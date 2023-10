Fogas carpaccio, gesztenyekrémleves és pirított diós furminthab Köveskálon

A kétezertízes évek közepén egy gasztroturné részeként Monoszlón jártunk, a Liszkay-kúriában. A tulajdonossal, Liszkay Mihállyal pár évvel korábban váltottunk már néhány mondatot az akkor még a Corinthia szállóban megrendezett Vince Wine Show alkalmával. A szálloda két épülete közötti átjáró tőszomszédságában a művész-bortermelő zongoraszóval szórakoztatta a vendégeket, s a muzsika mellé csodás borokat is kínált.

Akkor hallottam először a „magyar Toscana” szóösszetételt, tény s való, hogy a táj hangulata s a kúria építészeti stílusa a világhírű olasz régiót idézi. Célirányosan rákeresve a legszélesebb magyar sajtóadatbázisban azt találjuk, hogy a kilencvenes évek elején használták először e szókapcsolatot, melynek előfordulása 2005 után gyarapodott, nevezték így Zalát is, de mára már nagyjából a Káli-medence szinonimájává vált, honlapok tucatjai nevezik így ezt az elvarázsolt vidéket. Azon belül is talán Köveskálra illik a leginkább.

A 330 lelkes aprócska falu már kétezertízes évek első felében felkapottá vált, annak dacára, hogy nincs a parton. Az évtized első felében több számon tartott étterem működött itt, mint többezres vagy a több tízezres városokban. Impozáns és örömteli, hogy azóta egyik sem húzta le a redőnyt, legyen szó a Kővirágról (ahonnan napjaink legnagyobb séftehetségeinek egyike, a szegedi Alabárdosban nevet szerzett Tóth Pál indult), a Trombitás Tamás képzőművész által életre hívott Mi a Kőről, a Káli Gourmet-ról vagy a Káli Art Innről. Utóbbit már több ízben is célba vettem, de eddig valahogy minden kísérlet elbukott valami apróságon. De ami késik, nem múlik, a minap ide is betértünk egy vacsorára.

Az étterem egy különleges szálláshelyen belül működik, ez volt egyébként a 2000-ben nyitott intézmény eredeti, ma is betöltött fő funkciója. Mint a honlapról megtudható, a másfél hektáros kertben hét épületben alakítottak ki bérelhető szobákat, a legidősebb az 1880-as évek végén épült. Az étterem főutcáról is megcsodálható épülete kétszáz évre tekint vissza, itt 2009 óta fogadnak vendégeket.

A szerző felvétele

Fűszerkertjük a pajta és a főépület közötti kertrészben terül el, tavasszal medvehagyma, metélőhagyma, saláta, nyáron paradicsom, bazsalikom és zsálya, ősszel cékla és mángold terem benne.

A boutique-hotelt 2010-ben a Sunday Times a száz legjobb európai szálláshely közé sorolta, amiben minden bizonnyal szerepet játszott a két medence, az organikus kert s a remek étterem mellett a szemgyönyörködtető dizájn is. Körbenézve a birtokon s az étteremben az fogalmazódik meg az emberben, hogy a közösségi oldalakon bevett ötpontos rendszerben legszívesebben hat pontot adna erre szempontra.

Blogot is működtettek, mely öt éve nem frissült ugyan (ennek köszönhető, hogy a Borbély Tamásnál tett látogatásról szóló bejegyzésben nem jelzik, hogy a kiváló badacsonyi borász 2020-ban megkapta a borászat Kossuth-díjának tartott Év bortermelője titulust), de még ma is élvezettel böngészhetők a 2017-es vagy még korábbi tartalmak.

Az étterem nemcsak a szállóvendégek előtt áll nyitva, az utcáról betérőket is szívesen látják, bár a honlapon jelzik, hogy bejelentkezés szükséges. Az nincs meghatározva, hogy az érkezés előtt mennyi idővel kell jelezni a tervezett látogatást, mi másfél órával korábban telefonáltunk.

Kínálnak reggelit, amihez a füstölt árut és a lekvárokat maguk készítik, délután kávét és süteményeket, vacsoraidőben pedig naponta változó négyfogásos ínyenc ételsorral várják a vendégeket.

