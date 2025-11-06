A Tisza mögé állhatott Gerendai Károly szélsőséges arab üzlettársa

Beállhatott a Tisza Párt mögé Gerendai Károly dúsgazdag arab üzlettársa. Úgy tudjuk, Mazen Al-Rahami rendszeres vendég a Tisza háza táján, egy fotón például a pártnál tett látogatásakor látható.

Mazen Al-Rahami

A magyar kormány ellenlábasaként elkönyvelt jordán befektetőnek bőven lenne miből támogatnia Magyar Péteréket. A multimilliárdos Al Ramahi 1989-ben egyetemistaként érkezett hazánkba, ahol az elmúlt évtizedekben brutális vagyont halmozott fel: az Opten cégadatbázis szerint Al-Ramahinak 24 vállalkozásban volt, illetve van érdekeltsége. Ezek összességében sokmilliárdos profitot termeltek számára.

Gyorsan az elitbe katapultált

1996-ban például két üzlettársával megalapította a Mellow Mood Kft.-t, és egy időben a hostelek üzemeltetése mellett pénzváltással is foglalkozott, de hamar az elit tagja lett. A 2000-es években megnyitotta első szállodáját, a Hotel Zarát. Ezt követte 2010-ben a ma Continental Hotel Budapest néven működő szálló, de emellett van egy irodaháza is.

És akkor még meg sem említettük Al-Ramahi Gerendaival közös érdekeltségeit, köztük a főváros egyik luxusszállodáját, a Prestige Hotelt. A két befektető közti szoros partneri viszonyt mutatja az is, hogy Gerendai Károly Costes Downtown nevű étterme az arab üzletember szállodájában található.

A kormányellenes alapállás is közös pont. Gerendai – amellett, hogy nyilvánosan is hangoztatta a Tisza iránti szimpátiáját – az általa vezetett Szeretem Magyarországot Klubon keresztül is kontrollt gyakorolhat Magyar Péterék fölött, hiszen a szervezetben a Tisza finanszírozója is megtalálható.

Szélsőséges eszmék

Míg Gerendai kedvező üzleti lehetőségeket remélhet a Tisza támogatásától kormányváltás esetén, Al-Ramahit ideológiai megfontolások – pontosabban szélsőséges eszmék – hajthatják. Az arab ugyanis markánsan szemben áll a magyar külpolitikával, s neve a Kneecap-botrány kapcsán is reflektorfénybe került. Néhány hónapja nagy felháborodást keltett, hogy a Sziget fesztivál szervezői a végsőkig kitartottak az antiszemita, hazánkból kitiltott Kneecap magyarországi koncertje mellett. A szervezők azért ragaszkodhattak a zenekarhoz, mert Gerendai Károly jó viszonyt ápol Al-Ramahival, akinek szívügye a palesztinkérdés. Az izraeli–palesztin konfliktus 2021-es fellángolása idején egy interjúban élesen kritizálta a magyar külügy hozzáállását, s még ugyanebben az évben palesztinpárti tüntetést is akart szervezni Budapesten, de ezt a rendőrség megakadályozta.