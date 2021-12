Szoboszlai füllentett Neymarnak, Szalairól meg a sajtó hazudik

A Bundesligában a megszokottnál kevesebb szerep jutott a magyaroknak, amiről elsősorban a koronavírus-járvány tehet: az RB Leipzigben általában kezdő Gulácsi Péter és Willi Orbán is karanténba került, ezért mindketten kihagyták a Bayer Leverkusen elleni meccset, amelyet a lipcseiek hazai pályán 3-1-re elveszítettek vasárnap.

A kellemetlen fiaskónak így is volt magyar főszereplője, méghozzá Szoboszlai Dominik, aki kisebb sérüléséből visszatérve már az első félidő hajrájában, a 43. percben beállt csereként. Aztán az utolsó percekre szorossá tehette volna a mérkőzést: a 88. percben, már 1-3-nál, büntetőt hibázott, a kapufára rúgta a labdát.

Sosem hibázom.

Emlékezhetünk, négy héttel ezelőtt az RB Leipzig 2-2-es döntetlent játszott a PSG ellen a BL-ben, méghozzá úgy, hogy a lipcseiek pontmentő találatát Szoboszlai lőtte tizenegyesből az utolsó percekben. Amikor a lövéshez készülődött, a párizsiak sztárja, Neymar valamit mondott neki. Szoboszlai később elárulta, hogyan zajlott le a párbeszéd:

– Be fogod rúgni? - kérdezte Neymar.

– Igen.

– Biztos vagy benne?

– Sosem hibázom.

A híres párbeszéd Fotó: Michael Sohn

Most már a hétvégén csúnya sérülést szenvedő Neymar is tudhatja, hogy a magyar játékos kijelentése nem igaz, néha Szoboszlai is hibázik. Egyébként tényleg nem túl gyakran: a Leverkusen elleni volt az első elhibázott tizenegyese, a Transfermarkt adatbázisa szerint a korábbi tizenkettőt értékesítette.

A többi Bundesliga-légiósunk közül Szalai Ádám csereként 15 percet játszott a Mainzban, amely idegenben 2-1-re kikapott a Stuttgarttól. Papíron volt egy „magyar rangadó” is a német élvonalban, ám a Bochum–Freiburg (2-1) meccsen a hazaiknál Novothny Soma végig a kispadon ült, a vendégeknél pedig a sérüléséből fokozatosan visszatérő Sallai Roland 15 percet töltött a pályán.

Közleményt adtak ki Szalairól

Törökországban Szalai Attila csapata, a Fenerbahce csak hétfőn játszik, de így is említést érdemel, ugyanis a klubja közleményt adott ki róla vasárnap: a Fener szerint az a sajtóban elterjedt hír, miszerint a magyar válogatott védője azért játszik látványosan kevesebbet novemberben, mert el akarják adni a Chelsea-nek, és emiatt nem kockáztatnák a sérülését, színtiszta hazugság.

Az mondjuk nem derült ki, hogy akkor mi az igazság…

Apropó, Süper Lig: a válogatott kerettag Varga Kevin kezdőként 68 percet játszott a Kasimpasában, amely 0-0-s döntetlent ért el a Demirspor otthonában.

Ez volt a jellemző, csendes hétvégét zártak a magyar légiósok. Horvátországban Kleinheisler László 94 percet futballozott a Lokomotiva Zagreb ellen 3-1-re nyerő Eszékben, Lovrencsics Gergő végig a pályán volt a Hajduk Splitben az Istra elleni 4-0-s győzelemkor.

Lengyelországban Vida Kristopher szintén végig játszott a Termalica ellen 2-1-es sikert arató Piast Gliwicében, Bukta Csaba pedig 80 percet kapott a Tirol ellen 3-0-ra veszítő Altachban az osztrák élvonalban. Szlovákiában a Trencsén ellen 1-0-ra nyerő DAC-ban csak Hahn János futballozott a magyarok közül, 79 percet.

Schäfer András sérülés miatt ezúttal nem játszott a DAC-ban Fotó: Lelkes Ernő

Oroszországban Kecskés Ákos végigjátszotta a Nyizsnyij Novgorod 0-0-s meccsét a Szamara ellen. Az olasz másodosztályban Nagy Ádám is végig a pályán volt a Brescia ellen 1-0-ra győző Pisában, Balogh Botond pedig 57 percet játszott a Como ellen 1-1-re végződött meccsen a Parmában.

Dániában Prosser Dániel a 74. percben állt be a SönderjyskE csapatába, amely 1-1-et ért el a Viborg otthonában. Az Egyesült Államokban az MLS rájátszásának a negyeddöntőjében a Sporting Kansas City Sallói Dániellel végig a soraiban, a hosszabbításban szenvedett 2-1-es vereséget a Real Salt Lake-től.

Változó eredmények, de az a közös, hogy gólt a felsoroltak egyike sem ért el.

Mindössze két üdítő kivétel volt. Az egyik Gazdag Dániel, aki ugyancsak az MLS rájátszásának a negyeddöntőjében szerzett gólt. A Philadelphia Union a válogatott középpályás találatával egyenlített ki a Nashville SC ellen, majd miután 1-1-gyel zárult a rendes játékidő és a hosszabbítás is, a végig a pályán maradó Gazdag és társai tizenegyespárbajban jutottak tovább.

A másik kivétel pedig Gyurcsó Ádám volt, aki vezetést szerzett az AEK Larnacának, amely végül 2-0-ra nyert az AEL Limassol vendégeként, s ezzel a magyar szélső együttese átvette a vezetést a ciprusi élvonalban.

Összességében nem volt tehát gólokban gazdag a légiósaink hétvégéje, de egy Gazdag-gólt csak meg tudunk mutatni, íme:

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)