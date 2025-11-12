puffadásegészségemésztés

Három hatékony módszer a puffadás megszüntetésére

A puffadás kellemetlen, feszítő érzés, ami nemcsak a közérzetünket, hanem a mindennapjainkat is megnehezítheti. Szerencsére nem kell beletörődnünk: néhány egyszerű, mégis hatékony módszerrel mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy megszabaduljunk a puffadástól, has feszülésétől és a gázosodástól. Mutatjuk, mely három lépés segíthet a természetes enyhülésben.

Munkatársunktól
2025. 11. 12. 14:15
Néhány egyszerű, mégis hatékony módszerrel sokat tehetünk azért, hogy megszabaduljunk a has feszülésétől, a puffadástól és a gázosodástól Fotó: sebra Forrás: Shutterstock
A puffadás nem igazán komfortos érzés. Feszül a hasunk, olykor azt érezzük, az egész bélrendszer harci riadót fúj. Miközben ott van az a nagyon kényelmetlen félelem is, hogy mi lesz, ha például a gázok utat követelnek maguknak? De nézzük, mi okozza a puffadást! A leggyakrabban a bélrendszerben felgyülemlett gázok, a lassult emésztés vagy a bélflóra egyensúlyának felborulása miatt alakul ki. Ám jó hír, hogy van megoldás, íme három olyan módszer, amelyekkel mi magunk is enyhíthetjük ezt az állapotot.

Tudatos étkezéssel, rendszeres mozgással és a bélflóra támogatásával hatékonyan megszüntethető a puffadás
Tudatos étkezéssel, rendszeres mozgással és a bélflóra támogatásával hatékonyan megszüntethető a puffadás/ Fotó: PeopleImages / Shutterstock

1. Tudatos étkezés és megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás

Az egyik leggyakrabban előforduló hiba az, hogy túl gyorsan eszünk, nem rágjuk meg elég alaposan az ételt, nyitott szájjal eszünk, esetleg beszélgetünk evés közben, így levegőt nyelünk. A nyugodt tempójú evés, az alapos rágás csökkentik a lenyelt levegő mennyiségét, és így mérsékelhetik a puffadást. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a megfelelő folyadékbevitelről sem: az elegendő mennyiségű tiszta víz nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bélmozgás optimálisan működjön. Ha keveset iszunk, az étellel bevitt rostok nem „dolgoznak” jól, és megnő a gázosodásra való hajlam. Fontos, hogy kerüljük a szénsavas italokat, mert azok fogyasztása is egyértelműen puffadást okoz. Egyúttal érdemes odafigyelni arra, hogy mely ételek okoznak puffadást. Például bizonyos hüvelyesek vagy keresztesvirágú zöldségek, különösen az arra érzéknyeknél fokozhatják a gázképződést. De nem minden embernél és nem egyforma mértékben okoznak tüneteket.

2. Mozgás- bélmozgás serkentése

Az inaktív életmód hozzájárulhat a puffadáshoz, hiszen ha a bélmozgás lassú, a gázok nehezebben távoznak. Már egy könnyű séta az étkezés után is sokat számít, beindítja a bél perisztaltikáját, serkenti az emésztést, és elősegíti a levegő eltávozását, valamint megelőzi a székrekedést is. Az olyan mozgásformák, amelyek a törzs és a hasi izmok enyhe átmozgatására adnak lehetőséget, különösen hasznosak. (A jóga számos póza remek „bélmozgató”.  Emellett a stressz csökkentése is szerepet kaphat, hiszen a túlzott feszültség kapkodó légzést okozhat, ez pedig a bélműködést lassíthatja.

3. A bélflóra támogatása és emésztést segítő növények

Ez a módszer kulcsfontosságú: ha a bélben élő mikroorganizmusok nincsenek egyensúlyban, az emésztés lassulhat, a gázképződés fokozódhat. Hasznos lehet tehát probiotikus joghurtok vagy más probiotikus ételek fogyasztása, valamint olyan gyógynövények beépítése az étrendbe, mint a borsmenta, a gyömbér vagy az édeskömény – ezek kiválóan segíthetik az emésztést, csökkentik a görcsös érzést és támogatják a bélműködést. Fontos ugyanakkor a megfelelő mennyiség és a tartós figyelem. Nem elég néhanapján pár korty köményes víz, nem elegendő csak „egy kávéskanálnyi” megoldás, ha már nagyon feszül a has. A rendszeresség és a következetes életmódváltás hoz majd tartós eredményt. 

Mit tegyünk puffadás ellen?

  • Ha tehát feszül a hasunk, puffadunk, érdemes először az evési szokásainkat, a testmozgással kapcsolatos magatartásunkat, valamint a bélflóra állapotát átgondolni, összefüggéseket keresni. 
  • A gondos, tudatos életmódváltás, a lassúbb étkezés, a rendszeres mozgás, a bélflóra támogatása, gyakran már önmagában elég ahhoz, hogy búcsút mondhassunk a „lufi-hatásnak”. 
  • Ha azonban a puffadás hosszabb ideje fennáll, vagy más tünetekkel együtt jelenetkezik, például heves fájdalommal, esetleg fogyással párosul, akkor mindenképp forduljunk szakemberhez.

