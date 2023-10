Apátúr sörház: helyben főzött apátsági sörök, színvonalas konyha Győr szívében

Az 1935-ben nyitott Rózsadomb vendéglő a 2010-es évek elején lehúzta a rolót, helyén több sikertelen próbálkozás után úgy tűnik, hogy a Tiltott Csíki Söröző csapatának sikerült megkapaszkodnia.

Itt mutatták be idén áprilisban Bihari Zoltán Miénk ez a sör című tartalmas és olvasmányos kötetét, amely a mai kézműves sörszcénának igen részletes leírását adja. Három kategóriába osztva mutatja be a belsőmagyarországi sörfőző műhelyeket.

Elsőként öt apátsági sörfőzdéről szól, majd a „hagyományosakról” (az ide sorolt huszonkilenc főzde elég eklektikus társaságot alkot, egymás mellé kerül a Pécsi sörfőzde, amely talán leginkább ideillő, az évtizedes múltra visszatekintő stabil márkák – Ogre, 1993 stb. – gyártása mellett is állandó kísérletezésben lévő, s így a kraft kategóriába is beférő Szent András, a kisüzemi főzdéken belül az erős középvonalat képviselő s néhány igen sikerült főzetet az asztalra tevő Rízmajer és Fóti, valamint néhány, csúcsokat nem ostromló műhely, őket inkább nem nevesíteném. De ide került be a sörforradalom egyik kulcsszereplője, a Legenda is), s végül harmincegy kraft főzdét ismerhet meg az olvasó a Brew Your Mindtól a Monyón, Fehér Nyúlon, Horizonton, Hoptop-on, First-ön, Ugaron, Reketyén át a Parabolic Lazarusig. A Mad Scientist a nagy hiányzó, a könyvbemutatón az erre irányuló kérdéseket politikusi stílusban, udvariasan reagálta le a szerző, annyi azért átjött, hogy nem rajta múlt, hogy a progresszív magyar sörfőzés etalonjának számító műhely nem került be a kötetbe.

Az apátsági sörműhelyek között a Szent Mór Perjelség és a Széchenyi István Egyetem által alapított, 2021-ben megnyitott Apátúr sörház a legfiatalabb. A kötetből megtudhatjuk, hogy Horváth Zsolt sörfőzőmester maga is győri bencés diákként végzett, s diplomájának megszerzése után is bencés tanintézményben dolgozott. Ars poeticája megnyerő:

Az egyszerűség az erénye minden alkotásnak, minden terméknek. Ha valamit csinálsz, csináld jól, a legjobb tudásod szerint.

Négyféle sört készítenek, főzőkapacitásuk havi 6000 liter. Rokonszenves, vendégbarát megoldás, hogy csapos asztalokat is működtetnek. Az erjesztőtartályból kerül át a négy alapsör négy tartályba, melyek össze vannak kötve a szóban forgó asztalokkal.

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

A rendszer zártsága a minőséget is szolgálja, amellett, hogy a vendég annyit csapol magának a sörökből, amennyit akar, végigkóstolhatja akár fél decis tételekben az összeset, s maradhat a kedvencénél.

(Borból már három cent is elég lehet az ítéletalkotáshoz, sörből nem véletlenül egy deci a kóstolóadag, ott, ahol egyáltalán adnak kóstolót. De itt a kóstolómennyiség meghatározása már a vendégre van bízva.)

Az Apátúr sörház igen népszerű vendéglátó egység, hétvégén tanácsos előre asztalt foglalni.

Első alkalommal nemhogy csapos asztalt nem kaptunk, amikor naivan azt hittük, hogy elég pár órával korábban odatelefonálni, de egyáltalán nem tudtak asztalt biztosítani, pedig nyár volt, s a terasz is működött. Így a pultnál ittam egy sört, hogy azért meglegyen az élmény. Másodszor, tanulva az esetből, napokkal korábban jelentkeztünk be.

A brew pubnak is nevezhető remek sörözőben átlag feletti konyhát működtetnek.

Az étlapon a fine dining irányába kacsingató ínyenc fogások éppúgy helyet kapnak, mint a klasszikus sörkorcsolyák.

Kínálnak egyik oldalról többek között paszternák veloutée-t sörös almakompóttal, lestyánnal, bőrén sült lazacot citrusos karfiolokkal, mangógéllel, szürkeharcsa-steaket sütőtökös rizottóval, rosé kacsamellet káposztával, zellerrel, gombákkal.

