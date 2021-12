Kaltenbach Jenő és az Orbán-rendszer napjai

December van. A nappalok rövidek és sötétek, hideg van, fúj a szél, valami esős-havas cucc hullik az égből, a napot alig látjuk, az embernek élni sem nagyon van kedve.

Szerencsére ebbe a depressziós sötét, hideg, borongós decemberbe Kaltenbach Jenő elhozta nekünk a fényt. Mint írja: „Az Orbán-rezsim napjai meg vannak számlálva. Csak idő kérdése, hogy mikor bukik meg.” És milyen igaza van! Tényleg csak idő kérdése, tényleg meg vannak számlálva a napjai. Árpádnak és utódainak is meg voltak számlálva a napjai már a 890-es években. Csak idő kérdése volt, hogy mikor ér véget az Árpád-ház uralkodása. És egykor tényleg véget ért. Ha csak Árpádtól számítjuk, az egész alig 408 évig – 149 022 napig – tartott (az összehasonlítás kedvéért: az Amerikai Egyesült Államok 245 éve – 89 486 napja – létezik).

Az Orbán-rendszer napjainak a pontos száma is csak utólag fog kiderülni. Persze addig is mindig el lehet mondani, hogy meg vannak számlálva a napjai. Reméljük, hogy Kaltenbach Jenő jó sokáig fog még számolgatni, mi legalábbis ezen dolgozunk. Mi ugyanis hosszú távon gondolkodunk.

Kaltenbach Jenő viszont rövid távon gondolkodik (rá és a hozzá hasonlókra egyébként sem jellemző a távlatos gondolkodás), ő abban bízik, hogy már áprilisban megbukik a kormány. Ezt alátámasztja azzal, hogy „nem ismerek egyetlen komolyan vehető társadalomelemzőt, kutatót, közgazdászt, szociológust, aki mindazt, ami Magyarországon manapság történik, ne kritikával, esetenként lesújtó kritikával illetné.”

Hát nem tudom. Elég kevés ismerőse lehet szegény Kaltenbach Jenőnek. Én például a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma: Corvinus) végzett közgazdászként sok olyan, komolyan vehető társadalomelemzőt, kutatót, közgazdászt, szociológust ismerek, akik Orbán Viktor politikáját támogatják. Persze tudom, hogy ők annyira nem vehetők komolyan, mint például Lengyel László, akit a kormánypártinak legkevésbé sem nevezhető Tamás Gáspár Miklós is csak fordított Cassandrának titulált, mert soha egy jóslata sem jött be, vagy mint az ómarxista Ágh Attila, aki 2014 óta minden választás előtt megjósolja a Fidesz összeomlását. De hát nem könnyű a komolyan vehetőségnek arra a fokára felküzdeni magát az embernek, ahol Lengyel és Ágh elvtársak tanyáznak, a szintén nagyon komolyan vehető Kaltenbach Jenő vagy éppen Juszt László, Vágó István és a többi hasonlóan komoly ember társaságában.

Nem mintha egyébként nem lenne tökéletesen mindegy, hogy mit gondolnak a közgazdászok, a szociológusok, meg a Lengyel–Ágh–Kaltenbach–Juszt–Vágó-félék. Sokáig elég jól elvoltunk anélkül, hogy bármit is gondoltak volna, mert nem is léteztek. Elég jól eltelt nélkülük az a 149 022 nap is. Közgazdászként és politológusként én sokkal fontosabbnak tartom az orvosokat, a mérnököket vagy éppen az egyetemet nem végzett parasztokat, akik gondoskodnak arról, hogy Kaltenbach Jenő és elvtársai hosszú életkort megérve, meleg szobában és a tele hűtőszekrény biztonságából írogathassanak mindenféle hülyeséget.

Borítókép: Kaltenbach Jenő (Fotó:MTI/Beliczay László)

