Az Inter jó sorozata kazah BL-rivális ellen szakadt meg, Chivu vállalta a felelősséget

Meglehetősen kétarcúra sikerült a tavalyi döntős Inter BL-sorsolása. Az első négy fordulóra jutottak a papíron könnyebb ellenfelek (Ajax, Slavia Prága, Union SG, Kajrat), a folytatásban az Atlético Madrid, Liverpool, Arsenal, Dortmund kvartett vár Cristian Chivu csapatára. Az Inter az első négy meccsből hozta a maximális tizenkét pontot, a szerda esti, Kajrat Almati elleni meccs azonban kissé kilógott a sorból, Chivu nem is volt elégedett a 2-1-es győzelem ellenére sem.

Cristian Chivu, az Inter vezetőedzője a Kajrat elleni győzelemnek örült, de csapata játéka nem nyűgözte le a BL-alapszakasz negyedik fordulójában (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

Lautaro Martínez az első félidő hajrájában megszerezte a vezetést az Internek, a második játékrész elején az izraeli Ofri Arad azonban kiegyenlített. Az Inter kapott gól nélküli sorozata tehát megszakadt a BL-ben, a győzelmi széria viszont nem: Carlos Augusto távoli lövése jelentette a győztes gólt.

Chivu, az Inter vezetőedzője tudja: most jön a neheze a BL-ben

– Egészen az első félidő végéig tartott, mire megtörtük a jeget. Edzőként vállalom a felelősséget, nem tudtam a megfelelő mentalitást átültetni a játékosokba.

Talán néhányan túl könnyűnek gondolták ezt a meccset, vagy csak fáradtak voltak, hiszen háromnaponta játszunk

– fogalmazott Chivu, aki azt is kifogásolta, hogy az Inter a 2-1-es vezetés megszerzése után tól sokat passzolgatott hátul. Azért a győzelem valamelyest javított a román edző hangulatán.