A hazai kisüzemi söripar abszolút piacvezetője: a Mad Scientist

Kevés olyan egyenletesen sikeres növekedési pályát láthatunk a hazai kisüzemi söriparban, mint amilyen a Mad Scientisté. A budapesti Maglódi úton, a 100 évvel ezelőtti, történelmi sörfőzdék területén működő üzem 2015–2022 közötti eredményei magukért beszélnek. Ha az eladott sörök értékét nézzük, 2015-ben 1 millió, 2019-ben 378 millió, 2022-ben 767 millió forintban értékesítettek, folyamatosan és egyenletesen növekvő trend mellett. Összehasonlításképpen a 2017-ben adózott eredményben még piacvezető Szent András sörfőzde az azonos időszakra nézve 2015-ben 255 millió, 2019-ben 561 millió és 2022-ben 789 millió forint értékben értékesített, tehát a két üzem ugyan fej-fej mellett haladt ezen adat alapján, ám a Mad Scientist ezt sokkal kisebb üzemméret mellett (2022-ben 194 millió forint értékű befektetett eszközökkel) és fele akkora foglalkoztatotti kör (19 fő) révén, magasabb profittal tudta elérni. A Mad Scientist adózott eredménye már 2020-ban (a koronavírus alatt) elérte a 100 millió forintot, majd 2022-re meghaladta a 143 milliót is, így összesítésben az üzem a fennállása óta 467 millió forint hasznot termelt a tulajdonosainak. Ez pedig a hazai sörpiacon kiemelkedő eredmény.

A Mad Scientist sikere több irányból érkezik. Egyfelől nagyon hatékonyan működik az üzem. A relatíve kisebb üzemméretet, és kisebb eszközállományt nagyon nagy hatásfokkal használják, folyamatosan termelnek. Ehhez társul a biztosnak látszó felvevőpiac, azaz a méretgazdaságos termeléshez jól működő értékesítési láncok tartoznak nem csak Magyarországon, de a nyugati világ sörbarátabb területein is. Az exportpiacok elérése mindenképpen fontos lába tehát a Mad sikerének, de további fontos oka a több hazai (budapesti) kocsmájuk is, illetve a termékek minősége és árazása. A Mad Scientist sörök nem az olcsó alsópolcos termékek között, hanem talán a hazai legdrágább, igazán prémium termékek között vannak pozícionálva, ami azt jelenti, hogy a főzde bátran főzhet minőséget, mert még mindig lesz akkora árrése a nagyker árakon is, amelyből nem csak létfenntartásra, hanem nyereségre is futja. Természetesen a szortiment is jól átgondolt, több alszortimentet tartalmazó termékpaletta.

Az alapszortiment a hétköznapi ivósörökből áll, több tétel esetében némi „őrült” csavarral. Ehhez viszont társul, azaz a már eleve prémium söreik fölé még elhelyezték a Barrel Project termékeit, melyek különleges fahordós érlelésű még különlegesebb nedűket takarnak, sokszor magas alkohollal és 25 éves lejárati dátummal együtt. Olyan nagy a kereslet a főzde ezen tételeire, hogy nem is tudják azt kiszolgálni, hanem a fogyasztók sorsolásra jelentkezhetnek, és csak a szerencsés választottak vásárolhatnak végül a limitált kiadású tételekből.

A hordóérlelt projekt mellett fut egy másik említésre méltó brand is az üzem számos együttműködésen alapuló további tétele mellett, ez pedig a Mead Scientist alszortiment. A mead, azaz az angolszász nyelvterület mézsöre Magyarországon törvényileg nem számít sörnek, ezért magasabb adóterhe van. Ugyanakkor a jelek szerint még így is megéri az üzemnek, hogy világszinten is kiváló minőségű meadeket és braggotokat készítsen. Előbbi kifejezetten méz, utóbbi méz és maláta alapú alkoholos ital. Természetesen ne csak natúr termékekre gondoljunk: a nemzetközi Mead BJCP szabványoknak megfelelően az üzem gyárt komlózott braggotokat és ízesített meadeket is. Utóbbi esetben láthatjuk, hogy ezek annyira markáns és ismert típusok, hogy a felhasznált gyümölcs szerint külön elnevezéssel is bírnak, így a gyümölcsös meadeket melomelnek nevezik, ám ha az adott gyümölcs alma, akkor cysernek, ha szőlő, akkor pymentnek, ha málna, áfonya, szeder, ribizli, akkor berry meadnek, végül, ha meggy/cseresznye, szilva, sárgabarack, őszibarack, mangó, akkor stone fruit meadnek.

