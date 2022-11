Orbán zseniálisan tette helyre Szabó Tímeát

Ezek semmiből sem tanulnak.

Felhévizy Félix azon tűnődött, hogy a politikai kommunikáció mennyit fejlődött az elmúlt húsz évben. Ma már a politikusoknak nem csak azt tervezik meg a spindoktorai, kommunikációs stratégái, hogy mit, mikor és hogyan mondjanak, már azt is megtervezik, hogy egy-egy zakóhoz, milyen színű nyakkendőre lesz szükség, mert a színek is üzenetet hordoznak, tehát egy adott esetben akár egy rosszul megválasztott nyakkendő is komoly szavazatokba kerülhet. Ennek a tudatos, jól felépített politikai kommunikációnak a tengerentúlon van hagyománya, de mára már minden magára valamit is adó politikus nagy hangsúlyt helyez ezekre technikákra, mert bizony a hatalom megszerzéséhez ma már nem elég a puszta teljesítményét bemutatni az adott kormánynak, politikusnak.

Bizony nagyon fontosak a megszólalások, döntők azok a szavak, kifejezések, amiket egy politikus nagy nyilvánosság előtt használ.

Magyarországon a Fidesz és a kormánypárti politikusok nagyon ügyesen használják ezeket a politikai kommunikációs technikákat. Azonban a baloldal messze-messze elmarad ezekben a dolgokban is tőlük.

Nagyon tanulságos volt figyelni ilyen szemüvegen keresztül például a szerdai parlamenti ülést, ahol az azonnali kérdések órájában válaszolt az országgyűlési képviselők kérdéseire Orbán Viktor. A miniszterelnöknek Szabó Tímea, a Párbeszéd nagyasszonya is tett fel kérdést. Bár jobb lett volna mindenkinek, ha nem tette volna fel.