Mint a honlapról megtudhatjuk, a zöldségek nagy részét, a sajtokat, s a mézet környékbeli kistermelőktől szerzik be, a mandula és dió a saját kertjükben terem. Konyhájuk, mint írják,

a XIX. századi magyar konyha modern változata. Elsősorban kiváló helyi alapanyagokra épít, megtartva és kiemelve azok minőségét. Fontos tulajdonsága, hogy közérthető.

A kínált fogásokat Elek Richárd jegyzi, akiről a kedves, szolgálatkész, udvarias pincér csak annyit mond, hogy a legendás Faustóban dolgozott korábban, de világhálós kutakodással megtudhatjuk, hogy több más minőségorientált helyen is megfordult, így a Könyvbárban (ahol a vendégszavazatok alapján, a „Harry Potter és Diótörő” menüjével a CNN beválasztotta az éttermet a Budapest top 10-be), a Haris park részeként működő Dodóban s a debreceni Lycium hotelben. Tény, hogy ebben a sorban a Fausto a legerősebb név.

A honlapon is hangsúlyozzák, hogy maguk válogatják össze a borválasztékot, ami első ránézésre látható. Csaknem félszáz tételt kínálnak, szinte kizárólag balatoni borászatok legjobb nedűi közül, csak két tokaji édes bor képez kivételt. Értelemszerűen az északi part, azon belül a Káli-medence és Badacsony dominál a borlapon.

A szerző felvétele

A nagyipari multisörök (Dreher, Carlsberg) mellett a legközelebb eső kézműves sörfőzdétől, a tapolcai Staritól is kínálnak sört. Az alkoholmentesük sajnos Heineken, pedig e műfajban a Stari kifejezetten jót alkotott, érdemes lenne azt belistázni. (Ha már az alkoholmentes sör szóba került, érdemes megjegyezni, hogy lassan illene a jobb helyeknek a magyar kisüzemi mezőny kiemelkedő tételeit forgalmazni a nagyipari multilőre helyett. A Szent András főzde három tétellel is kirukkolt, a Horizontnak is van e műfajban egy figyelemre méltó főzete, a témával és konkrétan az említett sörökkel Vásárhelyi István foglalkozott e rovatban néhány hónapja. A Szent András Majdnem IPA söre talán a legjobb volt, amit valaha kóstoltam az alkoholmentes kategóriában.)

A tömények között izgalmasan hangzik a házipálinka, ami mellett a nagy szakmai presztízsnek örvendő györkönyi Márton főzde Magamnak főztem sorozatából tartanak körtét és kajszit.

A négyfogásos vacsora nyitányát egy fogas carpaccio képezte. A jó ízű, jó tartású vékony halszeleteket uborkatekercsekkel, retekkel és zöldfűszeres majonézzel kísérték.

A szerző felvétele

Otthon is kísérleteztünk különféle halaknak a gravlax technológiával rokon száraz sóágyas tartósításával, úgy ítéltük, hogy ez a fogás is így készült, csak rövidebb idő alatt. Üdítő elemnek citromot is kértem kompozícióhoz, mely ilymódon már élvezetes volt és üde.

A selymes, jó ízű gesztenyekrémlevest apróra vágott almával frissítették és füstölt fürjtojást is adtak hozzá.

A szerző felvétele

Főételünk konfitált tarja volt, amit angolzellerrel, zelleres burgonyapürével és zeller–burgonya gratinnel szolgáltak fel. Utóbbit lehetett volna kicsit finomhangolni, a hús is elviselt még némi sót, de összességében jól sikerült tányérnak bizonyult ez is.

A szerző felvétele

Vacsoránkat egy furminthabnak nevezett desszert koronázta, mely egy hidegen, pohárban tálalt sabayon volt, szőlő és pirított dióbetéttel. A pohárra frissen sült, szépséges mintázatú ropogós került, amire habcsókot helyeztek. Látványos és finom záróakkord.

A szerző felvétele

A négy fogás 16 ezer forintba kerül, amihez felszolgálási díjat nem adnak a hozzá, sőt, nem került a számlára sem a vacsorához felszolgált víz, sem a csomagolás ellenértéke.

Emlékezetes élmény volt a Káli Art Inn meghitt környezetében eltöltött bő másfél óra, visszavágyunk.

Elérhetőségek:

Káli Art Inn

Köveskál, Fő utca 6–8.

Telefonszám: +36-30/922-8715

Honlap: https://www.kaliartinn.hu

A szerző felvétele

Borítókép: Az étterem belső tere (A szerző felvétele)