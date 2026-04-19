A hús, amitől ma undorodunk – pedig a magyarok egykor sorban álltak érte

Hogyan lett a lóhúsból előbb szégyellt étel, majd keresett portéka? Mi kellett ahhoz, hogy egy lenézett alapanyagból tömegkedvenc legyen?

Lóhús a magyar konyhában: amit ma sokan elutasítanak, azért egykor sorban álltak Budapesten (kép: fortepan)

„Sebaj, jó lesz virslibe” – a lóhús megítélése régen

A 19–20. század fordulóján még erősen élt az a lenéző szemlélet, hogy a lóhús legfeljebb a szegények étele vagy a konzervgyárak alapanyaga lehet. Nem véletlenül született meg az a keserűen ironikus mondás sem, hogy ha egy lóval baj volt, „sebaj, legfeljebb jó lesz virslibe”. Ehhez képest néhány évtized alatt minden megváltozott.

Csáky Sándor 1929-ben már egészen magabiztosan írta: „a XX. század szakácskönyve nem lenne tökéletes, ha a lóhúst kihagyná belőle”, sőt, kifejezetten gazdaságos és tápláló húsnak nevezte, amely „tápértékben vetekszik bármely állat húsával”. Megtudhatjuk tőle azt is, hogy:

A fejet, lábat és belső részeket nem szoktuk felhasználni, a lóbélt azonban egyes szalámigyárosok nagy előszeretettel kapkodják el, lévén erősebb ellenállóereje a marhabélnél.

Miért kezdtek el lóhúst enni a magyarok?

A fordulat mögött nagyon is prózai okok álltak. A városokban a ló lassan kiszorult a mindennapi életből: a villamosok, automobilok és gépek átvették a szerepét. A kiöregedett, sérült állatok azonban nem tűntek el, hanem egyre nagyobb számban kerültek a vágóhidakra. A kérdés már csak az volt, mi legyen velük. A válasz pedig hamar megszületett, és a tányérokon landolt.

A lóhús elterjedésének fő okai röviden:

olcsóbb volt, mint a marhahús

sok feleslegessé vált igásló jelent meg

a húsdrágaság miatt alternatívát kerestek

A kinevetett ötletből tömegétel lett

A Pesti Hírlap 1912-es összefoglalója szerint a lóhús magyarországi karrierje egyetlen emberrel indult: Monostori Károly állatorvosi akadémiai tanár és az állatvédő egyesület akkori titkára volt az, aki 1897-es „Lóhús” című röpiratában dicsérte és próbálta népszerűsíteni ezt az olcsó és tápláló húsfélét. A korabeli sajtó gúnyt űzött belőle, az élclapok kinevették, a közvélemény pedig elutasította az ötletet. Ám közben a drágaság és a húsínség lassan felülírta az előítéleteket.