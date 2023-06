Tízentúliak – XI. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye

A versenyen 233 nevezett sörből 9 kategóriában hirdettek győztest és dobogósokat. A szabályok szerint a kategóriagyőzteseket egy úgynevezett Best of Show (BOS) keretében összekóstolta a válogatott zsűri, és az abszolút győztes Szabó Dávid és Prohászka Dávid Virgin Clitoria fantázianevű uborkás mentás gose söre lett.

Forrás: Vásárhelyi István

A Repeta rovatban állandó szerzőtársam, Pelles Márton is megmérette magát a versenyen, és egy ezüstérem mellett a sötét és erős lágerek kategóriájában füstös sörével első lett, ami végül a legjobb három sör között végzett. Sőt még a helyszínt adó Mad Scientist különdíját is elnyerte! Szeretettel gratulálunk neki és ennek kapcsán meg is kérdeztük, ő hogy látta versenyzőként és sörbíraként a versenyt.

Pelles Márton (P. M.): A versenyt komoly munka előzte meg. Az Első Magyar Házisörfőző Egyesületnek menedzselnie kellett a nevezett söröket, anonimizálni, hozzárendelni bírákhoz úgy, hogy egyetlen versenyző se bírálja a saját sörét, még véletlenül sem.

A verseny lebonyolítása is a szervezőket dicséri. Több külföldi BJCP-bíra is méltatta az eseményt, mondván, hogy más országokban a teljes fejetlenség is előfordul, míg itt egy jól összeszokott gárda, munkáját látták. Már teljesen digitális alapon, külön erre a célra készített bírálóprogram alapján gyorsan feldolgozhatóak és tárolhatóak az eredmények. Maga a verseny ugyan BJCP kategóriák mentén zajlott, ám még így is előfordult két esetben is olyan különleges sör, amely nem BJCP-stílus egyelőre. Az egyik az osztrák Horner sör, amely egyesek szerint Mozart kedvence a maga zabos, különleges ízeivel, a másik a litván Keptenis, amely egy sült malátával készült, tradicionális sör, intenzív karamellizált ízekkel. A fő versenynapot megelőzte két előbírálati nap, mivel voltak kategóriák, ahol rendkívül sok, 30-40 nevezés is érkezett. A legnépszerűbb kategóriák az IPA mellett az ízesített és fűszeres sörök, a könnyű lágerek és a brit sörök voltak.

Repeta: Mi volt a véleményed a versenyre nevezett sörök minőségéről?

PM: Azokról a sörökről, amiket kóstolhattam a panelemben, elmondhatom, hogy egyre jobbak a házi sörfőzők. Fontos hangsúlyozni, hogy noha ezek a házisörök voltak, otthoni technológiával, a dobogós sörök minőségben sok tekintetben felvették a versenyt a különféle sörfőzdék által gyártott tételekkel, azaz a házisörfőzés bizony már nem csupán jó hobbi, hanem egy hivatás vagy egy vállalkozás kezdete is lehet. Így, ha valaki a tisztelt olvasók közül kedved kapott az otthoni sörfőzéshez, annak ezúton is üzenem, hogy ezt sosem késő elkezdeni, és lehet, hogy a 2024-es versenyen már az ő söre fog kategóriát nyerni.

Repeta: Köszönjük a kiegészítést és az értékelést!