A gourmet-választék csúcspontja a 49 900 forintért kínált A5+ márványozottságú Wagyu bélszín-steak, amit hízott kacsamáj, Szent Jakab-kagyló, burgonya galette, gombák és szarvasgombahab kíséretében tálalnak.

Az árak egyébként nem elrugaszkodottak, mi három fogásra és négy sörre szervízdíjjal együtt 14 336 forintot fizettünk, ez mai viszonylatban kifejezetten jó ár-érték aránynak számít.

Másik oldalról kínálnak tatárbeefsteaket friss zöldséggel, fermentált retekkel, fűszervajjal, pirított házi kenyérrel, bajor sajtlevest kecskesajttal, körtével, babgulyást házi sörös-tepertős pogácsával, bajor köményes sertéssültet perecgombóccal, barnasör mártással, ropogós sertéscsülköt házi csalamádéval, malátás cipóval, leberkäse-t sült burgonya salátával, tökéletes tojással, ropogós hagymával, rántott hurkát káposztás nudlival, tejfölzselével s még messze nem értem a végére az ínycsiklandó, hallásra is megnyerő fogásoknak.

A söröket természetesen végigkóstoltuk. A pilseni stílust követő „Novícius” a belépő, ez ugyebár újoncot jelent egyházi körökben, következő tétel a bajor jellegű búzasör, amely a „Perjel”, azaz a közösség vezetője nevet kapta, a névadás mögött az áll, hogy a helyi perjel, Kelemen Atya kedvence e sörműfaj. A barna sör „Magister” azaz tanító névre hallgat, a sort az utóbbi években nagy népszerűségre szert tett New England India Pale Ale (NEIPA) stílusban készült „Fráter” zárja. Mind a négy sör meggyőzött minket, ízre, illatra egyaránt, ha abból indulunk ki, ami a borászoknak és sörfőzőknek egyaránt szójárása, tételesen, hogy az a jó ital, amiből az ember kíván még egy pohárral inni, akkor ezek kétségkívül jó sörök. Elemzésüket meghagyom avatott rovatbeli kollegáimnak.

A saját főzésű sörökön kívül kínálnak egy sor prémium töményitalt, kommersz terméket alig találunk a választékban, csupa izgalmas, értő kézzel összeválogatott nedű sorjázik az itallapon, legyen szó whiskyről, rumról, tequiláról, ginről vagy pálinkáról.

Korrekt a borválaszték is, vélhető, hogy a sörös profil megőrzése és hangsúlyozása miatt nem helyeztek nagyobb hangsúlyt a helyi borokra, korrekt ízelítőt nyújtanak viszont a fontosabb anyaországi borvidékek terméséből. Borról lévén szó, hadd említsem, hogy egy lépésnyire tőlük található a Pannonhalmi borterasz, amely a borvidék jelentősebb borászatait egybefogó, találóan és humorosan „PH értékre” keresztelt szakmai szervezet bemutató borbárja. Hasonló borbárt kívánok minden borvidéknek.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Megkóstoltuk a virtuóz tálalású, jó alapanyagból készült kacsamáj paté-t, amihez helyben sült, ízletes diós brióst adtak. Az almagél tökéletesíthető, de a fogás számomra így is meggyőző volt.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Művészien tálalták a céklavariációkat is, a hab és a sült cékla jól sikerült, de még egy-két variációt, egy-két textúrát elviselt volna a kompozíció. Remek volt a mellé adott helyben sült sós kalács.

Fotó: Borbély Zsolt Attila felvétele

Az „étcsokoládé, körte, karamell” nevű desszert sem maradt el a tálalás esztétikájában az előző két fogástól, a tarte-alapzatot idéző kosárka lehetett volna omlósabb, viszont mind a harmónia, mind a további elemek meggyőzőnek bizonyultak.

Összességében, a konstruktív kritikai megjegyzéseket is beszámolva izgalmas, élvezetes ebédet költöttünk el az Apátúrban, örömmel végigkóstolnám a teljes étlapot. A győri Apátúrban tett látogatást az idei év legjobb élményei közé sorolom, s csak bíztatni tudok mindenkit, aki Győrben jár, hogy ne hagyja ki a város gyönyörű barokk központjának e gyöngyszemét.

Apátúr sörház

Győr, Széchenyi tér 7.

Telefonszám: +36 30 080 1771

Honlap: https://apatursorhaz.hu

E-mail-cím: [email protected]