Irány Szibéria!

A cseh fővárosban se szeri, se száma a jobbnál jobb sörözőknek, az U Fleky, az Arany Tigris vagy a Fekete Ökör fogalom. A sörforradalmi szelek azonban a cseh sörfőzőket is megérintették, az utóbbi években sorra létesültek az új hullámos vonalat képviselő főzdék. A 2014-ben alapított Sibeeria neve kezdetben Beerlab volt, de – mint vendéglátónk, Krysztof Gawron főzőmester elmesélte – már létezett két másik sörfőzde is ezen a néven Európában, így 2016-tól nevet váltottak, és a grafikus ötlete alapján létrejött a Sibeeria.

Klasszikus craft sztori az övék is. Eleinte bérfőztek a Zichovecnél, aztán Prága Kolbenov negyedében, egy volt állami mozdonygyár területén megépítették a saját főzdéjüket, ahol azóta is üzemelnek. A cseh sörfőzdék közül a legtöbb a hagyományos lágersöröket készíti, azonban az utóbbi időben van jó pár olyan kisüzem, amelyekben a pilzeni mellett, helyett jól megfér az IPA, a sour vagy a hordóérlelt imperial stout.

A Sibeeria is végigjárta a hagyományos utat, sőt mivel a kis főzdében a core tételek mellett egyszeri tételek készülnek, folyamatosan újdonságokkal találkozunk náluk.

Kicsit hasonló a szemléletük és a stílusuk a magyar Mad Scientisthez, akikkel a sörök stílus- és ízvilágában és még a sörfőzde elhelyezkedésében (volt Globus Konzervgyár épülete a Maglódi úton) is egyívásúak. Készült itt IPA Tone sorozat, melyben egy-egy IPA-stílust – volt közte Session IPA, New England IPA, Black IPA stb. – többféle variációban, változatos komlózással készítettek el, de a remek stout alapreceptjüket, akár egy jó séf, elkészítik többféle ízesítéssel. Találkozhatunk már kókuszos, juharszirupos és hordóérlelt stouttal is a számos variáció között.

A szerző felvétele

Van hagyományos láger is a kínálatban, meg az egyik legkedveltebb lengyel–balti–cseh sörfajta, a balti porter is kapható náluk. A Ledoborec (Jégtörő) ízes, nagyszerű, ez volt az egyik sörük, ami miatt megszerettem a főzdét. Másik imperial balti porterük jó példa arra, hogy nagyüzem és kisüzem nem feltétlen ősellenségek a söriparban. A Black Jack balti porter České Budějovice jól ismert sörgyárának, a Budvarnak az élesztőjével és koprodukciójában készült. (Egy újabb párhuzam a Mad Scientisttel, akik pár éve a Dreher Sörgyárakkal közös projektben alkották meg a Kőbánya X sörmárkát.)

A szerző felvétele.

A rövid bevezető után rögvest bele is vágtunk a kóstolásba, egy tartályból csapolt friss lágerrel, ami üde, virágos nemeskomlóval készült, hagyományos ízvilágú sör. A srácok megmutatták, hogy a kötelező cseh fajtákban is jártasak. Persze a pilsnert is lehet variálni különleges komlókkal. Van a kínálatban New Zealand Pilsner is, amiben egész más hangulatot adnak az új-zélandi komlók a hagyományos lágeres ízhez. Belekóstolhattunk látványban is, mitől kézműves ez a fajta sörfőzés. A srácok a sütemények ihlette sörstílus, a Pastry Sour-tételek közül éppen az egyik változathoz adagolták a szederpépet a tartályon lovagolva.