Tárkonyos pityókaleves és rántott velő a tusnádfürdői Székely fogadóban

Mindazonáltal több, mint száz éve a régió legkedveltebb utazási célpontjainak egyike, mely megannyi túraútvonalat és látnivalót kínál, gyógyvízforrásai Kárpát medence-szerte nevezetesek, közel esik - akár gyalog is megközelíthető - a Szent Anna tó és Bálványos-fürdő s az sem hátrány, hogy több jelentős székely város, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Barót egy óránál kevesebb idő alatt elérhető gépjárművel.

Tusnádfürdő éttermi világának stabil pontja 2009 óta az Apor pizzázó, mely nevét az Apor Károly báró által építtetett, 1883-ban átadott, stratégiai célokat sosem szolgáló, kilátó és pihenőhelyként működő építményről kapta, amit a Szurdok-tető oldalában egy kiugró sziklára húztak fel.

A bástya falfestményként Kovács Kata festőművésznek köszönhetően a pizzázóban is megtekinthető. A dekoráció további részét főként Monarchia-korabeli tusnádfürdői levelezőlapok teszik ki. Középeurópai felfogású pizzáik igen népszerűen mind a helyiek, mind a turisták körében.

Kedvelt és rendkívül hangulatos, változó színvonalú étterem a Fortuna, a tisztes fősodorhoz tartozik a Szent Kristóf panzió étterme is. A Covid-járvány óta nyílt a Csíki sörözőnek egy alegysége a városban, melynek melegkonyhája is van, mint ahogy az általában jellemző. (Ismereteim szerint egyedül a csíkszeredaiban nincs érdemi ételválaszték.) A kétezertízes évek közepén több alkalommal is kiemelkedő reggelit volt szerencsénk enni a Viktória panzióban, kifejezetten ízletes házias zakuszkát, padlizsánkrémet, a majd mindenütt jellemző nagyipari felvágottak helyett házi szalámit és szalonnát kaptunk.

A Székely fogadó a kétezres évek első évtizedének második felében nyílt, mint a település leghangulatosabb tájjellegű étterme, nyitás után több ízben is meglátogattuk. Házias székely ételeket ettünk, töltött káposztát, bablevest, hidegtálat székely túróval, házi szalonnával, lilahagymával.

Szerettük a rusztikus kerthelységet és az autentikus népi hangulatot árasztó belteret. Gerendás famennyezet, nyers téglás bárpult, felette fába faragott székely szimbólumok, berámázott Nagy-Magyarország formájú fotómontázs, faragott miniszobrok, korondi kerámia a Házi Áldással, Székely Himnusz festett deszkára írva, székely zászló. Odáig még nem jutott a magyar feliratokra, Wass Albert szobrokra és székely jelképekre vadászó román sovinizmus, hogy az éttermek belterét is „cenzúrázza”.

De csak elszoktunk innen, mert ismételten megesett, hogy a várakozási idő nagyon elnyúlt, volt, hogy egy órát vagy másfelet kellett várni az ételekre. Partiumi szólás, hogy a székelyeknek más a viszonyuk az idő fogalmához, ráérősebbek az emberek, könnyedebben kezelik a határidőket és a megbeszélt időpontokat.

Nyilván ez is elsősorban egyénfüggő, de statisztikailag lehet benne valami. Idei tusványosi programunk kevésbé volt feszített, mint a korábbiak, így aztán visszatértünk a Székely fogadóba, rászántunk két órát az étkezésre, de mint kiderült, nem volt erre szükség, ezúttal ételeinket időben hozták ki.

Örömmel fedeztük fel az étlapon a filézett pontyhalászlét, haltepertőt és a fokhagymás pontyfilét. Mielőtt bárki csóválni kezdené a fejét, hogy minek pontyot enni Székelyföldön, jelezném, hogy két székelyudvarhelyi étteremben is – a Pethőben és a Pávában – első osztályú haltepertőt volt szerencsém enni. Sajnos rendeléskor kiderült, hogy semmiféle pontyétellel nem tudnak szolgálni. Így aztán időt kértünk az újratervezéshez.

Végül tárkonyos krumplilevest, pacallevest és rántott velőt kértünk. A desszertek közül a szilvásgombóc csábított, a gesztenyepüré - fagylalt – palacsinta alibi-hármasa nem hozott lázba. De miután két székelyföldi étteremben is - konkrétan a már említett tusnádfürdői Fortunában, valamint a székelykeresztúri Éhes vándorban - mirelit szilvásgombócot hoztak ki, ami nem meglepő módon csak halvány árnyéka a helyben készültnek, inkább megkérdeztem, hogy itt mi a helyzet ezen a fronton.