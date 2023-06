Hop(p)! Szóda?

Egy kis komlótörténet másképp

A komló növény valószínűleg Belső-Ázsiából származik. Hasonlóan a szőlőhöz, kacsos kúszónövény, még a levelei is hasonlítanak a szőlőlevélre, sőt alapvető betegségei is a peronoszpóra és a lisztharmat. Míg Nyugat-Európában és Angliában még a 15. században is a grut, a sajátos, tájegységenként egyedi összetételű sörfűszer hódított. Az 1516-os sörtisztasági törvényt jóval megelőzve Kelet-Európában már elterjedt volt a komló. A középkori Magyar Királyságban egy 1083-ra datált pannonhalmi oklevélben említik a komló-aszó (zárt komlótermelő völgy) alakban. A szomszédban Vencel, cseh király halálbüntetés terhe mellett tiltotta, hogy az értékes cseh komló ne juthasson külföldre.

Borsodi-Bevilaqua Béla 1931-ben megjelent A magyar serfőzés története című munkájában említi, hogy a komlót a nomád pusztai népek gyógyításra használták, és a keserű főzetet egy idő után nem vízzel, hanem a gabonából főzött vagy mézzel édesített itallal használták föl, így alakulhatott ki a komlózott sör. A középkorban vízhajtóként, emésztési zavarokra, fülgyulladásra is javallották.

Borsodi azt is hosszasan taglalja, hogy a kinin felfedezéséig még a 19. században is elterjedt volt hazánkban is a váltóláz (malária – rengeteg lecsapolatlan mocsaras terület volt) kezelésére. A komló a sör mellett ma is használatos a kozmetikai iparban és a gyógyászatban, például nyugtató és menopauzás teakeverékekben. A legújabb kutatások szerint pedig xanthohumol-tartalma a rákellenes gyógyászatban is hatékony megelőzésként, illetve kezeléseknél, mert gátolja a rákos sejtek osztódását.

Komló más italokban

A sörpárlatok - akár a megmaradt borok lepárlásakor a brandy – sokszor „sörmentő” akcióként születtek. Ma már sok kis sörfőzde – a pálinka népszerűségét kihasználva – nevesebb pálinkafőzdékben főzeti le a saját különleges sörpárlatát, amelyben megtalálhatjuk az adott sör – búza, IPA, stout – sajátos illat- és ízjegyeit.