azonban nem tűntek el, hanem egyre nagyobb számban kerültek a vágóhidakra. A kérdés már csak az volt, mi legyen velük. A válasz pedig hamar megszületett, és a tányérokon landolt.

A lóhús elterjedésének fő okai röviden:

  • olcsóbb volt, mint a marhahús
  • sok feleslegessé vált igásló jelent meg
  • a húsdrágaság miatt alternatívát kerestek

 

A kinevetett ötletből tömegétel lett

A Pesti Hírlap 1912-es összefoglalója szerint a lóhús magyarországi karrierje egyetlen emberrel indult: Monostori Károly állatorvosi akadémiai tanár és az állatvédő egyesület akkori titkára volt az, aki 1897-es „Lóhús” című röpiratában dicsérte és próbálta népszerűsíteni ezt az olcsó és tápláló húsfélét. A korabeli sajtó gúnyt űzött belőle, az élclapok kinevették, a közvélemény pedig elutasította az ötletet. Ám közben a drágaság és a húsínség lassan felülírta az előítéleteket. 

Lóhús Budapesten: amikor megrohamozták a mészárszékeket

Amikor 1905-ben Budapesten három hatósági mészárszékben végre hivatalosan is árusítani kezdték a lóhúst, a korabeli beszámolók szerint az emberek szinte megrohamozták az üzleteket. Nem csoda: míg a marhahús 80–90 krajcárba került, a lóhúsért alig 40 krajcárt kértek. Az olcsóság pedig minden ellenérzésnél erősebbnek bizonyult. A lóhús népszerűsége tehát elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza.

Az Ung folyóirat már ugyanebben az évben arról írt, hogy „nemcsak Budapesten mérik vígan a lóhúst, de Nagybecskereken is”, és ha a drágaság tovább tart, „nincs kizárva a lehetősége, hogy Magyarország legtöbb városában vágóhidat állítanak” a lovak számára. A cikk még azt is hangsúlyozta, hogy a vidéki Magyarország több helyen megelőzte a fővárost: Sopronban, Pozsonyban, Moson vármegyében már működtek lómészárosok, Temes vármegyében pedig lószalámigyár is dolgozott.

Lóhús fogyasztása Európában: nemzetközi kitekintés

A jelenség korántsem volt magyar sajátosság. A régi cikkek, amelyek a lóhússal foglalkoznak, rendre azt hangsúlyozzák, hogy Nyugat-Európában már jóval korábban elfogadottá vált ennek fogyasztása. Egy 1891-es szakírás szerint „Dániában, nevezetesen Kopenhágában már 1830 óta léteznek vágóhidak”, és a lóhús „jelentékeny szerepet játszik a városok munkás lakosságának élelmezésénél”. Belgiumban a munkásosztály „nagyon felkarolta a lóhús-evést”, sőt az orvosok is ajánlották, míg Franciaországban a század közepétől „nagynevű orvosok és természettudósok” próbálták meggyőzni a közönséget arról, hogy az ellenszenv alaptalan. Nem is eredménytelenül: „Párizsban a lóhús a munkásosztály egyik fő élelmiszerét képezi” – olvashatjuk a Veterinarius c. lapban.

A franciáknál a lóevés gyökerei azonban még korábbra nyúlnak vissza: a francia forradalom után a korábban státuszszimbólumnak számító lovakat tömegesen vágták le, a napóleoni háborúk idején pedig a katonákat kifejezetten biztatták arra, hogy szükség esetén fogyasszák el saját állataikat is. Ami kényszermegoldásként indult, az később elfogadott gyakorlattá vált. Dél felé haladva pedig mindez máig élő hagyomány: az olasz konyhában, különösen Velence környékén, Szardínián és Szicíliában a lóhúsból készült kolbászok és szalámik ma is mindennaposnak számítanak, Padova vidéke pedig kifejezetten a lóhúsos ételeiről ismert. A lóhús tehát Európa-szerte elterjedt, nem csak magyar jelenség volt.

Vita és tiltás: a lóhús helyzete Magyarországon

Magyarországon eközben még zajlott a vita. A Vasárnapi Újság 1886-ban felháborodott hangon számolt be arról, hogy egy részvénytársaság Budapesten lovakat vásárol fel, majd húsukat vendéglősöknek adja el, akik azt elkészítve tálalják fel a vendégeknek. Bár az 1876. évi 40. törvénycikk 7. paragrafusa tiltotta a lóhús marhahúsként való árusítását, a cikk már akkor felvetette a kérdést: valóban indokolt-e „a lóhusnak, mint élelmi eszköznek, ez a szigorú kizárása a piaczról”?

