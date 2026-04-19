Emlékszünk még az akkumulátorgyárakat érintő összehangolt akcióra a választási kampányban? Azt harsogták, hogy daganatos és egyéb megbetegedéseket okoznak a szennyező anyagok, amikről ráadásul tudott a kormány, mégis hagyta meghalni az embereket. A balliberális sajtó kezdte állítólagos jegyzőkönyvekkel, majd rögtön átvették a civil szervezetek, végül felült a dilivonatra a Tisza Párt is. Úgy rácuppantak a történetre, hogy olyat rég nem látott a világ: petíciókat indítottak, a gyárak környékén élőket vegzálták és megpróbálták beléjük magyarázni, hogy betegek a gyárak miatt. Aztán a parlamenti üléseken is ment a rikácsolás, a vádaskodás.

Most, hogy vége a választásnak, a Greenpeace hirtelen megtalálta az egyik saját mérését a fiókban, amely szerint nem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

A mintákat a Greenpeace munkatársai és szakemberei vették helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre, a lakossági kitettség vizsgálata érdekében. Nagyon böngészem a balliberális lapokat, de valahogy most elfelejtenek erről beszámolni, vagy még a vasárnapi reggeli fogyasztják. Vagy most már minden rendben van, hiszen elvégezték a piszkos melót.

A Barátság kőolajvezeték is furcsa módon azután javult meg kézrátétellel, hogy lezajlottak a választások, mégpedig annak a pártnak a győzelmével, akit véletlenül az ukrán állami vezetés szeretett volna.

Mi fog még kiderülni a következő hetekben...? Itt csilingelhet a fülünkben még évekig: