Ön dönt: iszik és vezet

„A receptet vezető sörfőzőnk, Méhn Marcell állította össze, a holland főzde munkatársai pedig technológiai oldalról támogatták meg a tervezést. Az alkoholmentes sör készítése többféle módon történhet, a mi sörünk egy olyan speciális, maltóz-negatív élesztővel készült, ami nem erjeszti le a cukrokat alkoholra, így alkoholmentes marad a sörünk. Maga a sör komlóprofilja külön figyelmet kapott, hiszen szerettük volna az egyik legjobb IPA-komló kombinációt használni ennél a sörnél, így döntöttünk az Amarillo, Columbus, Mosaic és Simcoe komlók mellett. A megjelenésében kicsit ködös, illatában kellemesen komlós IPA teljes mértékben hozza a tőle elvártakat, annak ellenére, hogy alkoholmentes.”

Majdnem sörök

A kicsik között a legnagyobb, a Szent András Sörfőzde az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül. Folyamatosan jelentkeznek limitált különlegességekkel, kapható kraft-cider családjuk, és szinte egy időben a Horizonttal megjelent a három darabból álló Majdnem sörcsalád is.

Bukovinszky Béla tulajdonos mutatta be az új söröket:

„Az alkoholmentes szegmens növekszik itthon is, és addig biztos igy is lesz, amig zéró tolerancia van. Háromféle alkoholmentes sört forgalmazunk. Egy pilzenit, egy IPA-t és egy mangós IPA-t. Csapon is tervezzük bevezetni, de a sörözők 99 százalékában jelenleg olyan a csaphigiénia, hogy ez igen kockázatos. A saját sörözőnkben két hete fent van, jól pörög, igaz, nincsenek is higiéniai gondok. Egyelőre napi laborellenőrzés alatt all, most ez a fázis van. A palackos kiszerelésnél természetesen ez nem gond. Magán a terméken három évet dolgoztunk. Kombinált technológiával készül. Ez az eddigi legnehezebben kifejlesztett sörünk, pedig ’csak egy mentes’. Sok teszt, saját és külsős laborok ellenőrzési procedúrája van abban, hogy megjelenhetett a piacon.”

Forrás: Vásárhelyi István

Mennyire finom az alkoholmentes kraft?

Joggal merül föl az igény a fogyasztóknál, ha a magasabb árfekvésű kraft sört választjuk, az alkoholmentes is legyen finomabb a nagyüzemieknél. A világ egyik legnagyobb sörös közösségi alkalmazásán, az Untappdon a söröket 5 pontos skálán értékelhetik a fogyasztók. A legfinomabb sör a közösség értékelései alapján egy 4,77 pontot kapott whiskey-hordós érlelésű, 14 százalék alkoholtartalmú kávés imperial stout. Meglepő, de az alkoholmentesek között is egy angol csokoládés, vaníliás és meggyes ízesítésű stoutot találunk, 3,95 pontértékkel, ami igen jónak számít. Szorosan mögötte érkezik egy amerikai főzde alkoholmentes NE IPA-ja, 3,91 ponttal, ami a híres Tree House főzde alkoholos top NE IPA-jától (4,48 pont) alig marad el. Egy orosz főzde alkoholmentes lágere pedig 3,81 ponttal még közelebb van a Hill Farmstead élen álló világos lágeréhez (4,39).

A magyar változatok

A Szent András és a Horizont söreit kóstolva az alábbiakat tapasztaltuk: illatban a Horizont alkoholmentes IPA-ja egyszerűen verhetetlen. Robbanó, mindent belengő trópusi gyümölcsös komlóillat árad, mikor felbontjuk a dobozt. Ízben visszafogottabb az élmény, a malátaprofil inkább egy Session IPA-hoz hasonlít és kiérződnek a jellegzetes édeskés, „alkoholmentes” ízjegyek.

A Szent András IPA illatban nem olyan intenzív, viszont teltebb, tartalmasabb maláta az alapja, ez a színéből is kitűnik, és ízben izgalmasabb, komplexebb, de ráférne egy kis plusz hidegkomló, hogy markánsabb legyen illatban és ízhatásban. A pilzenin érezhető, hogy rendes komlókat használtak a receptben, nem megúszós a keserű, bár nem simul össze az enyhén édeskés malátával, a harmónia megtörik. Van némi kompromisszum, bár hidegebben jól iható, kellemes sör, és a tömött hab látványa megteremti a sörözés illúzióját. A mangós IPA behízelgően gyümölcsös, a jelenlegi főzetek közül talán ez a leginkább kiforrott, bár kis plusz komlókeserűvel még jobban fel lehetne dobni.

Forrás: Vásárhelyi István

A „rendes” söröket persze nem pótolhatják, de ez a két új kezdeményezés elindítója lehet annak, hogy a többi kisüzemi főzde is lásson fantáziát az alkoholmentes sörökben és új, izgalmas receptekkel találkozhassunk, ha nem ihatunk egészségügyi vagy egyéb okból alkoholos sört.