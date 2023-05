Szakáll, oroszlán, komló – Budapest Beer Week – BPBW 2023

A Főzdefesztet felváltotta a Kraft Egyesület által szervezett Kraft Feszt, ahol már találkozhattunk a környező országok söreivel, majd 2018-ban három lelkes szervező, Sefcsik Márton (Mad Scientist), a BrewDog sörfőzdét és menő angol (Signature Brew) és skandináv

főzdéket (Poppels Bryggeri) is sörfőzőként megjárt Rebák Tibor (Dealbreaker), valamint a gerilla főző (TuffBuzz) Pazinczár Péter kitalálták a Budapest Beer Weeket.

Sefcsik Mártonnal beszélgettem, kezdetekről, fesztiválszervezésről és a Budapest Beer Week helyéről Európában.

Fotó: Budapest Beer Week

Repeta (R): Valahogy még minden interjú így indul, de muszáj megkérdeznem, Ti hogy indítottátok el a Covid után újra a BPBW-t?

Sefcsik Márton (SM): A korábbi fesztiváloknál már kialakult egy alap szervezőgárda, és egy lelkes önkéntesekből álló csapat, akik ennek a fesztiválnak hozzájárulnak a megvalósításához. Fontos tudni, hogy itt valóban önkéntesekről van szó – ez egyébként más nagy sörfesztiválokon is így működik, - így senki nem kap fizetést a munkájáért, persze azért természetbeni juttatás (sör) az jár. Nem azért, mert ennyire olcsójánosok vagyunk, de látni kell, hogy ez nekünk, a főszervezőknek is tulajdonképpen egy költséges hobbi, ami jó, ha nullszaldósra kijön. Ha jól akarod csinálni, akkor felejtsd el, hogy keresel vele, de nem is ez a cél. Értéket szeretnénk létrehozni. A tavalyi fesztivál előtt azt hittük, hogy a korábbi rutin, az automatizmusok működnek majd, de a covid miatti kényszerszünet után újra össze kellett rakni egy csapatot és bejáratni a gépezetet. Rutinból itt nem lehet lehozni semmit, minden év más kihívásokat hoz.

Fotó: Budapest Beer Week

R: Milyen szisztéma szerint állítjátok össze a fesztiválra meghívott főzdéket?

SM: Bár mi főszervezők, hárman, nagyon jóban vagyunk, a meghívásoknál mindig vérre menő viták vannak. Nem elég az, hogy van egy híres főzde, akinek a neve jól mutat a plakáton, szeretnénk, hogy valami plusz is legyen mellette, és persze a másik két ember rábólintson az ötletre. Például korábban a BrewDog is alapvetően azért került meghívásra, mert éppen abban az évben nyitotta meg az új sour és wild aleket készítő részlegét, az Overworks-öt, ami amúgy nálunk debütált először. A „nagy” európai, amerikai nevek mellett fontosnak tartjuk, hogy a közép-európai régió sörfőzését is bemutassuk, és persze a magyar sörfőző barátaink is a meghívottak között vannak. A főzde söre önmagában kevés, a BPBW-n alapvető, hogy a látogatók találkozhatnak a sörfőzdék tulajdonosaival, sörfőzőivel és ez is különlegessé teszi ezt az eseményt.

Fotó: Budapest Beer Week

R: Te a Mad Scientist képviseletében rengeteget jársz külföldi sörfesztiválokra, hol helyeznéd el a ti sörfeszteteket az európai porondon, milyen közönséget vártok Budapestre?

SM: A magyar sörrajongók egy ilyen fesztivált nem tartanak még jelenleg el, a fesztiváljegyek jó részét külföldi érdeklődők veszik meg, de hát büszkén is mutatjuk nekik a fővárost, ez is a cél. Ez a turistaforgalmat is fellendíti. Az első évben még nem hívhattuk Budapest Beer Week-nek a rendezvényt, mert a főváros nem járult hozzá a névhasználathoz, aztán 2019-ben már engedélyezték. A fesztivál logója is kötődik a fővároshoz. A kiinduló grafikát 2018-ban tervezte Haránt Artúr, és azóta minden évben ez a Lánchídról „kölcsönvett” komlótoboz-oroszlán kerül a plakátokra, csak minden fesztiválra más grafikus gondolja tovább a szimbólumot.

Fotó: Budapest Beer Week

A sok sörös rendezvény mellett Magyarországon ez a legnagyobb és egyelőre egyetlen ilyen volumenű nemzetközi korlátlan sörfesztivál.

Én az eddigi tapasztalataim alapján az első öt között tartom számon Európában (Tallin Craft Beer Weekend, Mikkeller Beer Celebration Copenhagen, Artbeer Fest Caminha, Beer Geek Madness - Wroclaw, Billies Craft Beer Fest – Antwerpen) – ha már így kérdezed, de most stresszelek, mert biztos kihagytam valamit, ráadásul ez máris még öt. A sörök és főzdék mellett fontos számunkra, hogy a meghívott zenekarok, a food truckok is olyan minőséget adjanak, amit mi a sörös vonalon is alapvetőnek tartunk.

R: Hogy kóstolhatják a látogatók a söröket?

