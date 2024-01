Drága műfaj a korrupció elleni küzdelem!

Ez egy rendkívül helyes gyerek. Számlagyárat működtet (sok-sok százmilliósat ám!), nemzetközi csalássorozat résztvevője egy nemzetközi körözés alatt álló bűnözővel, súlyos testi sértés, vesztegetés – a hatóságok gyanúja szerint ilyesmiben utazik a fiú. A családban van egy másik gyerek is, Dávid. Ő meg a Helsinki Bizottságnál meg az Open Society Foundationnál is melózott, most az Amnesty International igazgatója, szóval Soros fullajtár. Ez majdnem ugyanolyan, mint Mór melója, csak „jogvédelemnek” kell hívni, és olyan nagyon „európéer” meg haladó meg minden.

Ezt onnan is lehet tudni, hogy a Vig Dávid-féle ellenzék szokott küzdeni idehaza a korrupció ellen, küzdelmük legnagyobb része abból áll, hogy megrágalmaznak bárkit és mindenkit és akárkit korrupcióval, aki a politikai paletta másik (normális) oldalán helyezkedik el. Egy olyan nem létező világ buborékját húzták fújták fel, amelyben lassan minden kormánypárti erő korrupt, lop, csal, hazudik.

Nem könnyű ám egy ilyen lufit felfújni és felfújva tartani, kell hozzá média, ahhoz meg pénz. Azt pedig meg kell szerezni.

De hol tud szegény, „kiéheztetett” ellenzék pénzt szerezni?

Hát ott, ahol módja van rá. A székely gyerek kérdezi a nagyapját:

– Nagyapa, isznak-e a halak vizet?

– Azt én nem tudom, isznak-e a halak vizet, de hogy módjuk van rá, az biztos…

Na most, éppen ez a helyzet például azokkal az önkormányzatokkal, ahol ők vannak hatalmon.

Itt van például Budapest.

Budapesten Tarlós István egy szabad szemmel is jól látható összeget hagyott a kasszában, az nagyon hamar eltűnt Karácsony regnálása alatt.

Aztán Tarlós itt hagyta a Lánchíd felújításának előkészített projektjét is. Idézzük csak fel egy pillanatra a történteket! Az úgy volt, hogy Tarlósék megpályáztatták a Lánchíd felújítását, és azt megnyerte az A-Híd nevű cég, mindösszesen 21,8 milliárd forintért. Aztán jöttek Karácsonyék, akiknek valamiért nem felelt meg ez a pályáztatás, ezért újra megpályáztatták a felújítást, és valami fatális véletlen folytán ismét az A-Híd nevű cég győzött. Csak a kivitelezési ár változott némileg, ugyanis a második pályázat végösszege 26,8 milliárd forint. A kettő között van ötmilliárd jó magyar forint. Ráadásul, hogy még „európérebb”, még „átláthatóbb”, még „tisztább”, még sokkal-sokkal „korrupciómentesebb” legyen a projekt, a Tarlósék-féle tenderhez képest hatvanszorosára (mondom 60-szorosára!!!), 4,2 milliárd forintra emelték a vállalkozónak járó előleget, ezzel egyidőben pedig a felére (mondom ½-ére!!!) csökkentették a céget terhelő kötbért.

Csoda-e, hogy Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes év végi buliját éppen a tendergyőztes cég állta?

Mondom én, drága műfaj a korrupció elleni küzdelem… Ez – lássuk be – már így, eddig sem rossz. De most jön a java! Ugyanis most derült ki – nagyon tessék figyelni! –, miszerint a tenderen immáron másodszor is győztes, az eredeti árhoz képest ötmilliárddal többet kapó, hatvanszoros előlegre jogosult ám feleannyi kötbérre kötelezett A-Híd Zrt. egyszer csak 1,4 milliárd forintot átutalt Vig Mór barátunk cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek.

Azért az majdnem másfél milliárd, felebarátaim!

S mi következett ezután?

A Sunstrike Hungary Kft. tovább utalt a csaknem másfél milliárdból kilencszázmilliót – vagyis majdnem egymilliárdot! – Vig Mór magánszámlájára valamint ügyvédi letéti számlájára. A tovább utalások ugyanazokon a napokon történtek, amikor az A-Híd Vig Mór cégének számlájára utalgatott, majd a tovább utalt pénzeket mindjárt fel is vették a magán- illetve ügyvédi letéti számlákról.

Na most mond meg, micsoda véletlenek vannak!

S ugye így válik hirtelen érthetővé az is, miért lett hirtelen ötmilliárddal drágább a kivitelezés, s az is, miért kellett hirtelen hatvanszorosára emelni a kivitelezőnek járó előleget.

Most már csak azt kell(ene) megtudnunk, ki vette fel a pénzt Vig Mór bűnöző barátunk számláiról, meg azt, hogy miért éppen Vig Mór bűnöző barátunk számlagyára volt a megfelelő hely ezeknek a pénzeknek, továbbá azt, hogy végül is kikhez kerültek ezek a százmilliók, és mire lettek elköltve?

És azt sem lenne felesleges megtudnunk, mi köze van az egészhez egy bizonyos Karácsony Gergely nevű zsúrpubinak, aki aktuális szerepe szerint főpolgármester, méghozzá olyan főpolgármester, aki soha semmiről sem tud, se kampányfinanszírozásról, se a Városháza eladásáról, se járatritkításról, vagyis két eset lehetséges:

1.: Komplett idióta

2.: Hazug gazember

Talán majd erre is választ kapunk.

Addig is jegyezzük meg: Vig Mór bűnöző cégének neve, ahová az A-Híd Zrt. először utalta a pénzecskéket, magyarul azt jelenti, hogy „napszúrás”.

Lehet, ki fog derülni, az egész csapatnak napszúrása volt ezen ügyletek idején. És ez éppen elég magyarázat lesz a korrupció elleni küzdelem élharcosainak, úgymint a 444-nek, a 24-nek, a HVG-nek, a Népszavának meg a HANGnak. És még az sincs kizárva, hogy Borelltől Verhofstadtig mindenki üdvözölni fogja ezt a kiváló, kristálytiszta, átlátható és „európai” közbeszerzést. Vig Mórt, Karácsonyt, Vig Dávidot meg az összes többit pedig meghívják Brüsszelbe, hogy üljenek oda Eva Kaili mellé, és Ursula von der Leyen bevezetőjével együtt tartsanak előadást a korrupciómentes közéletről.

Hej, felebarátaim, és ez nem vicc…