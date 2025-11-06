Gerendai KárolyTisza PártMagyar Péter

A Tisza mögé állhatott Gerendai Károly szélsőséges arab üzlettársa

Gerendai Károly multimilliárdos arab üzlettársa személyében egy szélsőséges palesztinpárti üzletember állhatott be Magyar Péterék mögé. Mazen Al-Ramahi rendszeresen bukkan fel a Tisza háza táján, nemrégiben egyik látogatásakor le is fotózták. A magyar külpolitikával markánsan szemben álló jordán férfi a hazai titkosszolgálatok látókörébe is bekerült.

Munkatársunktól
2025. 11. 06. 10:18
Mazen Al Ramahi
Mazen Al Ramahi Forrás: Mandiner
Beállhatott a Tisza Párt mögé Gerendai Károly dúsgazdag arab üzlettársa. Úgy tudjuk, Mazen Al-Rahami rendszeres vendég a Tisza háza táján, egy fotón például a pártnál tett látogatásakor látható.

Mazen Al-Rahami 

A magyar kormány ellenlábasaként elkönyvelt jordán befektetőnek bőven lenne miből támogatnia Magyar Péteréket. A multimilliárdos Al Ramahi 1989-ben egyetemistaként érkezett hazánkba, ahol az elmúlt évtizedekben brutális vagyont halmozott fel: az Opten cégadatbázis szerint Al-Ramahinak 24 vállalkozásban volt, illetve van érdekeltsége. Ezek összességében sokmilliárdos profitot termeltek számára.

Gyorsan az elitbe katapultált

1996-ban például két üzlettársával megalapította a Mellow Mood Kft.-t, és egy időben a hostelek üzemeltetése mellett pénzváltással is foglalkozott, de hamar az elit tagja lett. A 2000-es években megnyitotta első szállodáját, a Hotel Zarát. Ezt követte 2010-ben a ma Continental Hotel Budapest néven működő szálló, de emellett van egy irodaháza is.

És akkor még meg sem említettük Al-Ramahi Gerendaival közös érdekeltségeit, köztük a főváros egyik luxusszállodáját, a Prestige Hotelt. A két befektető közti szoros partneri viszonyt mutatja az is, hogy Gerendai Károly Costes Downtown nevű étterme az arab üzletember szállodájában található.

A kormányellenes alapállás is közös pont. Gerendai – amellett, hogy nyilvánosan is hangoztatta a Tisza iránti szimpátiáját – az általa vezetett Szeretem Magyarországot Klubon keresztül is kontrollt gyakorolhat Magyar Péterék fölött, hiszen a szervezetben a Tisza finanszírozója is megtalálható.

Szélsőséges eszmék

Míg Gerendai kedvező üzleti lehetőségeket remélhet a Tisza támogatásától kormányváltás esetén, Al-Ramahit ideológiai megfontolások – pontosabban szélsőséges eszmék – hajthatják. Az arab ugyanis markánsan szemben áll a magyar külpolitikával, s neve a Kneecap-botrány kapcsán is reflektorfénybe került. Néhány hónapja nagy felháborodást keltett, hogy a Sziget fesztivál szervezői a végsőkig kitartottak az antiszemita, hazánkból kitiltott Kneecap magyarországi koncertje mellett. A szervezők azért ragaszkodhattak a zenekarhoz, mert Gerendai Károly jó viszonyt ápol Al-Ramahival, akinek szívügye a palesztinkérdés. Az izraeli–palesztin konfliktus 2021-es fellángolása idején egy interjúban élesen kritizálta a magyar külügy hozzáállását, s még ugyanebben az évben palesztinpárti tüntetést is akart szervezni Budapesten, de ezt a rendőrség megakadályozta.

A magyar titkosszolgálatok is felfigyeltek rá

Mazen Al-Ramahi a magyar titkosszolgálatok látókörébe is bekerült. Az interneten fellelhető információkból arra lehet következtetni, hogy a jordán vállalkozó közvetve kétes palesztin szervezetekkel került egy platformra. Az NGO Monitor szerint az Al-Ramahi által tulajdonolt Joy Hotels Kft. például tízezer euróval pénzelt egy palesztintámogató kezdeményezést. Annak pedig a legnagyobb finanszírozója a PIPD (Palestine Institute for Public Diplomacy) nevű Soros-szervezet volt. Az arab vállalkozó emellett azért kilincselt az európai szocialistáknál, hogy ismerjék el Palesztinát.

Gerendai barátja a bevándorlással kapcsolatban is szembekerült a magyar kormánnyal. Egy néhány évvel ezelőtti interjúban határozottan kiállt a katasztrofális, bűnözési hullámot magával hozó migrációs politika mellett és utalt arra, hogy szerinte Magyarországnak is be kellene fogadnia a migránsokat.

