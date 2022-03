De járva a Kárpát-medencét, sokféle kolbásszal találkozik az ember, főleg ha kolbászrajongó és keresi a kóstolás lehetőségét. A kolbászok egy része pedig szükségképpen a lecsóban végzi. A békési stílus a kedvencem, azon belül legjobb élményeim Újkígyóshoz kötődnek, Harangozó Imre etnográfus mutatott be a település legjobb kolbászkészítőinek, ha egyet kell említeni, akkor Pallér Sándorra szavazok, akinek kolbászaira már akkor felfigyeltem, amikor a békéscsabai kolbászfesztiválon összevásároltam egy szép sort a legbizalomgerjesztőbb adalékmentes kolbászokból, majd többször is végigkóstoltam a szortimentet különböző jóbarátokkal, a „Pallér Böllér” kolbász mindig az élbolyban végzett.

A megpirított kolbászkarikákat is kiszedem, majd jön a karikára vágott paprika, kisvártatva a hagyma.

Ha magamnak készítem, sokszor csak hegyes erőset teszek bele, egyébként szeretek többszínű paprikát használni.

Megszórom fűszerpaprikával, az utóbbi években kizárólag Aranyszalagos paprikát használtam, (a Magyar Gasztronómiai Egyesület minőségi védjegye) előbb a bezdáni Kiss családét, míg tartott, amióta elfogyott, a Rubin cégnek a csipedett paprikája mellett stabilizálódtam, ennél jobbat nem találtam, nem kóstoltam sehol, édes, aromás, illatos, színe gyönyörű. A szegedi, Gőzmalom utcai mintaboltban szoktam megvenni, a kiszolgálás formálisan udvarias, de a kedvesség, szívélyesség teljességgel hiányzik, mosolyt a termék dicsérete sem csal a kiszolgálók arcára.

Kevés parajdi sót teszek bele, mert a kolbász és a szalonna is ad sót az ételhez, mozsárban frissen, durvára dörzsölt bors is kerül hozzá. Két kavarás után jöhet a paradicsom s a sült kolbász. Ha van rá idő és ambíció, akkor a paradicsomot meghámozom. Nagy lángon főzöm, serpenyőben, nem is fedem le, szeretem, ha a paprika megőriz valamit roppanósságából és természetes színéből. Amikor a paradicsom megadta az ételnek kellő krémességet, megszórom a szalonnapörccel és sokszor némi zöldfűszerrel is, kedvem szerint. Snidling vagy zöldhagyma zöldje a kedvencem a lecsóhoz, idényben – mint például most – jöhet a medvehagyma is. Ha tojással készítem, azt nem ütöm bele, hanem inkább buggyantott tojást teszek a tetejére.