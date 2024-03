Kék korszak

Amikor a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola padjait koptattam, még csak szakdolgozatokban, statisztikai táblákban teljesedhetett ki egy hallgató. A mára már egyetemi karrá avanzsált iskolában a tankonyhában nemcsak a napi menü készül, hanem a magyar sörkultúra tantárgy részeként sört is főznek az egyetemisták. Már kóstolható az etióp kávéval és ananásszal ízesített imperial stout és a debütáló sörük, egy meghökkentően kék, bodzával és perzsa kék sóval dúsított gose is.

Csulak Gergely mesteroktató és egy volt diák, Nyíri Szilárd, a One Beer Pub és webshop tulajdonosa közös projektje alapján a hallgatók a főiskolán megalkothatják a saját sörüket. A tantárgy azonban túlmutat a tankonyhán lábosokban készülő klasszikus homebrew főzeteken, mert a javasolt irányok alapján megalkotott sörreceptek mellett a dizájn, a költségek, az energiaforrások és a piaci bevezetés megtervezése is komplexen részét képezi a szemeszternek.

Az elkészült söröket a kari zsűri elbírálja, és a legjobbnak választott termék kap zöld jelzést, amit a One Beer segítségével nagyban is lefőznek a Reketye Sörfőzdében, és a webshopon megvásárolható, illetve fesztiválokon is megkóstolható. Legutóbb a sikeres Indoor sörfesztiválon is kipróbálhattuk az immár két ízből álló BGE-söröket.