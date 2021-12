Álomüzlet vagy kritika – miért mellőzi a Fenerbahce Szalai Attilát?

Két héttel ezelőtt a török és az angol sajtóban tényként tálalták, hogy Szalai a Bajnokok Ligája címvédőjéhez, a Chelsea-hez szerződik. A megjelent cikkekben azt is tudni vélték, hogy 23,4 millió euró lehet az átigazolási díj. Ezzel az összeggel a valaha volt legdrágább magyar labdarúgó lenne a 23 éves védőből, aki Szoboszlai Dominikot taszítaná le a képzeletbeli trónról – érte tavaly decemberben húszmilliót fizetett az RB Leipzig a Salzburgnak.

Jól ismerjük a sokszor komoly alapot nélkülöző átigazolási pletykákat. 2009-ben például a tekintélyes spanyol sportlap, a Marca a címlapján „adta el” Dzsudzsák Balázst a Real Madridnak, amiből persze nem lett semmi. A hasonló sztorikból Dunát lehetne rekeszteni.

Szalai esetében ennél igazabb lehet az ügy, erről árulkodott a magyar válogatott másfél héttel ezelőtti, varsói sajtótájékoztatója, amelyen a Fenerbahce védője válaszolt az újságírók kérdéseire, de a Magyar Labdarúgó-szövetség kikötötte, hogy a Chelsea-ről nem lehet kérdezni a játékost. Valami mégiscsak történhetett a háttérben, különben mi szükség lett volna az effajta elővigyázatosságra.

Az is feltűnő, hogy az Isztambulban a közönség kedvencének számító magyar védő november elejétől kevesebbet játszik a Fenerbahcéban, amelynek a kezdőjéből tulajdonképpen az érkezése óta kirobbanthatatlan volt. Éppen novemberben kezdtek felerősödni a pletykák arról, hogy Szalainak komoly kérői vannak Európában.

Szorítkozzunk a számokra. Szalai az előző idényben, az érkezése után a Fenerbahce összes tétmeccsén kezdő volt, s a 22 találkozóból mindössze kettőt nem játszott végig. A mostani évad is hasonlóképpen telt novemberig: addig mind a 16 mérkőzésen kezdő volt Szalai, akit kétszer cseréltek le.

Októberben még nem volt kérdés, hogy Szalai játszik-e. Fotó: EPA/Erdem Sahin

Aztán eljött a november, s az azóta lejátszott három meccsből csak az egyiken volt kezdő, akkor is lehozták a pályáról a félidőben, egyszer mindössze 17 percet játszott, legutóbb pedig, ugye, egyáltalán nem lépett pályára a Galatasaray elleni derbin. Törökországban is feltűnést keltett, hogy egy ilyen fontos meccset miért hagyott ki a Fenerbahce egyik legstabilabb alapembere.

A Trhaber nevű török lap a témával foglalkozó cikke címében tette fel a kérést, hogy vajon Szalai mellőzése azt jelenti-e, hogy már el is adták. A cikkben azt feltételezik, hogy a magyar védő azért nem játszott, mert egy esetleges sérülés most kockázatos lenne az átigazolás miatt. Idézik a Fenerbahce portugál edzőjét, Vítor Pereirát is, aki a szerkezetváltással indokolta Szalai mellőzését, de közben dicsérte a képességeit és a hozzáállását.

A Fenerbahce ebben az idényben korábban három belső védővel játszott, ám a Galatasaray ellen átállt a négyvédős rendszerre, s Szalai esett ki a középső védők közül.

A Fotospor nevű török sportlap szerint azonban nem ez volt a fő oka a kimaradásának, hanem az, hogy Szalait cselezték ki a legtöbbször az ellenfél támadói az idényben, meccsenként átlagosan kétszer. Ezzel szemben az isztambuli derbin játszó két középső védő közül a dél-koreai Kimnek csak 0,3 a vonatkozó statisztikája, a kongói Tisserandnak pedig mindössze 0,2.

Ezek alapján Szalai utóbbi időben látott mellőzésének az oka lehet az esetleges átigazolása, de lehet pusztán szakmai, teljesítményalapú döntés is.

Borítókép: Szalai Attila a Fenerbahce mezében (Fotó: MTI/Kenan Asyali)