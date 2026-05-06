A tanyavilág utolsó kapaszkodói – így segítik a rászorulókat a tanyagondnokok

Mányoki Mihály szerint a munka egyik legfontosabb része éppen ez az emberi kapcsolat.

Van olyan idős ember, akinél mi vagyunk az egyetlen rendszeres látogatók. Sokszor nemcsak segítséget várnak, hanem azt is, hogy valaki meghallgassa őket

– mondta. A tanyagondnokok ezért gyakran olyan feladatokat is ellátnak, amelyek túlmutatnak a hivatalos munkakörükön. Segítenek hivatalos ügyek intézésében, telefonálnak az orvosnak, utánajárnak támogatásoknak, vagy egyszerűen csak ellenőrzik, hogy az egyedül élő idősek jól vannak-e.

A ceglédi körzetben jelenleg három szolgálati területen három tanyagondnok és egy állandó helyettesítő dolgozik. Egy-egy gondnoknak hetven és négyszáz fő közötti lakosság ellátásáért kell felelnie. A munkájuk nem egyszerű szociális szolgáltatás, hanem állandó készenlétet igénylő életforma.

Fotó: Havran Zoltán

A rendszer 2005-ben indult el a térségben. A legutóbbi, harmadik szolgálatuk 2025-ben kezdte meg működését. A tanyák elszórtsága miatt Kövér Erzsébet szerint komoly szervezőmunka kellett ahhoz, hogy a tanyákon élők megismerjék a szolgálatot.

Szórólapoztunk, minden tanyára személyesen elmentünk bemutatkozni, és a közintézményekben is plakátokon tájékoztattuk az embereket

– idézte fel. Hozzátetette, kulcskérdés a bizalom kiépítése a tanyagondnokok és az ott élők között, éppen ezért a tanyagondnokok kiválasztása ma is szigorú. A jelentkezők többkörös felvételi folyamaton mennek keresztül, majd képzésen vesznek részt.

A cél az volt, hogy hosszú távon stabil szolgálat működjön. Jó eredmény, hogy állandó munkatársakkal dolgozhatunk, elenyésző a fluktuáció a szolgálatban

– hangsúlyozta.

A bizalom kiépítése azonban nem ment egyik napról a másikra. A külterületeken élők közül sokan korábban kevés segítséget kaptak, ezért idegenkedve fogadták az új szolgálatot.

Az elején a legnagyobb probléma a bizalomhiány volt. Később pedig a távolság és az idő jelentette a legnagyobb kihívást

– mondta Mányoki Mihály.