Ezek még a nindzsákat is lejáratják, ha ezzel árthatnak Orbán Viktornak

A „független újságírás” és a tényellenőrzés gyöngyszeme látott napvilágot cikk formájában a külföldről finanszírozott Telex.hu-n, amely szerint „Lesből támadó, pénzért bárkihez beálló zsoldosok és kémek voltak a nindzsák, akikre Orbán annyira hasonlítani akar”.

Az írást a miniszterelnök hétvégi beszéde inspirálta. Orbán Viktor ugyanis azt találta mondani, hogy Magyarországnak nindzsakormánya van, amit aztán egy TikTok-videóban is megmutatott.

Trükkös Zotyó lapja, a 24.hu szerint is eljött annak az ideje, hogy végleg leszámoljunk azzal az immár több mint negyven éve terjedő popkulturális mítosszal, amelyek szerint a rejtőzködő, hangtalanul közlekedő, számtalan ellenséget egyedül is legyőző, repülő, szaltózó, shurikenező, kardozó nindzsák menők lennének. Mindezt a Telexnél egy fokkal részletesebb cikkben sikerült összehozni, ezzel a címmel: „Nem akármilyen alakokhoz hasonlította magát Orbán Viktor, amikor belebújt a nindzsajelmezbe”. Az írás természetesen kitér a nindzsák keresztényüldözésére is.

Az ítélet megszületett, a Pravda megírta, tehát jobb, ha ehhez tartják magukat ezentúl a liberális értelmiségiek. A gyengébbek kedvéért csupa nagybetűvel: A NINDZSÁK EMLEGETÉSE A LEGROSSZABB VÉSZKORSZAKOT IDÉZI FEL!

Néhány egyszerű szabály betartásával azonban liberális barátaink elejét tudják venni a nindzsanacionalizmus terjedésének: a gyerek nem öltözhet farsangkor nindzsának; halloweenkor sem; nem nézheti, nem játszhat NinjaGO-val; indexre kerül a Tini nindzsa teknőcök minden változata; a Beverly Hills-i nindzsa nem vicces.

Ha ezeket az egyszerű szabályokat betartják, akkor Korányi Dávidék továbbra is utalnak, és Alex is csókoltatja őket!

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)