SM: Egész héten május 22-28. között lesz szerte a városban több kraft sörözőben (https://bpbw.hu/hu/helyszinek/) csapfoglalás és ún. Meet the Brewer ivó-sörfőző találkozó. A fő helyszínen a Dürer Kertben lesznek a kóstolónapok és a koncertek, meg a kóstolók utáni afterpartik, ahová már nem csak az előre megvett kóstolójegyekkel lehet belépni. A két hétvégi napra hatórás korlátlan kóstolójegyet lehet venni külön-külön és persze aki bírja, vagy olyan elkötelezett, az mindkét nap kóstolhat (https://bpbw.hu/hu/jegyek/) és bulizhat. A hazai vendégek többsége jellemzően a rendezvény előtti hetekben szokta megvenni a jegyét. Vasárnap meg morzsaparti, szóval, ha valaki nem élvezi a korlátlan lehetőségeket, akkor is bele tud kóstolni a fesztiválba egy levezető bulin!

Fotó: Budapest Beer Week

R: Szerveztek egy szakmai napot is a kóstolóhétvége előtt. Erről mit lehet tudni:

SM: Egy fesztivál mindig networking lehetőség is, mi viszont szeretnénk, ha pénteken és szombaton a sörfőzők inkább átadnák magukat a fesztiválhangulatnak és felszabadultan tudnának csapolni, szóval előtte való nap biztosítunk egy profibb platformot is, nem csak a „szakmázásra”, de egymás inspirálására is. Ide egy rakás külföldi és hazai gyártót és kereskedőt is várunk, hogy az előadások szüneteiben tudjanak ők is érvényesülni és biztos vagyok benne, hogy idén is jó üzletek köttetnek majd a színfalak mögött. Mindenki boldog lesz!

Fotó: Budapest Beer Week

R: Mely sörfőzdék a Te személyes kedvenceid?

SM: Nehéz kérdés, mert egy olyan főzde nincs, akit ne szeretnék, mármint tényleg így érzek a hivatalos udvariaskodáson túl. De értem a kérdést és ki is emelek pár érdekes nevet. A lett Arpus előtt hatalmas sorok voltak tavaly is, de megérdemelten, és nagyon csípem a srácokat is a főzdéből, megérdemelt a sikerük és nem véletlenül vannak ott a TCBW-től (Tallin)kezdve az MBCC-ig (Koppenhága) mindenhol. Meg persze Budapesten is.

Az amerikai Fifth Frame-mel már egy ideje kapcsolatban vagyunk. Lenyűgöző, sőt, inspiráló az attitűdjük, boldog vagyok, hogy Budapestre tudjuk hozni őket. A baszk Gross egy igazi őrült csapat, soha nem tudnék ilyen laza lenni, pedig nem vagyok az a feszülős típus, a söreik pedig engem mindig lenyűgöznek. A portugál Lupum is hasonló cipőben jár, Antonio-t vagy imádják, vagy gyűlölik az emberek, de amit csinál a Portotól nem messze lévő tanyáján, az zseniális, az ilyen emberek miatt éri meg benne lenni ebben a sörös őrületben. Legyen egy magyar név is és álljunk meg ötnél.

Major Leventét is meghívtuk, hogy natúr borokkal és pét-natokkal kápráztassa a nagyérdeműt. Számomra Levi az egyik, ha nem a leginspirálóbb alkohollal foglalkozó szakember az országban, nem mellesleg nagyon jó a személyes viszony is. De tényleg végtelen a lista, igazságtalan már a kérdés is!

R: Lesz-e idén „fesztiválsör”?

SM: Ez is a védjegyünk, bár annyi kezd lenni, hogy igazán lejjebb adhatnánk belőlük. Hét napon át rendezvények, háromnapos zenei fesztivál a fesztiválban és még sorolhatnám. A Horizontnál főztünk egy DDH (kétszeresen hidegkomlózott) India Pale Lager-t, a jövő héttől már megy is ki a szokásos kraft helyekre, hogy már a fesztivál kezdete előtt egy kicsit melegítsünk lélekben május utolsó hetére, illetve főleg a hétvégi kóstolónapokra. A sör ismét kollab, a támogatóinkkal (Badass Barley – ez a dunaújvárosi malátagyár, hazánkban jelenleg az egyetlen; a BarthHaas X – komlóforgalmazó; a KeyKeg – a speciális „bag-in-a-box” hordókat forgalmazó cég; a Lallemand Brewing – sörgyártási alapanyagokat forgalmazó cég; és a NOMOQ – speciális nyomtatott, nem ragasztott címkés, kis szériás alumíniumdobozokat gyártanak) és a résztvevő magyar főzdékkel (Balkezes, Dealbreaker, Horizont, HopTop, Mad Scientist, Monyo, Fehér Nyúl, Reketye, First, Ugar, Uradalmi) valamint Major Levente borásszal együtt főztük. „Egy igazi egynyári slágerstílus” áll a dobozon majd és ahelyett, hogy remek szövegezés miatt veregetnénk a saját vállunkat, majd inkább a sört kortyolgatva tesszük mindezt.

Fotó: Budapest Beer Week

R: Köszönöm a beszélgetést!

A sok helyi sörfesztivál mellett a Budapest Beer Week elhozza az európai élvonalbeli sörfőzdéket Budapestre, és itt a helyszínen, a Dürer Kertben a vezető magyar sörfőzdék söreivel együtt kóstolhatóak össze. Az eddigi tapasztalatok alapján – visszakanyarodva a bevezetőben felvetett kérdéshez – megállapíthatjuk, hogy a magyar sörfőzők az elmúlt 10-12 évben felnőttek a világ élvonalához, és a magyar sör már utolérte az elitet. Ez a fesztiválhangulat és ez a minőségi bőség, azonban egyedi élményt nyújt a sörbarátok egyre nagyobb hazai táborának is.