A főzde jóvoltából a cikk megírásához az alapszortimentjüket és néhány méz alapú terméket volt szerencsém megkóstolni, így most következzen ezek bemutatása, annak előre bocsátásával, hogy az alapvetően kritikus sörbíráló hozzáállásom ellenére, a Mad termékeiben nem találtam hibát. A kóstolási sort a 4,2%-os Tokyo Lemondeval kezdtem. A sör egy tradicionálisnak mondható belga witbier azzal a csavarral, hogy a koriander és narancshéj mellett yuzuval tette az üzem még citrusosabbá azt. Ezt követte a főzde másik búzája a Monkey Temple, amely egy olyan 4,6%-os bajor búza, amelyet vaníliával bolondítottak meg. Nagyon izgalmas volt a korty végén, ahogy a banános észterek, melyek a bajor búza védjegyei, összecsengtek a vaníliával.

A sort a Mango Bay nevű milkshake pale ale sörrel folytattam. Az, 5,2%-os mangós sör, visszafogottan, de nagyon karakteresen hozta a mangó ízének legjavát, miközben az alapsör is szépen kirajzolódott a háttérben. A DDH azaz duplán hidegkomlózott Madhouse NEIPA egy fantasztikus, friss, harsány komlózású, 5,5%-os sör, talán a jelenlegi legjobb New England IPA a piacon. A Jam 52 nevű 5,2%-os APA sör már nagyon régóta a főzde alapszortimentjében van, megérdemelten. A sör hozza az american pale alekre jellemző korrekt komlóaromákat, miközben friss, malátás karakterrel támasztja meg azokat. Ezt fokozza a Jam 72, mely egy 7,2%-os IPA sör, ahol még karakteresebb karamellmalátásság társul a friss és kellemesen hosszan tartó, de kiegyensúlyozott komlókeserűvel.

A Popstar nevű 6%-os IPA a főzde gluténmentes söre. Annak ellenére, hogy a glutént a megfelelő enzimmel lebontották a sörből, az mégis teljes értékű a nem gluténérzékenyek számára is, pontosan azt az ízhatást hozza ugyanis, amelyet egy frissítő nyári IPA sörtől elvárunk. A Liquid Cocaine 9%-os Dupla IPA is magasra rakja a lécet. A főzde ebben a sörben egy jól eltalált harmóniába tudta összefogni a karamellmaláták, az alkoholédesség és a karakteres komlókeserű ízeit. Egyik irányban sem lógnak ki az érzetek, a sör pedig egy jól csúszó, kellemes, könnyed nedű látszatát kelti, miközben brutális az alkohol és komlótartalma is.

Az alapszortiment kóstolását három különlegességgel zártam. Az első a High On Flower nevű 7,5%-os duplán hidegkomlózott braggot volt, amely egyfajta átmenetet képzett a sörök és a mézsörök között. A második a Cherry O névre hallgató savanyú meggyes braggot volt. A tétel fantasztikusan hozta a meggy legjavát, a méz enyhén propoliszos felhangjaival. Egy igazi desszertsört alkotva, mely egyszerre édes és savanyú. Nagyon nehéz volt betelni vele. Amivel ugyanakkor nem tudtam betelni az a Loco With The Cake nevű répás mézsör volt, mely a hozzáadott narancs, lime, fahéj, vanília révén egy nagyon intenzív répatortás érzetet adott. A nedű intenzív narancssárga színe elsőre bizarrnak tűnt, ám beleszagolva és megkóstolva teljesen magával ragadott. Az ízek sokfélesége és mégis harmóniája leírhatatlanul finom mézsört eredményezett. Nem volt egy könnyű tétel, lassan kortyolgatva kellett fogyasztani, de határozottan maradandó és pozitív élmény volt, és lesz mindenkinek, aki megkóstolja.

Összességében tehát azt láthatjuk, hogy a Mad Scientist nagyon ügyesen, jó érzékkel építette fel az üzemét 2015-től kezdve és olyan söröket főzött, olyan alszortimenteket épített ki, amelyekre nem csak a magyar, hanem a tehetősebb nyugati piacokon is élénk érdeklődés mutatkozik. A magas minőséghez, jól átgondolt és optimalizált üzemi működés és mesterien levezényelt értékesítés társul. Ezek révén pedig a Mad Scientist méltán a hazai piacvezető kisüzemi sörfőzdéje a 2020-as évtized eddigi, első felének.

A szerző közgazdász, sörfőző, a Sördoktor YouTube csatorna alapítója