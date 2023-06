Az Orbán-ellenes akciócsapat őrmestere csúnyán lebuktatta az egész gittegyletet

Somogyi Zoltán neve rendre előkerül, legyen szó Pankotai Liliről, a dollárbaloldali tüntetésekről, az amerikai nagykövetség háborúpárti plakátkampányáról vagy éppen a Jobbik tisztára mosására tett kísérletről. A szociológus korábban volt már SZDSZ-párttag, Gyurcsány-tanácsadó, sikertelen MDF-es kampányfőnök, ATV-műsorvezető, de Márki-Zay Péter bukott próbálkozása során is találkozhattunk a nevével. Somogyi ezúttal a HVG-ben elemzett, de nagyon nagy bakot lőtt, kikotyogta a baloldal mestertervét. Már a cikkének a címe is beszédes: A nagy kérdés, üres hűtő mellett is átmegy-e a kormánypropaganda. Idézzük fel a legfontosabb gondolatot az írásból, ahol Orbán Viktor egyik Facebook-posztjára reflektál:

„ (…)Túl azon, hogy az üzenet egyetlen mondata sem igaz, érdemes felfigyelni a stílusra, mely szinte csatakiáltásként igyekszik megragadni a csökkenő reálbére okán vékonyodó pénztárcáját gyűrögető kisember figyelmét.”

Nem nehéz kikövetkeztetni Somogyi Zoltán gondolataiból, hogy a baloldal egyetlen célja, hogy minél rosszabb legyen a magyar embereknek, mert ahogy fogalmaz, ha üres lesz a hűtő, akkor majd kevésbé lesznek fogékonyak a kormány intézkedéseire, sőt akár még ellene is fordulhatnak. Ha valakinek még kétségei lennének afelől, hogy miért is háborúpárti a baloldal és miért akadályozzák lépten-nyomon a Brüsszelbe delegált baloldali képviselők, hogy Magyarország megkapja a neki jogosan járó pénzeket, most végérvényesen bizonyságot nyerhetett az Orbán-ellenes akciócsapat fondorlatos mestertervéről.

Megpróbáltak külön indulni, nem sikerült, megpróbáltak félig-meddig közösködni, nem jött be, legutóbb teljesen összeálltak, csúfos kudarc lett a vége. Már csak ez maradt nekik, külföldi segítségre támaszkodni, a nemzetközi baloldal pénzéért ácsingózni és közben a magyar emberek létbiztonságát veszélyeztetni.

Most végre lebukott a gittegylet, köszönet érte Somogyi elvtársnak.

Borítókép: Somogyi Zoltán (Forrás: Mandiner)

…

