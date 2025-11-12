Három hatékony módszer a puffadás megszüntetésére

A puffadás nem igazán komfortos érzés. Feszül a hasunk, olykor azt érezzük, az egész bélrendszer harci riadót fúj. Miközben ott van az a nagyon kényelmetlen félelem is, hogy mi lesz, ha például a gázok utat követelnek maguknak? De nézzük, mi okozza a puffadást! A leggyakrabban a bélrendszerben felgyülemlett gázok, a lassult emésztés vagy a bélflóra egyensúlyának felborulása miatt alakul ki. Ám jó hír, hogy van megoldás, íme három olyan módszer, amelyekkel mi magunk is enyhíthetjük ezt az állapotot.

Tudatos étkezéssel, rendszeres mozgással és a bélflóra támogatásával hatékonyan megszüntethető a puffadás/ Fotó: PeopleImages / Shutterstock

1. Tudatos étkezés és megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás

Az egyik leggyakrabban előforduló hiba az, hogy túl gyorsan eszünk, nem rágjuk meg elég alaposan az ételt, nyitott szájjal eszünk, esetleg beszélgetünk evés közben, így levegőt nyelünk. A nyugodt tempójú evés, az alapos rágás csökkentik a lenyelt levegő mennyiségét, és így mérsékelhetik a puffadást. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a megfelelő folyadékbevitelről sem: az elegendő mennyiségű tiszta víz nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bélmozgás optimálisan működjön. Ha keveset iszunk, az étellel bevitt rostok nem „dolgoznak” jól, és megnő a gázosodásra való hajlam. Fontos, hogy kerüljük a szénsavas italokat, mert azok fogyasztása is egyértelműen puffadást okoz. Egyúttal érdemes odafigyelni arra, hogy mely ételek okoznak puffadást. Például bizonyos hüvelyesek vagy keresztesvirágú zöldségek, különösen az arra érzéknyeknél fokozhatják a gázképződést. De nem minden embernél és nem egyforma mértékben okoznak tüneteket.

2. Mozgás- bélmozgás serkentése

Az inaktív életmód hozzájárulhat a puffadáshoz, hiszen ha a bélmozgás lassú, a gázok nehezebben távoznak. Már egy könnyű séta az étkezés után is sokat számít, beindítja a bél perisztaltikáját, serkenti az emésztést, és elősegíti a levegő eltávozását, valamint megelőzi a székrekedést is. Az olyan mozgásformák, amelyek a törzs és a hasi izmok enyhe átmozgatására adnak lehetőséget, különösen hasznosak. (A jóga számos póza remek „bélmozgató”. Emellett a stressz csökkentése is szerepet kaphat, hiszen a túlzott feszültség kapkodó légzést okozhat, ez pedig a bélműködést lassíthatja.