Poszt-trauma

Magyar Péter még kormányra se került, máris magyarázkodhat – nem akárhonnan rántották le a leplet

Odrobina Kristóf
Magyar Péter 2026. 04. 19. 5:05
Emlékszünk még az akkumulátorgyárakat érintő összehangolt akcióra a választási kampányban? Azt harsogták, hogy daganatos és egyéb megbetegedéseket okoznak a szennyező anyagok, amikről ráadásul tudott a kormány, mégis hagyta meghalni az embereket. A balliberális sajtó kezdte állítólagos jegyzőkönyvekkel, majd rögtön átvették a civil szervezetek, végül felült a dilivonatra a Tisza Párt is. Úgy rácuppantak a történetre, hogy olyat rég nem látott a világ: petíciókat indítottak, a gyárak környékén élőket vegzálták és megpróbálták beléjük magyarázni, hogy betegek a gyárak miatt. Aztán a parlamenti üléseken is ment a rikácsolás, a vádaskodás.

Most, hogy vége a választásnak, a Greenpeace hirtelen megtalálta az egyik saját mérését a fiókban, amely szerint nem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

A mintákat a Greenpeace munkatársai és szakemberei vették helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre, a lakossági kitettség vizsgálata érdekében. Nagyon böngészem a balliberális lapokat, de valahogy most elfelejtenek erről beszámolni, vagy még a vasárnapi reggeli fogyasztják. Vagy most már minden rendben van, hiszen elvégezték a piszkos melót.

A Barátság kőolajvezeték is furcsa módon azután javult meg kézrátétellel, hogy lezajlottak a választások, mégpedig annak a pártnak a győzelmével, akit véletlenül az ukrán állami vezetés szeretett volna.

Mi fog még kiderülni a következő hetekben...? Itt csilingelhet a fülünkben még évekig:

Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
