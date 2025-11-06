Cristian ChivublFC InternazionaleKajrat Almati

Az Inter jó sorozata kazah BL-rivális ellen szakadt meg, Chivu vállalta a felelősséget

A tavalyi döntős olasz Inter begyűjtötte a három pontot a BL-ben, de a vártnál szorosabb meccsen, 2-1-re nyert hazai pályán a kazah Kajrat Almati ellen. Cristian Chivu, az Inter vezetőedzője nem is volt elégedett, úgy érezte, hogy nem tudta megfelelően motiválni csapatát a találkozóra. Az Inter továbbra is százszázalékos, de először kapott gólt az idei BL-kiírásban, s a folytatásban rangadók sora vár rá: az Atlético, a Liverpool, az Arsenal és a Dortmund ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 7:57
Ofri Arad, a kazah Kajrat izraeli futballistája lett az első játékos, aki a 2025/26-os BL-idényben bevette az olasz Inter kapuját Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti
Meglehetősen kétarcúra sikerült a tavalyi döntős Inter BL-sorsolása. Az első négy fordulóra jutottak a papíron könnyebb ellenfelek (Ajax, Slavia Prága, Union SG, Kajrat), a folytatásban az Atlético Madrid, Liverpool, Arsenal, Dortmund kvartett vár Cristian Chivu csapatára. Az Inter az első négy meccsből hozta a maximális tizenkét pontot, a szerda esti, Kajrat Almati elleni meccs azonban kissé kilógott a sorból, Chivu nem is volt elégedett a 2-1-es győzelem ellenére sem.

Cristian Chivu, az Inter vezetőedzője a Kajrat elleni győzelemnek örült, de csapata játéka nem nyűgözte le a BL-alapszakasz negyedik fordulójában
Cristian Chivu, az Inter vezetőedzője a Kajrat elleni győzelemnek örült, de csapata játéka nem nyűgözte le a BL-alapszakasz negyedik fordulójában (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

Lautaro Martínez az első félidő hajrájában megszerezte a vezetést az Internek, a második játékrész elején az izraeli Ofri Arad azonban kiegyenlített. Az Inter kapott gól nélküli sorozata tehát megszakadt a BL-ben, a győzelmi széria viszont nem: Carlos Augusto távoli lövése jelentette a győztes gólt.

Chivu, az Inter vezetőedzője tudja: most jön a neheze a BL-ben

– Egészen az első félidő végéig tartott, mire megtörtük a jeget. Edzőként vállalom a felelősséget, nem tudtam a megfelelő mentalitást átültetni a játékosokba. 

Talán néhányan túl könnyűnek gondolták ezt a meccset, vagy csak fáradtak voltak, hiszen háromnaponta játszunk

– fogalmazott Chivu, aki azt is kifogásolta, hogy az Inter a 2-1-es vezetés megszerzése után tól sokat passzolgatott hátul. Azért a győzelem valamelyest javított a román edző hangulatán.

– A tabellán jól mutat a három pont, főleg figyelembe véve, hogy a további meccseink nehezebbek lesznek, mint az eddigiek – utalt Chivu az Atlético, Liverpool, Arsenal, Dortmund sorozatra.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 4. forduló, szerda: 

  • Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Luckassen (47.)
  • Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2-2 (2-1), gólszerzők: Andrade (29.), Jankovic (39. – 11-esből), ill. Estevao (16.), Garnacho (53.)
  • Ajax Amsterdam (holland)–Galatasaray (török) 0-3 (0-0), gólszerző: Osimhen (59., 65., 78. – utolsó kettő 11-esből)
  • Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1), gólszerzők: Tresoldi (6.), Forbs (17., 64.), ill. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (77., öngól)
  • Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2-1 (1-0), gólszerzők: Martínez (45.), Augusto (67.), ill. Arad (55.)
  • Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0), gólszerzők: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. Anton (72.)
  • Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2-0 (1-0), gólszerző: Burn (11.), Joelinton (49.)
  • Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0-1 (0-0), gólszerző: Samardzic (90.)
  • Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0-1 (0-0), gólszerző: Schick (65.)

A BL-tabella ide kattintva érhető el.

 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?


 

