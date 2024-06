Török Gábor új elemzői eszköze a suttogó propaganda

Nem egyszerű a politikai elemzők helyzete, főleg akkor, ha nem csupán a mögöttünk hagyott időszak eseményeinek analizálására szorítkoznak, hanem a jövőt illető, merész következtetések levonására is vállalkoznak. Természetesen nem róható fel senkinek, ha konkrét forgatókönyveket igyekszik felvázolni, hiszen így kerek az elemzés, a közönség ugyanis nem elsősorban arra kíváncsi, hogy mi miért történt, hanem szeretne érvényes, valószerű képet kapni a jelenről és a lehetséges jövőbeli eseményekről. Aki a nyilvánosság előtt évtizedek óta meghatározó elemzőként osztja az észt – szinte hazajárva minden létező televízió- és rádióstúdióba, podcastműsorba és szerkesztőségbe –, attól elvárhatnánk, hogy ha nem is lát a jövőbe, legalább a valósággal teljesen ellentétes folyamatokat ne vizionáljon.

Ezt a nem túl magasra tett lécet is gyakran leveri Török Gábor, de ezúttal nem csupán elemzett, hanem a pletykalapok szintjén lévő állításokat fogalmazott meg, amelyek a politológiában ismert önbeteljesítő jóslatként is értelmezhetők.

Az elemző a 24.hu-nak adott interjúban arra a kérdésre, hogy a NER-es gazdasági elit átigazolhat-e a Tisza Párthoz, azt válaszolta, hogy „a pletykák szerint ez a mozgás nemcsak valószínűsíthető, hanem már zajlik”. Sőt, Török Gábor azt állította, hogy ez már a választás előtt elkezdődött. „Magyar Péternek fontos, hogy a gazdasági világgal kialakítsa a kapcsolatát. De szerintem az is kérdés, hogy ez a politikai elitet is elérheti-e. A Fideszben már megy a suttogás azzal kapcsolatban, hogy ki lesz az első, aki elindul a Tisza Párt felé” – magyarázta.

A „suttogó propaganda” már a kommunista Kádár-rendszerben is a közvélemény manipulálásának a része volt, nem a hitelesség etalonja, ezért párton belüli „suttogásokra” hivatkozni egy magára valamit is adó elemző nem szokott. Török Gábor persze már régen kilépett a komolyan vehető politikai szakértők táborából, és ebben az interjúban sem a szakmaiság szólt belőle, sokkal inkább valamilyen célzott politikai üzenet.

Nem véletlen, hogy Magyar Péter politikai színpadra lépése óta Török Gábor egyik stúdióból a másikba jár, sorjáznak a vele készített interjúk, és szinte állandó vendége lett a Gulyás Márton-féle Partizánnak, ahol Magyar az első hosszú interjúját adta a kegyelmi ügy kirobbanása után, majd többször visszatért még az elmúlt hónapokban, és a videós csatorna minden nagyobb tüntetését élőben közvetítette.

De ha már Partizán, érdemes felidézni, hogy Török Gábor március 27-én Gulyás Mártonnal kvaterkázva többek között azt mondta, könnyen lehet, hogy két hónap múlva Magyar Péter már nem lesz érdekes szereplője a magyar politikának. Úgy fogalmazott: „Magyar Péter jövője a következő két hónapban eldől, ha nem sikerül most pártot szerveznie, két hónap múlva akár el is felejthetik.” Az esélylatolgatásban az esetleges 20 százalékos támogatottság elérését Török már a tudományos-fantasztikum kategóriájába sorolta.

Ezzel szemben a Tisza Párt majdnem 30 százalékos eredményt ért el az európai parlamenti választáson és a Fővárosi Közgyűlésben is az egyik legnagyobb frakciója lesz.

Talán ennél is kézzelfoghatóbb és szembetűnőbb volt az elemzőnek az a téves helyzetértékelése, amelyben a Miniszterelnökséget vezető minisztert gyakorlatilag március végén már leírta a politikai színtérről. A már idézett interjúban úgy fogalmazott: „Minden, amit vele kapcsolatban hallok és gondolok, azt mutatja, hogy Gulyás Gergely politikai pályafutása egy időre véget ért”. Sőt, azt is mondta, hogy szerinte a miniszterelnök a kancelláriaminisztert tekinti a Magyar Péter „jelenség” első számú felelősének, ezért a bizalomvesztéssel együtt járó pozícióvesztés óhatatlanul be fog következni.

Török Gábortól vélhetően már ekkor sem csupán egy dilettáns elemzést hallhattunk, hanem egyfajta sugalmazás volt a célja, hasonlóan a mostani 24.hu-nak adott interjúhoz, a kormánypártok táborának elbizonytalanítását szolgálhatta a sejtetés Gulyás Gergely pozíciójának megingásáról. A zavarkeltési kísérletet a valóság cáfolta, hiszen Gulyás Gergely ma is miniszter és semmi jele nem látható a bizalomvesztésnek a kormányfő részéről. Orbán Viktor maga mondta egy rögtönzött sajtótájékoztatón a Telex kérdésére, hogy „Gergő nem tehet erről”, vagyis a volt igazságügyi miniszter exférjének politikai szerepvállalásáról.

A tévedés joga mindenkit megillet, de ha egy politikai elemző rendszeresen összevissza beszél, az erősen túl van a hibahatáron. Egy régen odakozmált „szakértőnek” azonban semmi sem drága, és arra kiválóan alkalmas személy, hogy politikai üzeneteket közvetítsen a nyilvánosság felé.

Más kérdés, hogy ki veszi még komolyan a mondandóját, hiszen nem véletlenül ragadt rá már hosszú évekkel ezelőtt az „egyrészt-másrészt” eposzi jelző. Arra az „időjósra” emlékeztet, aki szemrebbenés nélkül bemondja a televízióban, hogy másnap verőfényes napsütés várható, váltakozva erősen felhős időszakokkal, esetenként záporokkal, zivatarokkal, jobbára szélcsend, viharos széllökések kíséretében.