Íztelen a saláta? Ez az egy hozzávaló hiányozhat belőle

Sokszor az ember hiába mossa, pucolja, aprítja az alapanyagokat akár fél óráig is, majd készít öt-hat hozzávalós salátaöntetet, az étel mégsem sikerül igazán jól. Pedig egy jó saláta nemcsak vitamindús, egészséges és mutatós, de nagyon finom is lehet. Ha ehhez szükséged van némi segítségre, vesd be azt az extra hozzávalót, ami minden salátát feldob!

Tabulé: egy saláta, amibe sok menta kerül

Fotó: Mindmegette

Minden nyári saláta titkos összetevője

Legyen szó gyümölcs- vagy zöldségsalátáról, a menta olyan frissességet adhat, amely új szintre emeli az étel élvezeti értékét. Használata nem bonyolult: elég néhány levél, amit kézzel összetépve közvetlenül a salátára szórunk. Aki precízebb, finomra is apríthatja. A lényeg: ne vigyük túlzásba. A jól eltalált mennyiség természetes, üde ízt ad – túl sok viszont elnyomhatja az alapanyagokat, míg a túl kevés észrevétlen marad.

Miért éppen a menta?

A menta különlegessége az egyensúlyban rejlik: frissít, mégsem tolakodó. Nem kell tartanunk attól, hogy a mentás saláta mentolos fogkrémre emlékeztet majd – megfelelő arányban használva a menta diszkrét eleganciát csempész az ételbe. Különösen jól illik a nyári zöldségekhez, édesebb gyümölcsökhöz, vagy akár grillezett húsokhoz, sajtokhoz is. A Simply Recipes szerint kiválóan megállja a helyét a nyári klasszikusokban, például egy görögdinnyés-fetás salátában. A dinnye édessége, a feta sós-savanykás karaktere és a menta frissessége együtt páratlan ízélményt nyújt. Jól működik a házi gyrosokba kerülő salátáknál de a tzatzikiben is.

Krémes tészták készítésekor is érdemes bevetni: egy carbonara vagy paradicsomos penne új életre kel, ha a bazsalikom helyett finomra tépett mentával szórjuk meg.

Igazi Jolly Joker fűszernövény, hiszen még a nyári desszertekhez is jól passzol: friss bogyós gyümölcsös, epres, mascarponés desszertnek a menta elegáns, mégis játékos ízvilágot kölcsönöz. Ennek oka, hogy az eper, málna vagy áfonya savasságát tökéletesen kiegyensúlyozza a menta üdesége, a tejtermékek ízét pedig kellemesen erősíti.

Ez is jól bizonyítja, hogy a konyhában gyakran a legegyszerűbb megoldás a legjobb. A menta nem csupán egy fűszernövény, hanem egy eszköz arra, hogy étkezéseinkből többet hozzunk ki. Legközelebb, ha a saláta vagy bármely más étel „hiányérzetet” kelt, ne a sót vagy az ecetet keressük először – elég lehet néhány friss mentalevél is!