A valóság ugyanis az volt, hogy a tiltás ide vagy oda, a lóhús már jelen volt a mindennapokban. Egy 1880-as gazdasági írás (a Földmívelési Érdekeink c. lapban) szerint a fővárosi vásárokon bécsi lómészárosok vásárolták fel a hibás, de egészséges lovakat, majd Bécsbe szállították, ahol külön mészárszékekben árusították húsukat – jó haszonnal. Közben pedig Budapesten is fogyott a lóhús, csak kevésbé látványosan: virsli formájában a szegényebb rétegek, különösen a kispesti és Duna-parti munkások körében kifejezetten népszerű, olcsó élelmiszernek számított.

Milyen a lóhús íze és tápértéke?

A lóhúst táplálkozási szempontból kifejezetten kedvezőnek tartották: kevesebb zsírt tartalmaz, mint a marha és sokak szerint erőteljesebb ízű levest főzhetünk belőle.. Ugyanakkor a korabeli leírások nem hallgatják el a hátrányokat sem. Egy ismertető szerint a hús „barnavörös, levegőn kékes fényű feketésvörös vagy fekete”, íze pedig „émelyítően édeskés”, ami sokakat visszatartott. Hátrányára írják még azt, hogy a hús közé igen kevés zsiradék szokott lerakódni s így az száraz, kevésbé ízletes, 

különösen száraz pedig az oly öreg, kimustrált, rossz kondicióban levő állatoké, mint amilyenek a lóvágóhidakra kerülnek. 

A lóhús tápértéke: 100 gramm nyers lóhús körülbelül 133 kalóriát tartalmaz, nagyjából 21 gramm fehérjével és mindössze 5 gramm zsírral. Vastartalma is kiemelkedő, közel 3,8 milligramm, ami majdnem a duplája a marhahúsénak.

A lókolbász és a lóvirsli felemelkedése

A 20. század elejére a lóhús már nem csupán szükségmegoldás volt, hanem egyre inkább a mindennapi élelmezés része lett. A főváros lépett, 1894-től megépült a lóvágóhíd, megnyíltak a hatósági lóhússzékek, és a beszámoló szerint akkora tömeg tódult az olcsó húsért, hogy rövid idő alatt újabb üzleteket kellett nyitni, a fogyasztás pedig odáig nőtt, hogy évente már tízezer lovat vágtak le, sőt külön lóhúsfeldolgozó telep létesítését is tervezték.

A Pesti Hírlap 1912-ben már arról írt, hogy „túl vagyunk már a kezdeten, ma már nem látható az undor és a megvetés”, a lóhús „rendes fogyasztási cikké” válik, és nincs messze az idő, amikor a módosabb rétegek konyhájába is bevonul. A két világháború között pedig a feldolgozott termékek is egyre nagyobb szerepet kaptak; egy 1934-es adat szerint ezek mennyisége évről évre növekedett, és már a főváros húsfogyasztását is érezhetően befolyásolta, ingyenebédeken is felszolgálták. A feldolgozott termékek, például a lókolbász és a lóvirsli, kulcsszerepet játszottak a népszerűség növekedésében.

Miért tűnt el a lóhús a magyar konyhából?

És mégis, ma alig találkozunk vele. Nem azért, mert eltűnt volna a világból: Olaszországban, Franciaországban vagy éppen Finnországban ma is fogyasztják. Inkább azért, mert megváltozott a viszonyunk az állatokhoz, és ezzel együtt az étkezési határaink is. Ami egykor természetes volt, ma sokak számára elképzelhetetlen. A lóhús eltűnése elsősorban kulturális és társadalmi okokra vezethető vissza.

Lóhús ma: tabu vagy elfeledett lehetőség?

Pedig ha a régi forrásokat olvassuk, nehéz nem észrevenni, mennyire másképp gondolkodtak elődeink. Számukra a lóhús nem botrány volt, hanem lehetőség: olcsó, tápláló és – ha megszokták – ízletes étel. Egy olyan korszak lenyomata, amikor a konyha nem válogatott, hanem alkalmazkodott. És talán éppen ezért olyan zavarba ejtő ma is: mert emlékeztet arra, hogy az ízlésünk nem örök, csak megszokás kérdése. (További bizarr magyar ételekről korábban itt írtunk.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu